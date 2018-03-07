Краткий курс истории. Начало русского книгопечатания 7 марта 1573 года Иван Фёдоров, известный как первый русский книгопечатник, основал во Львове типографию. Данное событие связано с процессом начала русского книгопечатания. Пушкарь Юность Фёдорова прошла на Украине, где он стал известным пушечным мастером. Вероятно, в Кракове он познакомился с типографским делом. Оказавшись в Москве, Фёдоров сблизился с митрополитом Макарием, начал служить в качестве дьякона в одной из церквей Кремля. Поскольку в Москве стояла острая необходимость начать типографскую деятельность (чтобы распространить по церквям страны выверенные канонические богослужебные тексты), начальные знания Фёдорова пришлись как нельзя кстати, и он стал постигать все тонкости книгопечатания. Нападки на печатников Многим известно, что...

7 марта 1573 года Иван Фёдоров, известный как первый русский книгопечатник, основал во Львове типографию. Данное событие связано с процессом начала русского книгопечатания.

Пушкарь

Иван Федоров родился около 1510 года. Юность Фёдорова прошла на Украине, а вернее, в украинских землях Речи Посполитой, где он стал известным пушечным мастером. В пушечном деле от отметился тем, что он отливал пушки и изобрёл многоствольную мортиру с взаимозаменяемыми частями. За пределами Московского царства Иван подписывался прозвищем «Москвитин», указывая таким образом на свое происхождение и отечество.

Вероятно, в Кракове он познакомился с типографским делом. Одна из версий, касающихся жизни Федорова, предполагает, что он был учеником печатника Ганса Мессингейма, также приглашенного в Москву Иваном IV для создания типографского дела. Ганс, будучи протестантом-лютеранином, предложил царю перевести учение Лютера на русский язык, но не получил такого разрешения. Однако царь проникся к лютеранам симпатией и разрешил поставить свою церковь уже в 1560-е годы.

Оказавшись в Москве, Фёдоров сблизился с митрополитом Макарием, начал служить в качестве дьякона в одной из церквей Кремля. Поскольку в Москве стояла острая необходимость начать типографскую деятельность (чтобы распространить по церквям страны выверенные канонические богослужебные тексты), начальные знания Фёдорова пришлись как нельзя кстати, и он стал постигать все тонкости книгопечатания.

Нападки на печатников

Многим известно, что первой русской печатной книгой стал «Апостол». В действительности же это первая точно датируемая печатная книга (1564 год). До нее в 1550-х годах было издано несколько печатных «анонимных» книг, но, где располагалась типография, издавшая их, кто в ней точно работал, не вполне ясно. Кроме того, начало книгопечатания на Руси сопровождалось нападками на печатников. Существуют данные, повествующие о сожжении типографии представителями невежественного духовенства. Об этом мы знаем со слов самого Федорова, а также английского дипломата Джильса Флетчера:

«Будучи сами невеждами во всём, они (русские священники) стараются всеми средствами воспрепятствовать распространению просвещения, как бы опасаясь, чтобы не обнаружилось их собственное невежество и нечестие. … Несколько лет тому назад, ещё при покойном царе, привезли из Польши в Москву типографский станок и буквы, и здесь была основана типография с позволения самого царя и к величайшему его удовольствию. Но вскоре дом ночью подожгли, и станок с буквами совершенно сгорел, о чём, как полагают, постаралось духовенство».

Цит. по Флетчер, Дж. Глава 21. О церковном управлении и духовных лицах // О государстве русском = Of the Russe Common Wealth / Под редакцией князя Н. В. Голицына, перевод князя М. А. Оболенского. — СПб., 1911.

Сам Иван Фёдоров пишет, что ему в Москве пришлось претерпеть очень сильное и частое озлобление по отношению к себе не от царя, а от государственных начальников, священноначальников и учителей, которые завидовали ему, ненавидели его, обвиняли Ивана во многих ересях и хотели уничтожить «Божие дело», то есть книгопечатание (см. Послесловие к львовскому «Апостолу» 1574 года).

Возможно, нападки на печатное дело были связаны в том числе с конкуренцией, которую составили печатники монахам-переписчикам. Впрочем, еще академик Михаил Николаевич Тихомиров подверг серьезной критике эти данные. Так или иначе, Фёдоров покинул Москву и переехал в Литву, а затем во Львов.

В Литве Ивана Фёдорова принял гетман Григорий Ходкевич, и предложил тому построить типографию в его имении в Заблудове. Первой книгой, отпечатанной в Заблудовской типографии силами и Петра Мстиславца, было «Учительное Евангелие» (1568) — сборник бесед и поучений с толкованием евангельских текстов. В 1570 году Иван Фёдоров издал «Псалтырь с Часословцем», широко использовавшуюся также и для обучения грамоте. Затем он переезжает во Львов.

Львовская типография

Во Львове Фёдоров решил продолжать печатное дело. Но его ждало немало трудностей: сложности с финансированием и жесткое отношение мастеров столярного цеха Львова. Лишь содействие городского совета и старые заслуги спасли положение. В 1574 году Фёдоров переиздал в своей львовской типографии книгу «Апостол». В том же году он выпустил первый русский букварь с грамматикой. Позднее по заказу князя Константина Острожского Фёдоров напечатал Острожскую Библию, ставшую первой полной Библией на церковнославянском языке. Всего известно 12 печатных изданий, выполненных Фёдоровым в соавторстве и без. Его книги отличаются наличием предисловий и послесловий, написанных самим автором-издателем.