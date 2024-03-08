СТАРООБРЯДЧЕСТВО

Старообря́дчество — самобытная ветвь Русской церкви, отделившаяся в середине XVII в. из-за отказа принять церковную реформу патриарха Никона , проведенную в 1653–1656. Является продолжением развития духовной и обрядовой традиции Русской церкви, сохраняя ее элементы, утраченные в господствующем православии. С. представляет собой группу самостоятельных конфессий (согласий), имеющих общее происхождение. Существует два основных направления С. — приемлющие священство (поповцы) и не приемлющие священство (беспоповцы). Последние отказались от церковной иерархии после ухода из жизни последних священников, поставленных до церковной реформы, объявив, что теперь не может быть Истинной Церкви и скоро придет антихрист. У поповской и беспоповской ветвей С. разная предыстория. Поповцы являются развитием «Кружка ревнителей благочестия» (­1640-е — начало 1650-х), в который входили такие будущие «вожаки раскола», как протопоп Аввакум , Иван Неронов и др. Беспоповцы, прежде всего «поморского корня» (поморцы брачные, федосеевцы, филипповцы, странники и др.) — развитием духовного движения так называемых лесных старцев, неформальным лидером которых считается старец Капитон, развивавшегося в 1-й половине XVII в. в Сев. Заволжье. «Лесные старцы» осуществляли свою духовную деятельность в тех же местах и тех же монастырях, что столетием ранее движение нестяжателей . И «Кружок ревнителей благочестия», и «лесные старцы» появились после окончания Смутного времени и, понимая необходимость перемен в Русской церкви, долгое время готовили их. Быстро разработанная и проведенная реформа Никона воспринималась как сомнительный шаг значительной частью русского общества того времени. Это и привело к церковному расколу. Первыми противниками Никона оказались не те, кто в дальнейшем развивал С. в преимущественно крестьянской и посадской среде, а люди из непосредственного окружения царской семьи, из числа которых наиболее известны Ф. П. Морозова , княгиня Е. П. Урусова, князья Хованские. Огромная оппозиция реформе возникла в среде грамотного духовенства, прежде всего монашества. Если большая часть аристократии не решилась в дальнейшем открыто противостоять нововведениям, то монахи стали одними из главных проповедников сопротивления.

Оба основных направления С. достаточно быстро стали разделяться на отдельные толки. Поповское старообрядчество оказалось менее разделенным, в XIX в. оно было представлено двумя ведущими течениями — рогожский (белокриницкий) толк и беглопоповцы. Изначально, после ухода из жизни последних дониконовских священников, все поповцы стали принимать беглое духовенство из официальной Церкви. Параллельно шли поиски «истинной иерархии», для чего регулярно совершались экспедиции на христианский Восток. В 1771 на окраинах Москвы возникают Рогожское (поповцы) и Преображенское (беспоповцы федосеевского согласия) кладбища, сразу же ставшие главными центрами крупнейших направлений С. В 1840-х на Рогожском кладбище было принято священство иерархии, возникшей в Белой Кринице (Буковина, в то время территория Австро-Венгрии, отчего это согласие, прежде всего противниками, нередко именуется «австрийцами»). Это согласие, к которому уже к началу ХХ в. принадлежало весьма большое число старообрядцев, именуется белокриницким и сейчас официально представлено Русской Православной Старообрядческой Церковью (РПСЦ). Оно не было признано частью поповцев, продолжавших принимать беглых священников (беглых попов). Беглопоповцы уже в 1920-х приняли из обновленчества епископа Николу (Позднева), явившегося основателем собственной иерархии, сейчас это — Русская Древлеправославная Церковь (РДЦ).

Беспоповцы разделились на большое количество больших и малых толков, подразделяющихся на два основных направления, отличных друг от друга отношением к браку. Наиболее крупными беспоповскими согласиями являются: федосеевцы, поморцы, филипповцы, часовенные, спасовцы. Множество небольших согласий С. большей частью являются группами, в разное время вышедшими из вышеупомянутых больших толков, и к настоящему времени значительная часть из них прекратила свое существование. В наши дни крупнейшими беспоповскими согласиями, имеющими свои официально зарегистрированные структуры, являются федосеевцы, с 2014 духовная организация которых именуется Древлеправославная Старо-Поморская Церковь Федосеевского Согласия (ДСЦФС), и поморцы — Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ).

Согласия С. быстро стали превращаться в духовно-экономические корпорации, что особенно было видно у поповцев и федосеевцев, которые к началу ХХ в. были заметно представлены во многих отраслях промышленности России, прежде всего в текстильной. Из С. происходят такие известнейшие промышленные династии, как Морозовы , Рябушинские , Кузнецовы и др. С. отличались трезвостью, хозяйственностью, честностью, грамотностью, сплоченностью в рамках своих сообществ. Помимо хозяйственной и промышленной деятельности, С. были известны как хранители древних русских христианских традиций. С. сохраняли древние книги и иконы, развивали книжную, певческую, иконописную традиции.

Географически С. было распространено (крупными анклавами или небольшими общинами) по большинству регионов России. Основными считаются Сибирь, Урал, Поволжье. Много старообрядцев жило в Московской и Санкт-Петербургской губерниях, т. е. рядом с обе­ими столицами Российской империи. В Подмосковье существовал известный регион С. — Гуслицы. В период гонений много русских С. было вынуждено бежать за границу, преимущественно в недружественные России державы: Речь Посполитую, Турцию. Их потомки до сих пор живут в государствах Прибалтики, Беларуси, Украине, Польше, Молдове, Румынии, Болгарии. Многие старообрядцы эмигрировали в Латинскую Америку, США, Канаду, Австралию. В настоящее время часть старообрядцев из Латинской Америки возвращается в Россию. С. распространено преимущественно среди русских, хотя его приняли и группы некоторых коренных народов России, прежде всего карел и коми.

Точная статистика приверженцев старообрядческих согласий никогда не велась, их число всегда давалось ориентировочно и до 1917, когда утверждали, что они составляют порядка 10 % от общего числа этнических русских, и тем более в более позднее время. По некоторым подсчетам, число представителей всех направлений составляет до 2 млн человек, из которых половина приходится на РПСЦ. В Румынии проживает по оценочным данным около 100 тыс. русских старообрядцев, известных как липоване, преимущественно белокриницкого согласия, у которых существует своя церковная структура с митрополитом во главе. В странах Прибалтики, где в основном живут старообрядцы ДПЦ, их общин сохраняется достаточно много: Эстония — 12, Литва — 54, Латвия — 67 (в основном в Латгалии).

Лит. : Зеньковский С. А . Русское старообрядчество. В 2 т. М., 2006; Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия в XVIII — начале XIX в. Новосибирск, 2006; Мельников - Печерский П. И. Очерки поповщины // Собрание сочинений. В 8 т. Т. 7. М., 1976. С. 191–555. С. С. Михайлов.