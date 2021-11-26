ДВОРЯНЕ МОСКОВСКИЕ
ДВОРЯНЕ МОСКОВСКИЕ - в Русском государстве, России в середине XVI - начале XVIII веков, один из высокостатусных чинов Государева двора.
Впервые упомянуты под 1550 годом, а также в земском боярском списке 1577 года (скорее всего, именно Дворяне московские фигурируют в соборной грамоте 1566 года как дворяне 1-й статьи). В 1588/1589 годах в этом чине насчитывалось более 170 человек, к началу Смутного времени - около 200 человек (15-16% состава Государева двора). Более 75% Дворян московских являлись представителями первостатейной титулованной (представители 8 княжеских домов Рюриковичей и 4 родов Гедиминовичей, а также знатные иммигранты с Северного Кавказа, из Молдавского княжества и выходцы из крещёной тюркской знати) и нетитулованной (старомосковских, старотверских и рязанских боярских родов) знати. Наряду с боярами, окольничими, стольниками составляли политическую элиту и аристократию общества того времени.
В Дворянах московских состояли люди зрелого возраста (после 25-30 лет), уже имевшие опыт придворной, военной и государственно-административной службы. Из них по преимуществу пополнялись ряды бояр и окольничих, они занимали высокоранговые должности в армии, приказах и дворцовых ведомствах, в дипломатической сфере, выполняли важные поручения царей. В случае личного участия монарха в военных действиях Дворяне московские были «офицерским» составом в царском полку и ближайшим окружением (охраной) царя. Уже в конце XVi века Дворяне московские несли службы попеременно («по половинам»): одни из них находились на службе в Москве, другие - в «именных рассылках» (на военных и других назначениях), третьи - в отпуске (обычно в своих владениях). Имели высокое материальное обеспечение - их поместные и денежные оклады уступали только думным чинам и некоторым стольникам. Во 2-й половине XVI - начале XVII веков Дворяне московские пополнялись за счёт стольников, стряпчих, знатных иммигрантов и других знатных лиц, а в отдельных случаях - из числа дворян выборных.
Смутное время внесло существенные перемены в состав, численность и статус Дворян московских. В 1610-1640-х годах резко возросла их численность (более чем в 7 раз, к 1650 году - свыше 1420 человек), произошло значительное генеалогическое обновление их состава (новые фамилии в 1626 году составили около 77%, в 1650 году - 90%), стабилизировавшегося к середине XVII века. Особенно интенсивным пополнение Дворян московских было в 1610-1620-е годы, в 1633-1634 годах (из числа патриарших стольников) и в 1643 году (главным образом из числа выборных дворян, жильцов, а в отд. случаях дворовых детей боярских). В 1-й половине XVII века сравнялись со стольниками в качестве источника пополнения рядов бояр и окольничих. Во 2-й половине XVII века численность Дворян московских продолжала расти (в 1681 году более 2400 человек), при этом усложнилась внутренняя структура страты: отдельно фиксировались Дворяне московские, которым «велено служить» в Новгородском (или Белгородском) полку, в начальных людях и рейтарах, стрелецких головах и полуголовах; иноземцы, служившие с ними (более 160 человек), и т. д. Столично-аристократический характер страты размывался, Дворяне московские постепенно оседали в уездах в соответствии с реалиями военной службы в полках нового строя и своим материальным положением. При этом часть Дворян московских сохраняла традиционные черты политической элиты, получая высокие служебные назначения, а также значительное обеспечение землёй, крестьянами и денежным жалованьем. Пополнение Дворян московских в конце XVII века происходило главным образом за счёт жильцов, а также выборных дворян.
Термин «Дворяне московские» постепенно вышел из употребления в начале XVIII века.