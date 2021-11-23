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О лекторе

Черникова Татьяна Васильевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД России).

План лекции

1. Внешнеполитическое положение России к середине XV в. 2. Отношения России с Казанским и Астраханским ханствами. 3. Отношения России с Крымом и Турецкой империей. 4. Завоевание Поволжья в 1550-е гг. 5. Повод, причины, ход и итоги Ливонской войны. 6. Россия и Сибирское ханство. Освоение Строгоновыми Приуралья. Организация похода отряда Ермака в Сибирь. 7. Итоги внешней политики России времен Ивана Грозного.

Аннотация

Лекция посвящена анализу международного положения России и русской внешней политике в царствование Ивана IV. Как и все царствование Ивана Грозного внешнеполитическую деятельность Российского государства можно разделить на два периода: внешняя политика начала княжения Ивана IV, а также эпохи реформ Избранной рады и внешнюю политику в годы Опричнины и окончания царствования Грозного.

Если первый период принес России исключительно победы и укрепил ее международное положение, то второй оказался куда более сложным и противоречивым по своим последствиям. Проигранная Ливонская война истощила силы страны и способствовала росту закрепостительных тенденций в России конца XVI в., упал международный статус Московского царства, однако продвижение России в Сибирь, последовавшее вслед за походом Ермака и разгромом ее отрядом войск сибирского хана Кучума, явно заложило усиление геополитического влияния России. В целом в XVI столетии наблюдался колоссальный рост территории Российского царства.

В лекции разобрана история завоевания Казани и подчинения России Астрахани. Также рассмотрена динамика русско-турецких отношений в XVI в., соперничества с Крымским ханством. Разобраны перипетии Ливонской войны.

Вопросы по теме лекции

1. Каково было внешнеполитическое положение России к середине XV в.? 2. Как складывались отношения России с Казанским и Астраханским ханствами? С Сибирским ханством? 3. Что было характерно для русской колонизации Поволжья и Предуралья в середине – второй половине XVI в.? 4. Какова роль Строгоновых в русском колонизационном движении? 5. В чем состояла разница во взаимоотношениях России с Казанским ханством и с Крымским ханством? Чем эта разница была обоснована? 6. Как в XVI в. развивались отношения России с Турецкой империей? 7. Как протекал поход на Казань? Каковы были причины победы России? Каковы были последствия включения Казанского ханства в состав России? 8. Как была присоединена Астрахань? Какое это имело значение для России? 9. В чем состояли повод, причины Ливонской войны? Какую позицию в ее начале занимали Иван IV и Алексей Адашев? Менялась ли их позиция и почему? 10. Как шло развитие событий на фронтах Ливонской войны в 1560-е – 1570-е гг.? 11. Как и почему Россия проиграла Ливонскую войну? Какие это имело последствия? 12. Почему поход небольшого отряда Ермака против Сибирского ханства закончился победой русских? 13. В чем состояло значение начала покорения Сибири? 14. Каковы были итоги внешней политики России времен Ивана Грозного?

Литература

Источники

1. Полные тексты отечественных источников по истории Руси XI-XVII вв. Электронные издания ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) «Библиотека литературы Древней Руси».

Хрестоматии

1. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / Составители: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др. М.: Проспект, 2012. 2. Хрестоматия по истории России. В 4-х т. Т.1: С древнейших времён до XVII века / сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. — М.: МИРОС — Международные отношения, 1994.

Учебные пособия

1. История России. Учебное пособие в 3-х т. М.: МГИМО, 2012: Черникова Т.В. Ч. 1: История России с древнейших времен — до эпохи Екатерины II 2. Кириллов В.В. История России. М.: Юрайт, 2014. 3. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Фёдоров В.А. История России с древнейших времен до 1861 года. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014.

Литература

1. Виппер Р.Ю. III. Окно в Европу // Иван Грозный. 3-е дополненное издание. М.-Л., 1944. 2. Володихин Д.М. Иван IV Грозный. М., 2010. 3. Горский А.А. Русь: От славянского расселения до Московского царства. М., 2004. 4. Зимин А.А. В канун грозных испытаний. М., 1986. 5. Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989. 6. Пенской В.В. Ливонская война 1558-1561 гг. [Электронный ресурс] // История военного дела: исследования и источники. — 2014. — Специальный выпуск II. Лекции по военной истории XVI-XIX вв. Ч.I. C.133-217. 7. Синицына К.Р. История Татарстана и Татарского народа. Казань, 1995. 8. Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2001. 9. Скрынников Р.Г. Ермак. М., 1992. 10. Худяков М. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991. 11. Флоря Б. Иван Грозный. М., 2003. 12. Шамбаров В.Е. Царь грозной Руси. М., 2009. 13. Шваб М.М. Русско-крымские отношения середины XVI – первых лет XVII веков в отечественной историографии 1940-х – 2000-х гг. Сургут, 2011.