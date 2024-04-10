7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Становление Российского самодержавства

Шмидт С. О.

События середины XVI в. — важнейший этап в процессе формирования централизованного государства в России, годы начала Московского царства. Книга посвящена в основном политической организации русского общества того времени. Характеризуются «смятение» в Москве в 1547 г. и отражение этих событий в публицистике, история становления земских соборов, практика и идеология местничества. Явления эти рассматриваются в тесной взаимосвязи с другими факторами внутренней и внешней политики и идеологии Российского государства. Работа построена на обширных архивных и литературных источниках.