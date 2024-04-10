Какова была роль патриарха Филарета (Фёдора Романова) в церковно-государственных отношениях первой половины XVII века?

он выступал против усиления царской власти и стремился к церковной автономии

он занимал пост патриарха и активно участвовал в управлении государством, помогая своему сыну — царю Михаилу Фёдоровичу, что усилило политическое влияние церкви

он инициировал церковную реформу по исправлению богослужебных книг