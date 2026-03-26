Бояре против династии Рюриковичей Московских Есть все основания полагать, что первую царскую династию, начатую Иваном Грозным, целенаправленно пытались уничтожить. Знатные боярские роды, "построенные" Грозным очень тяготились утратой своего всевластия и сознательно конструировали в стране Смуту, на волне которой хотели взобраться к вершинам власти сами или пропихнуть в цари кого-то из своей родни.

Есть все основания полагать, что первую царскую династию, начатую Иваном Грозным, целенаправленно пытались уничтожить. Знатные боярские роды, "построенные" Грозным очень тяготились утратой своего всевластия и сознательно конструировали в стране Смуту, на волне которой хотели взобраться к вершинам власти сами или пропихнуть в цари кого-то из своей родни. Впрочем, и внешнего участия (прежде всего – западного, тех же поляков и иезуитов) тоже исключать нельзя.

Жена Ивана Грозного, царица Анастасия, прежде чем была отравлена, родила мужу трёх сыновей и трех дочерей, судьба которых была трагична. Три дочери умерли во младенчестве, что при доступности царю всей имевшейся на тот момент медицины, само по себе вызывает серьёзные подозрения.

Ещё больше вопросов вызывает смерть первого сына Грозного – царевича Дмитрия. Согласно официальной версии, во время паломничества царя с женой и сыном в Кирилло-Белозерский монастырь, младенца на корабль заносила на руках нянька, а по бокам её поддерживали двое бояр – родичей Анастасии. И тут внезапно сходни не выдержали и не то подломились, не то перевернулись, не то нянька "случайно" младенца в воду выронила и тот утонул. Случайность? В это верится слабо, хотя позднейшая ("романовского" периода) историография на этой версии настаивает. Но есть серьёзные сомнения. Ненадёжные хлипкие или прогнившие сходни, по которым должен пройти царь с семьёй? Безалаберность няньки, уронившей в воду младенца-наследника? Верится в подобное, право же, слабо, особенно с учётом того, что ждало на тогдашней Руси виновных в подобных "проступках".

Зато приходят на ум некоторые предшествовавшие этому события, с малолетним царевичем Дмитрием связанные. В 1553 году, через год после победоносного похода на Казань, царь серьёзно заболел и, отчаявшись в своём выздоровлении, потребовал от бояр присягнуть своему младенцу-наследнику. И вот значительная, если не большая часть бояр присягать отказалась, желая присягнуть двоюродному брату царя, князю Владимиру Старицкому. Тем более, что и он сам, и его властная мать вовсю раздавали боярам деньги и обещания, переманивая их на свою сторону. Но Иван Васильевич всё же поправился, и, возмущённый столь массовой изменой своего окружения (включая и своих любимцев из "Избранной рады") со многими из них поквитался. При этом останься наследник живым, попавшим в опалу родам было из неё уже не выбраться и при новом царствовании. Если только… династия не прервётся.

Анастасия же до своей скоропостижной и таинственной смерти успела подарить Ивану Грозному ещё двух сыновей и дочь. Причём, старший сын Иван Иванович нравом пошёл в отца и это ничего хорошего предавшим боярским родам не сулило. Поэтому и он тоже умер в 1581-м году в 27-летнем возрасте. Причём, расхожая версия про "Иван Грозный во гневе ударил посохом и убил своего сына" тоже не выдерживает критики:

Во-первых, единственным источником этой версии стал папский легат-иезуит Антонио Поссевино, прибывший уговаривать Ивана Грозного принять католичество в обмен на польскую корону (в Польше как раз должны были выбирать короля) и получивший жёсткий отказ. То есть это человек, проваливший свою миссию, царя ненавидящий и заинтересованный в том, чтобы его опорочить, в том числе перед европейскими дворами.

Во-вторых, при изучении останков Ивана Ивановича уже в наши дни никаких ран "от удара посохом" на его голове не обнаружили, но зато нашли в организме многократно превышающее предельную норму количество ртути (то же самое нашли и в останках самого Ивана Грозного). Ртуть же, как известно, в малых дозах незаметна, но из организма не выводится, и в определённом количестве вызывает необратимое разрушение всего организма. И тут к собратьям Поссевино из ордена иезуитов – большим мастерам по части отравлений – много вопросов.

Анастасию же, скорее всего, тоже отравили, что стало для Ивана Грозного, очень любившего жену, настоящим горем и ещё одним поводом невзлюбить боярство. Кстати, вторая его жена – кавказская княжна Мария Темрюковна (на Кавказе её зовут Мария Черкешенка и очень гордятся, что второй русской царицей в истории была их землячка), тоже родила сына, который тоже умер в младенчестве. Она, в отличие от Анастасии, не давала советы мужу, но зато, как положено кавказской жене, всячески его оберегала, первой пробуя любую пищу. И в итоге через 8 лет тоже умерла – якобы, простудившись во время очередной паломнической поездки, в которых вымаливала себе у Бога чадородие.

Третьей женой Ивана стала боярышня Марфа Собакина, выбранная царём на традиционном "смотре невест", но и она вдруг "случайно" заболела и умерла через две недели после обручения.

Третий сын Грозного – Фёдор Иванович, избранный-таки после смерти отца на престол Земским Собором, был для роли царя откровенно непригоден и сам это понимал. Он всецело был занят духовными вопросами и вообще, согласно некоторым источникам, думал уйти в монастырь, передав престол царевичу Дмитрию, когда тот повзрослеет. Дмитрий – сын четвёртой жены Ивана Грозного Марии Нагой (чтобы получить от Церкви согласие на четвёртый брак, царю пришлось выдержать наложенную на него годичную эпитимию).

Фёдор был идеальным кандидатом в цари-марионетки, которым могли манипулировать боярские роды. Но всех оттеснил талантливый карьерист Борис Годунов, продвинувшийся в ближний круг Ивана Грозного, женившись на дочери главного опричника Малюты Скуратова-Бельского. И женивший нового царя Фёдора на своей сестре Ирине. Фактически именно он являлся при Фёдоре правителем страны, ему же приписывают физическое устранение жившего с матерью в Угличе царевича Дмитрия, якобы "в припадке эпилепсии упавшего на нож". Именно Годунов после смерти Фёдора был избран Земским Собором новым царём, что многими почиталось спорным, и именно тогда, с прерыванием законной династии, возникли предпосылки для будущей Смуты.

Истинными виновниками и творцами которой были боярские роды, боровшиеся с царём-самодержцем за собственную "удельную" власть.

Нельзя не отметить, что подобные течения типичны и для остального европейского мира. Именно в XV-XVII веках происходит огромное число конфликтов между монархами и высшей аристократией. Результаты этих конфликтов были различны: от установления «классического» абсолютизма во Франции до установления парламентской, то есть, подчиненной выборным представителям, монархии в Англии.