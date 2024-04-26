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Учреждению патриаршества на Руси предшествовала цепь важных событий в христианском мире. В 1439 году была принята Флорентийская уния. Константинопольский патриарх признал главенство Римского папы и принял католические догматы. Митрополита-грека Исидора, активно участвовавшего в заключении унии, после приезда в Москву низложили и арестовали. Когда в 1453 году турки захватили Константинополь, и Византийская империя пала, на Руси это восприняли как Божье наказание за отступничество греков от православия. В итоге в середине XV века Русская митрополия перешла к самоуправлению и стала независимой поместной Церковью, то есть обрела автокефалию. Но Константинопольский патриархат, вернувшийся из унии в православие после гибели Византии, упорно не желал признавать автокефальный статус Русской Церкви. С вами Благовестник. Сегодня мы поговорим о том, как на Руси учредили патриаршество.