7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Княгиня Елена Глинская

Дмитриев Дмитрий Савватеевич

Глинские – княжеский род XV – XVIII вв. В 1508 г. после неудачного восстания в Литве в Россию выехал князь Михаил Львович с братьями. С 1526 г. он стал приближенным великого князя Василия III. Его племянница Елена Васильевна – вторая жена Василия III и великая княгиня (с 1526 г.). В 1533 – 1538 гг. – регентша Русского государства при малолетнем сыне великом князе Иване IV. В правление Елены большую роль в государственных делах играли ее фаворит князь И. Ф. Овчина-Телепнев-Оболенский и митрополит Даниил. Регентство Глинской отмечено успешной борьбой с сепаратизмом удельных князей и бояр (ликвидированы уделы Юрия Дмитровского, Андрея Старицкого в 1537 г., заговоры Андрея Шуйского и Михаила Львовича Глинского в 1533 – 1534 гг.). Правительство Глинской продолжило борьбу против роста монастырского землевладения. В 1535 г. была проведена денежная реформа, в результате которой в государстве была введена единая монетная система. Одновременно проводилось укрепление городов, особенно на западных рубежах. В области внешней политики в результате ряда побед правительство Глинской добилось перемирия с Литвой (1536) при нейтрализации Швеции. Предполагают, что Елена Глинская была отравлена. Настоящее сочинение написано в жанре исторической повести.