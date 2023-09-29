Патери́к Ки́ево-Печéрский

Патери́к Ки́ево-Печéрский — свод рассказов о монахах Киево-Печерского монастыря и событиях из истории этой обители, известный в более чем полутора сотнях рукописей XV–XIХ вв. и нескольких старопечатных изданиях (1635 — в переводе на польский язык, 1661, 1678, 1792). Начало П. К.-П. было положено посланием епископа владимирского и суздальского Симона (ум. 1226) к печерскому иноку Поликарпу, добивавшемуся для себя игуменства или епископской кафедры. Стремясь показать, что монастырская жизнь лучше церковной карьеры, Симон изложил Поликарпу 9 историй о насельниках Киево-Печерского монастыря. Еще 11 рассказов о печерских монахах были собраны уже самим Поликарпом по поручению печерского игумена Акиндина (ум. после 1231). Кроме того, к древнейшему ядру П. К.-П. относятся Слово о создании Печерской церкви и Слово о первых черноризцах печерских (сохранившееся также в составе Повести временных лет ), представленные в большинстве наиболее архаичных по составу рукописей произведения. При последующем редактировании в состав П. К.-П. могли, кроме того, включаться произведения, посвященные Феодосию Печерскому (житие, служба и похвала), летописное сказание об основании Печерского монастыря св. Антонием , а также (начиная с двух так называемых Кассиановских редакций конца 1450‑х — начала 1460‑х) составленные в основном по летописным данным повествования о значимых для Киево-Печерского монастыря лицах, в том числе о князе Николае Святоше, Нифонте Новгородском и др. Жизнь монастыря показана в П. К.-П. на широком историческом фоне, охватывающем социальные процессы, международные связи и военные кампании Древней Руси, зачастую — с упоминанием лиц и обстоятельств, не известных по другим историческим источникам.

Публ. : Абрамович Д. Києво-Печерський патерик (Вступ. Текст. Примітки). Киïв, 1931 (репринт: Das Paterikon des Kiever Höhlenklosters / nach der Ausg. von D. Abramovic neu hrsg. von D. Tschizewskij. München, 1964); Древнерусские патерики: Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / Изд. подгот. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. М., 1999.

Лит. : Шахматов А. А. Киево-Печерский патерик и Печерская летопись // Шахматов А. А. История русского летописания. Т. 1. Кн. 2. СПб., 2003. С. 75–102; Его же. Житие Антония и Печерская летопись // Там же. С. 146–174. И. П. Смирнов.