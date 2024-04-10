7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

РАСКОЛ

Костомаров Н.

Раскол в религиозной сфере Н.И. Костомаров справедливо связывает с общественным состоянием страны, ибо вся история Российского государства - по сути дела вечный раскол и спор: между князьями, между церковниками, между наследственными государями и узурпаторами, Западом и Востоком, а в конечном счете — между властью и народом. Парадоксальна, но не лишена смысла мысль автора о том, что, несмотря на консервативные свойства движения раскольничества, оно стало «крупным явлением народного умственного прогресса». И сегодня актуально звучат слова историка: «То, что только признавалось тупо, как дедовский обычай, то, чему слепо верили, не размышляя, то самое пришлось защищать, а следовательно, пришлось тогда думать, пришлось многому поучиться. Раскол расшевелил спавший мозг русского человека».