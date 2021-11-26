ЗАДВИНСКОЕ ГЕРЦОГСТВО

ЗАДВИНСКОЕ ГЕРЦОГСТВО - часть территории средневековой Ливонии, за­хва­чен­ная в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов польско-ли­товскими фео­да­ла­ми.

В со­став Задвинского герцогства вхо­ди­ли зем­ли к се­ве­ру от реки Дау­га­ва (без Ри­ги) и южная Эс­то­ния. Центр - Ди­на­бург (современный Дау­гав­пилс). По до­го­во­рам 1561 и 1566 годов Задвинское герцогство счи­та­лось ча­стью Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го , а по­сле Люб­лин­ской унии 1569 года бы­ло вклю­че­но в со­став Ре­чи По­спо­ли­той. По­ли­тическое уст­рой­ст­во Задвинского герцогства оп­ре­де­ля­лось Ли­вон­ски­ми кон­сти­ту­ция­ми от 4 декабря 1582 года. В административном от­но­ше­нии оно под­раз­де­ля­лось на 3 вое­вод­ст­ва (с цен­тра­ми в Це­си­се, Тар­ту и Пяр­ну; воз­глав­ля­лись на­зна­чав­ши­ми­ся ко­ро­лём ад­ми­ни­ст­ра­то­ра­ми или гу­бер­на­то­ра­ми), ко­то­рые, в свою оче­редь, - на 40 ста­роств. В Задвинском герцогстве фак­ти­че­ски гос­под­ство­ва­ло немецкое ры­цар­ст­во, со­хра­нив­шее в сво­их ру­ках бо­лее по­ло­ви­ны всех зе­мель и су­деб­но-по­ли­цей­скую власть над кре­сть­я­на­ми. Ли­вон­ской ор­ди­на­ци­ей 1589 года польский ко­роль Си­гиз­мунд III по­пы­тал­ся за­крыть дос­туп немецким дво­ря­нам на долж­но­сти ста­рост, объ­я­вил не­за­кон­ны­ми ле­ны, по­лу­чен­ные немецкими дво­ря­на­ми от по­след­не­го риж­ско­го ар­хи­епи­ско­па. Од­на­ко Ли­вон­ской ор­ди­на­ци­ей 1598 года, при­ня­той в ус­ло­ви­ях над­ви­гав­шей­ся вой­ны со Шве­ци­ей, сде­лал ус­туп­ки немецким фео­да­лам и урав­нял их в пра­вах с польско-ли­товским дво­рян­ст­вом. В ре­зуль­та­те дли­тель­ной польско-шведской вой­ны (с 1600 года) Задвинское герцогство по­сте­пен­но рас­па­лось, его тер­ри­то­рия, кро­ме Лат­га­лии, по ус­ло­ви­ям Альт­марк­ско­го пе­ре­ми­рия 1629 года ото­шла к Шве­ции и со­ста­ви­ла отдельную про­вин­цию на­хо­див­шей­ся под вла­стью шведской ко­ро­ны Лиф­лян­дии.

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