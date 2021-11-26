НИКОНОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
НИКОНОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ - один из крупнейших памятников русского летописания XVI века. Получила название по одному из списков, изготовленному специально для патриарха Никона (середина XVII века; ныне в Библиотеке РАН).
Представляет собой обширную компиляцию, составленную при московской митрополичьей кафедре в конце 1520-х - начале 1530-х годов.
Первоначальная редакция Никоновской летописи доводила изложение до 1520 года. Создавалась под руководством митр. Даниила прибывшими вместе с ним в Москву книжниками Иосифо-Волоколамского мон., которые работали при митрополичьей кафедре.
Основными источниками Никоновской летописи являлись Симеоновская, Иоасафовская, Новгородская 5-я хронографическая летописи, а также сборник церковного содержания первой четверти XVI века (ныне в РГБ) и Хронограф 1512 года. Наряду с ними, использованы различные местные летописцы, повести, сказания, жития святых, записи народного эпоса, архивные документы.
Целый ряд известий Никоновской летописи (в основном по древнейшему периоду русской истории) носит уникальный характер и имеется только в составе этой летописи. Исторический материал подвергся в Никоновской летописи существенной литературной и идеологической обработке. Составитель Никновской летописи последовательно проводил идеи защиты имущественных интересов Церкви, союза светской и духовной власти, полной поддержки внутренней и внешней политики вел. кн. московского Василия III Ивановича. На страницах Никоновской летописи нашли исторические обоснование вопросы, являвшиеся предметом обсуждения на церковном соборе 1531 года: о праве монастырей на владение сёлами, о законности поставления русского митрополита собором епископов без санкции патриарха Константинопольского, о борьбе с ересью.
В 1550-х годах хранившийся в Казённом приказе текст Никоновской летописи дополнен по Воскресенской летописи и Летописцу начала царства, а несколько позднее к нему присоединён фрагмент с изложением событий 1556-1558 годов, в результате чего сформировался древнейший сохранившийся список Никоновской летописи - список М.А. Оболенского (конец 1520-х - начало 1530-х годов, вторая половина 1550-х годов; ныне в РГАДА). Этот список Никоновской летописи использовался в качестве одного из главных источников при составлении Лицевого свода. По-видимому, в конце правления Ивана IV Васильевича Грозного список М.А. Оболенского был передан в Троице-Сергиев мон., где находился до 1637 года и откуда был затребован в Приказ Большого дворца.
Во второй половине 1550-х годов с оригинала Никоновской летописи была снята копия, которая была дополнена по Воскресенской летописи и Летописцу начала царства в редакции 1556 года, - т. н. Патриарший список Никоновской летописи (ныне в Б-ке РАН). Вероятнее всего, Патриарший список был составлен при митрополичьей кафедре (или близком к ней Чудовом мон.) книжниками митр. Макария (судя по всему, по его поручению). В XVII веке он хранился в патриаршей ризнице. Патриарший список Никоновской летописи, вероятно, использовался при составлении «Степенной книги» (не позднее 1563 года) и стал основой обширного патриаршего свода 1670-х годов [известен по двум беловым копиям; ныне в РГАДА (Архивский список) и РГБ (Вифанский список)].
В 1637 году, в связи с затребованием списка М.А. Оболенского в Приказ Большого дворца, в Троице-Сергиеве мон. с него была снята копия, которая положила начало новой - Троицкой редакции Никоновской летописи. Текст летописи был дополнен некоторыми повестями и продолжен по Новому летописцу (памятник официальной историографии первой трети XVII века). Известно 7 списков Троицкой редакции Никоновской летописи: Библиотечный (конец 1630-х годов), Троицкий (конец 1630-х - начало 1640-х годов), Никоновский, Архивский (середина XVII века), Список Ундольского (1680-е годы), Симферопольский (начало 1770-х годов), Эрмитажный (копия Троицкого списка, выполненная около 1790 года для императрицв Екатерины II).
В научный оборот Никоновская летопись введена В.Н. Татищевым, ошибочно предположившим, что летопись была создана при участии патриарха Никона.
Издания:
Русская летопись по Никонову списку. СПб., 1767–1792. Ч. 1–8;
Полное собрание русских летописей. СПб., 1862–1910. Т. 9–14. М., 1965. М., 2000.