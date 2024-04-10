7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Взятие Казани и другие войны Ивана Грозного

Шамбаров Валерий

Первый русский царь Иван IV Васильевич взошел на престол в тяжелое для страны время. С юга России угрожали Крымское ханство и Османская империя, с запада - Польша, и Литва, Швеция и Ливонский орден. С востока на русскую землю совершали набеги казанцы. Царю удалось справиться с вызовом враждебных государств. В 1552 г. была взята штурмом Казань, два года спустя в состав русского государства вошло Астраханское царство. В 1561 году прекратил свое существование Ливонский орден, более 300 лет угрожавший северо-западной Руси. В сражениях с врагами Русь выстояла и приумножила свою территорию, присоединив Северный Кавказ, Ногайскую орду и Сибирское царство. А первый царь Иван IV за победу над врагами получил от народа прозвище "Грозный" - для врагов Отечества.