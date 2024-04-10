7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Скоморохи и фольклор

Власова З. И.

Роль скоморохов в формировании и развитии народной культуры и «красного» устного слова давно и постоянно привлекает внимание исследователей в области общественных наук. Учет произведений фольклора с привлечением архивных и экспедиционных материалов, собранных в последние десятилетия, произведенный автором книги, позволил значительно расширить и углубить представления об искусстве скоморохов как чрезвычайно своеобразном и огромном по своему значению и последствиям явлении национальной культуры. В книге рассмотрена роль скоморохов в формировании и развитии фольклорных процессов, в становлении эпоса, сказки, календарной и свадебной обрядности с ее региональными особенностями, народной необрядовой лирики и устного художественного слова в целом.