Чем провинилась боярыня Морозова? Все наверняка помнят замечательную картину Василия Ивановича Сурикова «Боярыня Морозова». Знатная женщина отправляется в далёкое путешествие. Но видно, что провожающие и сама путешественница особого восторга от поездки не испытывают. Что же такое случилось, почему все так негативно настроены друг к другу?

Все наверняка помнят замечательную картину Василия Ивановича Сурикова «Боярыня Морозова». Знатная женщина отправляется в далёкое путешествие. Но видно, что провожающие и сама путешественница особого восторга от поездки не испытывают. Что же такое случилось, почему все так негативно настроены друг к другу?

Реформы Никона

Проблемы боярыни Феодосии Прокофьевны Морозовой (1632–1675) неразрывно связаны с теми процессами, которые проходили в русском обществе в XVII веке. Именно в это время огромной проблемой страны стал церковный раскол.

Эти события развивались во времена царствования Алексея Михайловича , который получил прозвище Тишайший. Так вот, его «тихое» правление превратилось в неспокойное и тревожное время, сопровождавшееся множеством войн и кризисов. А у истоков раскола стоял патриарх Никон (Никита Минин, 1605–1681).

Никон прибыл в Москву в 1646 году и был представлен молодому царю Алексею, которому очень понравился этот священнослужитель, и он оставил его при себе. Постепенно влияние Никона на царя росло, и уже в 1652 году он взошёл на патриарший престол, заменив умершего патриарха Иосифа. С этого времени и начинается подготовка церковной реформы .

Начал Никон с редакции всех церковных книг, которые должны были привести в соответствие с греческими канонами. С 1653 года вводятся изменения в богослужебные правила: замена двуперстного знамения на троеперстное, написание «Иисус» вместо «Исус», сокращение просфор для литургии, в церковном пении стали петь «Аллилуйя» три раза вместо двух, движение во время крёстного хода теперь надо было совершать против солнца. Это не всем понравилось, и началось противостояние сторонников патриарха Никона и приверженцев старых обрядов.

В результате раскола от православной церкви отделилась значительная часть верующих. Эти события негативно сказались и на отношениях власти и церкви, в первую очередь – между царём и патриархом. Здесь сыграли свою роль и жесткие методы, которыми осуществлял реформу патриарх Никон. В 1666 году Никон был низложен с патриаршего престола, лишён сана и отправлен в Ферапонтов монастырь. Но и после этого начатые Никоном церковные реформы продолжились. В 1666 году были уже в окончательном виде утверждены новые церковные книги и обряды, а сторонников «старой веры», или старообрядцев, вообще отлучили от церкви.

Кто против?

Наиболее значимой личностью, по сути, знаменем старообрядцев стал протопоп Аввакум Петров . За своё несогласие с церковной реформой он подвергся жесточайшим репрессиям и в конце концов был сослан на долгие одиннадцать лет в Сибирь. Но никакие мучения не сломили его, и Аввакум остался преданным своей вере. Строптивого протопопа приговорили к заключению в земляной тюрьме, а в 1682 году его сожгли заживо в Пустозерске.

Среди ярких сторонников протопопа Аввакума выделялась и боярыня Феодосия Морозова, урождённая Соковнина. Она была близка к царскому двору, числилась верховой боярыней, а семья её мужа состояла в родстве с царствующими Романовыми. В 1662 году её муж Глеб Иванович Морозов умер, и 30-летняя Феодосия осталась владелицей огромного состояния. Её владения превратились в приют для гонимых раскольников, нищих, монахов. К тому же боярыня тесно общалась с протопопом Аввакумом. Всё это очень не нравилось Алексею Михайловичу, который сначала предупредил её, а позже распорядился отнять у неё лучшие вотчины. Первоначально, боясь потерять богатства, Морозова пошла на сделку с властью, но вскоре под воздействием Аввакума прокляла «ересь никониянскую». Уже после того, как раскольники были отлучены от церкви и объявлены вне закона, она в 1670 году тайно постриглась в монахини и вошла в откровенную конфронтацию с царской властью, не явившись в январе 1671 года на свадьбу царя с Натальей Нарышкиной, матерью Петра Великого .

В ноябре 1671 года Морозова была арестована. Она оказалась стойким противником. Феодосию Прокофьевну не смогли сломить уговоры патриарха и других архиереев. К ней применялись пытки, были конфискованы и оставшиеся богатства. Её упорство было оценено согласно нравам эпохи: в 1675 году она была переведена в Боровский монастырь, посажена в земляную тюрьму, где умерла от голода в ноябре того же года, так и не изменив своих убеждений.

Картина Василия Сурикова была написана в 1887 году. Морозову везут закованной в цепи. Опальная боярыня уезжает в бессмертие, а вокруг шумит московский люд. Здесь собрались разные люди: и те, кто с ухмылкой провожает её, и те, кто горячо сочувствует ей. Художник ярко отобразил все те страсти, что кипели в Москве три с половиной века тому назад.

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