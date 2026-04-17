Русское дворянство в XVI- XVII веках Обладая обширными границами и, как правило, враждебными ей соседями, Россия нуждалась в содержании большого профессионального войска, являвшегося на службу "конно, людно и оружно" – содержать и экипировать постоянное войско у князей средств не было.

Обладая обширными границами и, как правило, враждебными ей соседями, Россия нуждалась в содержании большого профессионального войска, являвшегося на службу "конно, людно и оружно" – содержать и экипировать постоянное войско у князей средств не было. Поэтому поначалу постоянной была лишь личная княжеская дружина (разделявшаяся по статусу на бояр, гридней и отроков), а при начале войны созывалось ополчение. Старшие дружинники – бояре при этом несли и административно-управленческие функции, выполняя волю князя на местах. Дворянство же, как служилое сословие, начало складываться в XII веке, когда прежде единая княжеская дружина, служившая опорой княжеской власти, начала распадаться на региональные сообщества, тем более, что дружинник был волен "отъехать" к другому князю, если этот разонравился.

Таким образом на постоянной основе у князя находилась лишь часть дружины, составлявшая "княжий двор" (отсюда "дворяне"), причём дружина подразделялась на бояр, кормившихся со своих "вотчин" и являвшихся по зову князя с собственными дружинами, и младшей дружины – дворян, которые кормились непосредственно от князя. Во времена Всеволода Большое Гнездо после разгрома им в 1174 году ростовского боярства, именно дворяне вместе с горожанами стали опорой князя.

Не имея возможность оплачивать их службу деньгами, Великие князья, начиная уже с XIV века выделяли дворянам за службу землю (поместье), на которую те уже сами привлекали крестьян, оговаривая с ними (заключая "ряд") условия использования земли. В конце XV века к Великому княжеству Московскому были присоединены земли Новгородского и Тверского княжеств, и отобранные у местных вотчинников-бояр земли раздавались своим дворянам на условии службы. Юридические основы системы были закреплены в Судебнике 1497 года, после чего именно дворяне, а не бояре стали главными поставщиками феодального ополчения. По зову князя дворянин являлся сам и, как правило, приводил с собой нескольких снаряженных им "боевых холопов". Соответственно, чем больше и лучше снаряженных – тем больший надел за ним закреплялся после очередного смотра.

Окончательно "поместная" система сложилась при Иване IV Грозном, который, стремясь к созданию полноценного самодержавного централизованного государства, выступая на первом Земском Соборе в феврале 1549 года, получил поддержку своего курса, а в следующем году добился nого, что "избранная тысяча" (1071 человек) лично ему подчинённых дворян получили поместья в 60-70 км от Москвы. Затем, в 1555 году появилось "Уложение о службе", фактически уравнивающее дворян в правах с боярами, включая право наследования.

Поначалу дворяне составляли лишь один из привилегированных слоёв общества, высшим же слоем являлись бояре – несколько десятков аристократических родов (некоторые – происходившие из бывших удельных князей Московского царства). Бояре имели лично себе принадлежавшие вотчины, личные дружины и даже собственный "электорат" – в Москве ряд профессиональных слобод спонсировались тем или иным знатным боярским родом и его поддерживали. Именно среди боярства зрели "западнические" идеи – сделать "как в Речи Посполитой", где вся реальная власть принадлежала магнатам, а король являлся лишь выборной игрушкой в их руках. Понятно, что это было неприемлемо для Ивана Грозного, отсюда – его жёсткое противостояние с боярством, постоянные боярские заговоры и измены, на которые царь реагировал репрессиями. И опереться при этом он мог только на дворянство.

Следующую за боярами ступень в общественной иерархии занимали "дворяне московские", принадлежавшие к государеву двору. Численность их и влияние на протяжении всего XVI непрерывно возрастали, особенно – в период опричнины. Наконец, чуть ниже стояли "городовые дети боярские", объединявшиеся в местную уездную дворянскую корпорацию и служившие "со своего уезда". Достигнув 15 лет, дети дворян верстались в "новики". Причём, т.к. верстание проводилось не ежегодно, то молодые дети боярские ("недоросли") могли ожидать верстания несколько лет.

Служилые люди, составлявшие войско, делились на две категории: служивших "по отечеству (бояре и "дети боярские"-дворяне) и служивших "по прибору" (стрельцы, пушкари, затинщики, воротники, казаки городовые и станичные). Стрелецкое войско было создано, при царе Иване IV Грозном. Набиралось из свободных людей, вооружено было пищалями, бердышами и саблями. Правительство платило стрельцам жалование деньгами или землёй и разрешало в свободное от службы время заниматься мелкой торговлей и ремёслами. Со временем эта служба стала наследственной. Командный состав комплектовался, как правило, из дворян. Стрельцы подразделялись на "стременных" (особая охрана царя), московских (стоявших в Москве и окрестностях) и городовых (стоявших по гарнизонам городов). Всего имелось 26 московских полков и 48 полков, стоявших по городам.

Но главной силой оставалась всё же дворянская конница. Основу её составляли дети боярские, дворяне и боевые холопы (категория зависимых людей, состоявшая, как правило, из разорившихся мелкопоместных детей боярских). Вооружение - лук, саадак со стрелами, сабля, копьё, ножи, часто – палицы, топоры и даже кистени. Из доспехов использовались байданы (кольчуги из плоских колец), бахтерцы, восточные юшманы и куяки, а также тегиляи (простёганные ватные куртки такой толщины, что способны задержать стрелу). Иностранцы отмечали, что русские часто используют длинный повод от узды, разрезанный на конце и надетый на палец левой руки, что позволяет, управляя лошадью, стрелять из лука.

Любимая тактика дворянской конницы

До конца XV века русское конное войско мало чем отличалось от европейского рыцарства в плане поведения на поле боя. Длинные копья, высокие луки седел, глубокие шлемы с личинами, стремена с шипами и многослойная нательная броня позволяли проводить прямые таранные атаки противника. Но к началу XVI века войско московского царя начало заимствовать тактику южных и восточных соседей и более легкое и дешевое снаряжение. Отсюда появились и новые приемы ведения боя:

Сначала "травля"- одиночные лучники обстреливают врага, провоцируя на атаку. Затем "карусель" – скачущие по кругу или вдоль вражеского строя всадники осыпают его стрелами. Затем "напуск" – атака холодным оружием. Если победить не удалось, "напуск" отступает, чтобы завлечь противника в засаду или подставить его под следующую волну "напуска".

Главной проблемой служилого дворянства было то, что лично свободный крестьянин мог уйти к другому помещику, бросив землю и даже несобранный урожай. Тем самым дворянин лишался возможности кормиться и снарядиться на войну. Дабы избежать этого, Государство начало вводить ограничения ("крепление к земле") на уход, ограничив возможность перехода "юрьевым днём" ( за неделю до дня памяти св. Георгия — 26 ноября, и неделю после него). Затем в 1580-е годы введены были "заповедные лета", когда переход запрещался вообще. А закончилось всё тем, что Соборное уложение 1649 года было закреплено право дворян на вечное владение и бессрочный сыск беглых крестьян. Таким образом, крестьяне становились прикреплёнными к земле навечно. Правда, личная свобода их сохранялась - вплоть до правления Петра I, когда крестьян объявили разновидностью "движимого имущества" помещика.

Таким образом поместная система, вынужденно введённая для усиления армии при невозможности Государства её содержать и оплачивать, привело со временем в России к крепостному праву.