Краткий курс истории. Главный старовер всея Руси 8 сентября 1664 года знаменитый русский старообрядец протопоп Аввакум (1620–1682) был сослан царем в Пустоозёрский монастырь. Личность Аввакума известна в первую очередь благодаря его противостоянию церковным реформам патриарха Никона (1650–1660-е годы), приведшим к расколу Русской православной церкви. Суровый поп Аввакум родился в семье приходского священника в Нижегородской губернии. Вскоре после смерти отца, по настоянию матушки Марии 17-летний Аввакум женился на Анастасии, бедной осиротевшей четырнадцатилетней дочери кузнеца. Она стала помощницей мужа во всех его начинаниях, а тот был предан ей до конца дней. Однажды к Аввакуму на исповедь пришла блудница, и поп воспылал к ней страстью. Тогда он зажег три свечи...

8 сентября 1664 года знаменитый русский старообрядец протопоп Аввакум (1620–1682) был сослан царем в Пустоозёрский монастырь. Личность Аввакума известна в первую очередь благодаря его противостоянию церковным реформам патриарха Никона (1650–1660-е годы), приведшим к расколу Русской православной церкви.

Особое место в литературе 2-ой половины 17в. занимает старообрядческая литература. Как социально-религиозное движение раскол окончательно оформится после церковного собора 1666-1667 гг. Реформы патриарха Никона были сведены лишь к внешней обрядовой стороне. Реформа знаменовала новый этап подчинения церкви светской власти. Она вызвала появление мощного антифеодального, антиправительственного движения - старообрядчества. Активное участие в движении приняла часть крестьянства, сельского духовенства и родовитого боярства. Таким образом, раскол объединил на первых порах представителей различных классов и социальных групп. Идеологом старообрядчества являлся протопоп Аввакум - талантливейший писатель 2-й половины 17в. (1621-1682 гг.). Он фанатически отстаивал свои убеждения и погиб за них на костре. Автор около 80 сочинений, из них 64 написаны во время 15-летнего заточения в земляном срубе Пустозерска. Ему принадлежат «Житие», повествующее о жизни автора, «Книга бесед», челобитные, послания.

Суровый поп

Аввакум родился в семье приходского священника в Нижегородской губернии. Вскоре после смерти отца, по настоянию матушки Марии 17-летний Аввакум женился на Анастасии, бедной осиротевшей четырнадцатилетней дочери кузнеца. Она стала помощницей мужа во всех его начинаниях, а тот был предан ей до конца дней. Однажды к Аввакуму на исповедь пришла блудница, и поп воспылал к ней страстью. Тогда он зажег три свечи и держал над огнем ладонь, пока боль не подавила грешное чувство. За праведные дела и несгибаемый суровый характер Аввакум был награжден титулом протопопа (совр. протоиерей).

Ревнитель древнего благочестия

В 1651 году Аввакум оказался в Москве, где вступил в Кружок ревнителей благочестия. Члены кружка, среди которых был и царь Алексей Михайлович, стремились реформировать церковную и светскую жизнь России на основе строгого следования церковным уставам. Но вскоре после того, как Никон в 1652 году стал патриархом, кружок распался. Однако противостояние между Никоном и протопопом Аввакумом сложилось не потому, что Аввакум был принципиально против церковных реформ, как думают многие, а потому, что Аввакум выступал за исправление церковных книг на основе древнерусских православных рукописей. Никон же полагался на итальянские перепечатки греческих богослужебных книг, которые, с точки зрения ревнителя «древнего благочестия», не были авторитетны и имели искажения. Аввакум активно и открыто выступал против позиции Никона и даже писал об этом в челобитной Алексею Михайловичу. Это при том, что в тот момент патриарх и царь еще были близкими друзьями и единомышленниками.

Погиб, но не сдался

Осенью 1653 года Аввакума посадили в подвал московского Андроникова монастыря, где протопоп три дня и три ночи сидел без еды и воды, но так и не одумался. Тогда последовала ссылка в Тобольск, затем в Енисейск и дальше – в Забайкалье. Везде опальный предводитель староверов активно вел деятельность против никонианской «ереси». Будучи преследуем властями и часто бит, он все равно продолжал вести свои обличительные речи и послания. Более того, в 1663 году, когда судили уже Никона и царь смилостивился над Аввакумом (Алексей Михайлович даже предложил ему стать своим духовным отцом), тот продолжал выступать против реформ, хотя большинство их уже признало. За такую дерзость опального попа снова сослали – сначала в Архангельскую губернию, потом в Калужскую и, наконец, в далекий город Пустозёрск, что за полярным кругом, на Крайнем Севере. Лишенный степени священства и фактически отлученный от церкви, он принимал богомольцев, которые толпами шли на «край земли», чтобы пообщаться с мятежником. В 1682 году бывший священник был заживо сожжен в деревянном срубе вместе со своими ближайшими соратниками…