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16.10.2024
Тест по теме: Русская церковь в XVII в.
Какова была роль патриарха Филарета (Фёдора Романова) в церковно-государственных отношениях первой половины XVII века?
он выступал против усиления царской власти и стремился к церковной автономии
он занимал пост патриарха и активно участвовал в управлении государством, помогая своему сыну — царю Михаилу Фёдоровичу, что усилило политическое влияние церкви
он инициировал церковную реформу по исправлению богослужебных книг
он был противником восстановления патриаршества после Смуты
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