ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ - в русском фольк­ло­ре пес­ни (главным образом эпи­чес­кие и ли­ро-эпи­чес­кие), по­свя­щён­ные ис­то­рическому со­бы­тию или ли­цу, с раз­вёр­ну­тым по­ве­ст­во­вательным сю­же­том.

В уст­ной тра­ди­ции не име­ли специального обо­зна­че­ния. Пе­ри­од рас­цве­та исторических песен - XVI-XVIII века, од­на­ко их про­дол­жа­ли со­чи­нять и позд­нее.

Об­лас­ти рас­про­стра­не­ния: Центральная Рос­сия, По­вол­жье, Русский Се­вер, Си­бирь, ка­за­чьи по­селе­ния на ре­ках Дон, Ку­бань, Те­рек, Урал. Из­вест­но cвыше 600 сю­же­тов исторических песен. Ран­ние сю­же­ты ото­бра­зи­ли со­бы­тия пе­рио­да борь­бы с монголо-татарским игом («Ав­до­тья Ря­за­ночка», «Та­тар­ский по­лон», «Щел­кан Ду­ден­ть­е­вич»). В цик­лах исторических песен XVI века раз­ра­бо­та­ны те­мы борь­бы Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го с внеш­ни­ми и внут­рен­ни­ми вра­га­ми («Взя­тие Ка­за­ни», «Гнев Гроз­но­го на сы­на»), си­бир­ско­го по­хо­да ка­зачь­е­го ата­ма­на Ер­ма­ка Ти­мо­фее­ви­ча.

В XVII веке сло­же­ны исторические песени о Смут­ном вре­ме­ни («Ми­хаил Ско­пин-Шуй­ский», «Гриш­ка-рас­стриж­ка», «Плач Ксе­нии Го­ду­но­вой»), о борь­бе за Смо­ленск («Зем­ский со­бор», «Ми­ло­слав­ский»), о за­щи­те южных гра­ниц («Взя­тие Азо­ва»). Один из са­мых круп­ных цик­лов - о Сте­па­не Ра­зи­не («Убит ас­т­ра­хан­ский вое­во­да», «Пес­ня ра­зин­цев», «Казнь Стень­ки Ра­зи­на» и другие). В XVIII веке воз­ник­ли исторические песни о пет­ров­ском вре­ме­ни, в ко­то­рых на пер­вый план вы­ступи­ла те­ма по­бед русской ар­мии: Пол­тав­ская бит­ва 1709 года , взя­тие Ореш­ка, Ри­ги, Вы­бор­га; по­яви­лись исторические песени о вос­ста­нии Е.И. Пу­га­чё­ва 1773-1775 годов.

В исторических песнях XVIII-XIX веков за­пе­чат­ле­ны об­ра­зы пол­ко­вод­цев А.В. Су­во­ро­ва, Г.А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го, М.И. Ку­ту­зо­ва, ка­зачь­е­го ата­ма­на М.И. Пла­то­ва, со­бы­тия Отечественной вой­ны 1812 года, Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854-1855 годов и других. В по­этической ком­по­зи­ции важ­ное ме­сто за­ни­ма­ют мо­но­ло­ги и диа­ло­ги, харак­те­рен ак­цент­ный стих, обыч­но двух­удар­ный. В изу­че­ние исторических песен боль­шой вклад вне­сла ис­то­ри­че­ская шко­ла фольк­ло­ри­сти­ки.

Ис­пол­ни­тель­ские тра­ди­ции

Северные ска­зи­те­ли пе­ли исторические песни в сти­ле, близ­ком бы­ли­нам, и на­зы­ва­ли их ста́рина­ми. В Центральной Рос­сии пре­об­ла­да­ли по­ве­ст­во­вательные кре­сть­ян­ские пес­ни, сти­ли­сти­ка ко­то­рых за­ви­сит от ме­ст­ной тра­ди­ции; в ран­них пес­нях со­хра­ни­лись ар­ха­ические ла­до­вые осо­бен­но­сти («Про та­тар­ский по­лон» в сборнике Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва).

Для среднерусской тра­ди­ции ха­рак­тер­но хо­ро­вое ис­пол­не­ние в сме­шан­ном ак­кор­до­во-по­ли­фо­ни­че­ском скла­де. Ис­клю­чи­тель­но важ­на роль исторических песен в ка­зачь­ем фольк­ло­ре; ка­за­ки по­ют исторические песни ли­бо как по­ход­ные (ге­ро­ические, са­ти­рические, сла­виль­ные), ли­бо как «бе­сед­ные» (в до­маш­ней об­ста­нов­ке, с уча­сти­ем жен­ских го­ло­сов), по сти­лю близ­кие про­тяж­ным пес­ням («Ой да ты кор­ми­лец наш, слав­ный Ти­хий Дон», о бед­ст­ви­ях во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года). Ка­за­чьи по­ход­ные исторические песни име­ют мар­ше­вую рит­ми­ку, но со­хра­ня­ют ла­до­вое свое­об­ра­зие (пен­та­тони­ка в пес­не «Пи­шет, пи­шет Кар­ла Швед­ский») и не­квад­рат­ное строе­ние («Из-за ле­са, ле­са ко­пий и ме­чей»); в бе­сед­ных со­хра­ни­лись сво­бод­ная музыкальная рит­ми­ка, под­го­ло­соч­ная по­ли­фо­ния (не­ред­ко весь­ма раз­ви­тая), но вы­ра­бо­тал­ся и ряд но­вых приё­мов, например, оди­ноч­ное ис­пол­не­ние.

Для исторических песен с са­ти­рическими сю­же­та­ми в раз­ных тра­ди­ци­ях ха­рак­тер­ны «ост­рые» рит­мы: пля­со­вые («Щел­кан Ду­ден­ть­е­вич» в сборнике Кир­ши Да­ни­ло­ва), мар­ше­вые («Пи­шет, пи­шет Кар­ла Швед­ский» в сборнике А.М. Лис­то­па­до­ва). На сти­ли­сти­ку сол­дат­ских исторических песен (поя­ви­лись по­сле вве­де­ния ре­гу­ляр­ной ар­мии при Пет­ре I) ока­за­ли влия­ние ви­ват­ные кан­ты и мар­ши во­ен­но-ду­хо­вых ор­ке­ст­ров, од­на­ко ино­гда со­хра­ня­ют­ся ак­цент­ный стих (в нов­го­род­ском ва­ри­ан­те пес­ни «По­ле чис­тое ту­рец­кое» в за­пи­си Е.Э. Ли­нё­вой) и не­квад­рат­ные струк­ту­ры. Не­ред­ко сол­дат­ские исторические песни пе­лись на книж­ные тек­сты («Бо­ро­ди­но» на сти­хи М.Ю. Лер­мон­то­ва), не­ко­то­рые - пол­но­стью ав­тор­ские («Бы­ло де­ло под Пол­та­вой», со­чи­не­на яро­слав­ским кре­сть­я­ни­ном И.Е. Мол­ча­но­вым). Для го­род­ских исторических песен ти­пи­чен го­мо­фон­но-гар­мо­ни­че­ский склад.

Исторические песни про­дол­жа­ют жить в уст­ной тра­диции, главным образом сре­ди ка­за­ков, ис­пол­ня­ют­ся народными кол­лек­ти­ва­ми, фольк­лор­ны­ми ан­самб­ля­ми («Ка­за­чий круг», Мо­ск­ва, и многие другие), вхо­дят в ре­пер­ту­ар профессиональных хо­ров.

Пер­вые за­пи­си исторических песен с на­пе­ва­ми опубликованы в сборнике Кир­ши Да­ни­ло­ва (1818 год). Северные пес­ни опубликованы в сборнике М.А. Ба­ла­ки­ре­ва, пес­ни Центральной Рос­сии - в сборниках М.А. Ста­хо­ви­ча (1855 год), Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (см. Корсаковы ) и других сборниках XIX века. Пер­вые за­пи­си мно­го­го­лос­ных исторических песен на слух опубликованы в сборнике Н.Е. Паль­чи­ко­ва (издан в 1888 году), впер­вые на фо­но­граф мно­го­го­лос­ные исторические песни ка­за­ков за­пи­сал А.М. Лис­то­па­дов («Пес­ни дон­ских ка­за­ков», т. 1, ч. 1-2, 1949 год).

Издания:

Ис­то­ри­че­ские пес­ни ХIII-ХVI веков / Издание под­готовили Б.Н. Пу­ти­лов, Б.М. Доб­ро­воль­ский. М.; Л., 1960;

Ис­то­ри­че­ские пес­ни ХVII века / Издание под­готовила О.Б. Алек­сее­ва. М.; Л., 1966;

Ис­то­ри­че­ские пес­ни ХVIII века / Издание под­готовили О.Б. Алек­сее­ва, Л.И. Емель­я­нов. Л., 1971;

Ис­то­ри­че­ские пес­ни ХIХ века / Издание под­готовили Л.В. До­ма­нов­ский, О.Б. Алек­сее­ва, Э.С. Лит­вин. Л., 1973.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)