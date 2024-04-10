7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Состав класса феодалов России в XVI в.

Бычкова М. Е.

Монография посвящена изучению сословной структуры класса феодалов России в XVI в. В работе исследуется вопрос формирования и эволюции таких сословных групп, как служилые князья, старомосковское боярство, чья служба московским князьям началась еще в XV в., а также низшей прослойки класса феодалов, известной в историографии под названием "послужильцы". Основная задача работы - показать изменения в сословных группах русского общества, происходившие в период перехода от единого к централизованному государству и подготовившие базу для абсолютизма, расцвет которого падает на XVII—XVIII в.