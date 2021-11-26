ЗАДВИНСКОЕ ГЕРЦОГСТВО
ЗАДВИНСКОЕ ГЕРЦОГСТВО - часть территории средневековой Ливонии, захваченная в ходе Ливонской войны 1558-1583 годов польско-литовскими феодалами.
В состав Задвинского герцогства входили земли к северу от реки Даугава (без Риги) и южная Эстония. Центр - Динабург (современный Даугавпилс). По договорам 1561 и 1566 годов Задвинское герцогство считалось частью Великого княжества Литовского, а после Люблинской унии 1569 года было включено в состав Речи Посполитой. Политическое устройство Задвинского герцогства определялось Ливонскими конституциями от 4 декабря 1582 года. В административном отношении оно подразделялось на 3 воеводства (с центрами в Цесисе, Тарту и Пярну; возглавлялись назначавшимися королём администраторами или губернаторами), которые, в свою очередь, - на 40 староств. В Задвинском герцогстве фактически господствовало немецкое рыцарство, сохранившее в своих руках более половины всех земель и судебно-полицейскую власть над крестьянами. Ливонской ординацией 1589 года польский король Сигизмунд III попытался закрыть доступ немецким дворянам на должности старост, объявил незаконными лены, полученные немецкими дворянами от последнего рижского архиепископа. Однако Ливонской ординацией 1598 года, принятой в условиях надвигавшейся войны со Швецией, сделал уступки немецким феодалам и уравнял их в правах с польско-литовским дворянством. В результате длительной польско-шведской войны (с 1600 года) Задвинское герцогство постепенно распалось, его территория, кроме Латгалии, по условиям Альтмаркского перемирия 1629 года отошла к Швеции и составила отдельную провинцию находившейся под властью шведской короны Лифляндии.