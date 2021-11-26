ДВОРЯНЕ МОСКОВСКИЕ

ДВОРЯНЕ МОСКОВСКИЕ - в Русском государстве, России в середине XVI - начале XVIII веков, один из высокостатусных чинов Государева двора .

Впер­вые упо­мя­ну­ты под 1550 годом, а так­же в зем­ском бо­яр­ском спи­ске 1577 года (ско­рее все­го, имен­но Дворяне московские фи­гу­ри­ру­ют в со­бор­ной гра­мо­те 1566 года как дво­ря­не 1-й ста­тьи). В 1588/1589 годах в этом чи­не на­счи­ты­ва­лось бо­лее 170 человек, к на­ча­лу Смут­но­го вре­ме­ни - около 200 человек (15-16% со­ста­ва Го­су­да­ре­ва дво­ра). Бо­лее 75% Дворян московских яв­ля­лись пред­ста­ви­те­ля­ми пер­во­ста­тей­ной ти­ту­ло­ван­ной (пред­ста­ви­те­ли 8 кня­же­ских до­мов Рю­ри­ко­ви­чей и 4 ро­дов Ге­ди­ми­но­ви­чей, а так­же знат­ные им­ми­гран­ты с Северного Кав­ка­за, из Мол­дав­ско­го княжества и вы­ход­цы из кре­щё­ной тюркской зна­ти) и не­ти­ту­ло­ван­ной (ста­ро­мос­ков­ских, ста­ро­твер­ских и ря­зан­ских боярских ро­дов) зна­ти. На­ря­ду с боя­ра­ми, околь­ни­чи­ми, столь­ни­ка­ми со­став­ля­ли по­ли­тическую эли­ту и ари­сто­кра­тию об­ще­ст­ва то­го вре­ме­ни.

В Дворянах московских со­стоя­ли лю­ди зре­ло­го воз­рас­та (по­сле 25-30 лет), уже имев­шие опыт при­двор­ной, во­енной и государственно-административной служ­бы. Из них по пре­иму­ще­ст­ву по­пол­ня­лись ря­ды бо­яр и околь­ни­чих, они за­ни­ма­ли вы­со­ко­ран­го­вые долж­но­сти в ар­мии, при­ка­зах и двор­цо­вых ве­дом­ст­вах, в ди­пло­ма­тической сфе­ре, вы­пол­ня­ли важ­ные по­ру­че­ния ца­рей. В слу­чае лич­но­го уча­стия мо­нар­ха в во­енных дей­ст­ви­ях Дворяне московские бы­ли «офи­цер­ским» со­ста­вом в цар­ском пол­ку и бли­жай­шим ок­ру­же­ни­ем (ох­ра­ной) ца­ря. Уже в конце XVi века Дворяне московские не­сли служ­бы по­пе­ре­мен­но («по по­ло­ви­нам»): од­ни из них на­хо­ди­лись на служ­бе в Мо­ск­ве, дру­гие - в «имен­ных рас­сыл­ках» (на во­енных и других на­зна­че­ни­ях), тре­тьи - в от­пус­ке (обыч­но в сво­их вла­де­ни­ях). Име­ли вы­со­кое ма­те­ри­аль­ное обес­пе­че­ние - их по­ме­ст­ные и де­неж­ные ок­ла­ды ус­ту­па­ли толь­ко дум­ным чи­нам и не­ко­то­рым столь­ни­кам. Во 2-й половине XVI - начале XVII веков Дворяне московские по­пол­ня­лись за счёт столь­ни­ков, стряп­чих, знат­ных им­ми­гран­тов и других знат­ных лиц, а в отдельных слу­ча­ях - из чис­ла дво­рян вы­бор­ных.

Смут­ное вре­мя вне­сло су­ще­ст­вен­ные пе­ре­ме­ны в со­став, чис­лен­ность и ста­тус Дворян московских. В 1610-1640-х годах рез­ко воз­рос­ла их чис­лен­ность (бо­лее чем в 7 раз, к 1650 году - свыше 1420 человек), про­изош­ло зна­чительное ге­неа­ло­гическое об­нов­ле­ние их со­ста­ва (но­вые фа­ми­лии в 1626 году со­ста­ви­ли около 77%, в 1650 году - 90%), ста­би­ли­зи­ро­вав­ше­го­ся к середине XVII века. Осо­бен­но ин­тен­сив­ным по­пол­не­ние Дворян московских бы­ло в 1610-1620-е годы, в 1633-1634 годах (из чис­ла пат­ри­ар­ших столь­ни­ков) и в 1643 году (главным образом из чис­ла вы­бор­ных дво­рян, жиль­цов, а в отд. слу­ча­ях дво­ро­вых де­тей бо­яр­ских). В 1-й половине XVII века срав­ня­лись со столь­ни­ка­ми в ка­че­ст­ве ис­точ­ни­ка по­пол­не­ния ря­дов бо­яр и околь­ни­чих. Во 2-й половине XVII века чис­лен­ность Дворян московских про­дол­жа­ла рас­ти (в 1681 году бо­лее 2400 человек), при этом ус­лож­ни­лась внутренняя струк­ту­ра стра­ты: от­дель­но фик­си­ро­ва­лись Дворяне московские, ко­то­рым «ве­ле­но слу­жить» в Нов­го­род­ском (или Бел­го­род­ском) пол­ку, в на­чаль­ных лю­дях и рей­та­рах, стре­лец­ких го­ло­вах и по­лу­го­ло­вах; ино­зем­цы , слу­жив­шие с ни­ми (бо­лее 160 человек), и т. д. Сто­лич­но-ари­сто­кра­тический ха­рак­тер стра­ты раз­мы­вал­ся, Дворяне московские по­сте­пен­но осе­да­ли в уез­дах в со­от­вет­ст­вии с реа­лия­ми во­енной служ­бы в пол­ках но­во­го строя и сво­им ма­те­ри­аль­ным по­ло­же­ни­ем. При этом часть Дворян московских со­хра­ня­ла тра­диционные чер­ты по­ли­тической эли­ты, по­лу­чая вы­со­кие слу­жеб­ные на­зна­че­ния, а так­же зна­чительное обес­пе­че­ние зем­лёй, кре­сть­я­на­ми и де­неж­ным жа­ло­вань­ем. По­пол­не­ние Дворян московских в конце XVII века про­ис­хо­ди­ло главным образом за счёт жиль­цов, а так­же вы­бор­ных дво­рян.

Тер­мин «Дворяне московские» по­сте­пен­но вы­шел из упот­реб­ле­ния в начале XVIII века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)