Борис Годунов как строитель земли Русской Российское военно-историческое общество продолжает, совместно с телевидением знакомить своих читателей с жизнью первого русского царя, выбранного демократическим путём. Царь строитель Лучше всего о любом руководители государства, могут рассказать его дела. А вся деятельность нового царя была направлена на укрепление государственности. Именно он добился, что в 1589 году впервые был избран русский патриарх, которым стал митрополит Иов. Именно Иов в будущем стал во многом единомышленником царя. Патриаршество в России ещё больше утвердило авторитет страны. Историки отмечают, что во внутренней политики царя отличали здравый смысл и расчётливость. При нём развернулось небывалое строительство городов, крепостных сооружений. Долго не доходили руки, до создания оборонительных сооружений на юге,...

Российское военно-историческое общество продолжает, совместно с телевидением знакомить своих читателей с жизнью первого русского царя, выбранного демократическим путём.

Родился Борис Годунов незадолго до покорения Казани, в семье вяземского поместного дворянина средней руки Федора Ивановича Годунова. После смерти отца, Бориса взял в свою семью его дядя Дмитрий Годунов. Во времена Опричнины Дмитрий добился высокого придворного поста, став главной Постельного приказа. Постельничие заведовали «царской постелью», т. е. царским гардеробом и бытом. Им подчинялись многочисленные дворцовые мастерские, в которых трудились портные, скорняки, колпачники, «чеботники» и другие мастера. В ведении Постельного приказа были не только бытовые, но и о духовные нужды царской семьи.

Сам Борис начал свою карьеру при дворе Ивана Грозного в 1570-е годы. В 1570 году он стал опричником, а в 1571-м был дружкой на свадьбе царя Ивана Грозного с Марфой Собакиной. Помимо этого, Борис Годунов участвовал в нескольких походах Ливонской войны и состоял в свите царя Ивана IV. Снискав благосклонность царя и в 1571 году женившись на дочери приближённого царя, Малюты Скуратова, в 1580 году Годунов отдал свою сестру Ирину в жёны царевичу Фёдору Ивановичу, а в 1584 году был назначен Иваном Грозным одним из опекунов Фёдора, после смерти которого он вскоре взошёл на престол, так как приходился почившему царю шурином, братом его жены, царицы Ирины.

Царь строитель

Лучше всего о любом руководители государства, могут рассказать его дела. А вся деятельность нового царя была направлена на укрепление государственности. Именно он добился, что в 1589 году впервые был избран русский патриарх, которым стал митрополит Иов. Именно Иов в будущем стал во многом единомышленником царя. Патриаршество в России ещё больше утвердило авторитет страны.

Царствование Бориса ознаменовалось начавшимся сближением России с Западом. Не было прежде на Руси государя, который столь благоволил бы к иностранцам, как Годунов.

Историки отмечают, что во внутренней политики царя отличали здравый смысл и расчётливость. При нём развернулось небывалое строительство городов, крепостных сооружений. Долго не доходили руки, до создания оборонительных сооружений на юге, а вот по инициативе Годунова в Диком поле - степной окраине России, застучали топора строителей.

В 1585 году была построена крепость Воронеж, в 1586 году - Ливны. Обеспечивая безопасный водный путь от Казани до Астрахани начали строиться города на Волге. Именно Борису Федоровичу мы обязаны появлением Самары, Царицына, Саратова. В 1592 году был восстановлен город Елец, построен город Белгород, а южнее Царёв-Борисов. Началось заселение земель южнее Рязани, которые были опустошены во время монгольского нашествия. В Сибири заложили город Томск.

Шедевром зодчества стало самое большое сооружение допетровской Руси - Смоленская крепостная стена, которая впоследствии получила название «каменное ожерелье Земли Русской». Ещё долго она будет надёжной защитницей западных рубежей России.

Московские стройки

Естественно, Борис Годунов не забывал и о первопрестольной. При нём произошли невиданные ранее новшества. В Кремле был сооружён водопровод. Вода при помощи мощных насосов поднималась из Москвы-реки, и по подземному тоннелю поступала на Конюшенный двор. Были сооружены новые крепостные укрепления. Русский зодчий Фёдор Савельев (по прозвищу Конь) построил 9 км стены Белого города (они прикрыли район сегодняшнего Бульварного кольца). Эти стены и 29 башен были сложены из известняка, обложены кирпичом и оштукатурены. В 1592 году была построена ещё одна линия обороны, деревянно-земляная, которая за быстроту сооружения была прозвана народом «Скородомом». Результат усилий царя сослужил хорошую службу москвичам. Летом 1591 года крымский хан Казы-Гирей с полуторасоттысячным войском, в очередной раз пришёл под стены Москвы. Новая крепость и многочисленные пушки охладили пыл захватчика, а в мелких стычках при отступлении отряды хана потерпели значительное поражение. Русским войскам достался весь обоз.

При Борисе, продолжилось и широкое гражданское строительство. Главным памятником его царствования стала надстроенная по его приказу колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. Её высота достигла 81 метра. Эту колокольню подъезжающие к Москве путники видели за 10 км. Не зря, будущий царь Михаил Фёдорович Романов, своим указом запретил строить на Руси постройки выше этой.

И ещё, в Москве были открыты первые государственные богадельни, в которых доживали век одинокие старики и старухи…

13 апреля 1605 года Борис Фёдорович встал с постели, окружающим он показался здоровым и бодрым, хорошо пообедал, взошёл на вышку, с которой он часто любовался Москвой, но вдруг спустился, сказал, что ему дурно и что у него сильное колотье внутри. По сути простившись с Москвой он умер. Смерть настигла его в 55 лет, говорят, что от всех жизненных перипетий он сильно поседел.