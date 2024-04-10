7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Иван Грозный

Валишевский Казимир

Известный польский историк Казимир Валишевский в своих книгах создал масштабную панораму быта и нравов России XVII - XIX веков, показал жестокую борьбу за трон, не утихавшую на протяжении столетий. Одна из наиболее известных книг К. Валишевского посвящена царю Ивану Грозному - личности многогранной и неоднозначной, до сего времени неразгаданной. Кто он - разумный правитель или лютый безумец? Дальновидный реформатор или мнительный тиран, одержимый жаждой абсолютной власти? Несмотря на то, что многие оценки и выводы известного польского ученого сегодня могут показаться спорными, "Иван Грозный", безусловно, заинтересует всех любителей отечественной истории, в первую очередь благодаря огромному количеству малоизвестного фактического материала.