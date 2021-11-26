ПОЛОЦКИЙ ПОХОД 1562-1563
ПОЛОЦКИЙ ПОХОД 1562-1563 годов - одно из крупнейших военных предприятий русских войск в ходе Ливонской войны 1558-1583 годов, направленное на захват города Полоцк, являвшегося крупнейшей крепостью на пути от границы Русского государства к столице Великого княжества Литовского - Вильно.
Решение о полоцком походе принято в Москве в ноябре 1562 года. Одной из официальных причин похода была провозглашена борьба с распространившимся в Полоцке протестантизмом («люторской ересью»). 30.11.1562 года русские войска во главе с царём Иваном IV Васильевичем Грозным выступили из Москвы, 5.1.1563 года прибыли в Великие Луки, а 10 января выступили к Полоцку. Русские войска включали полки: большой, правой руки, передовой, левой руки, сторожевой, а также артилерийский наряд, ертоул и резервный («царёв») полк. Общая документально зафиксированная численность войск, включая резервный полк, составляла 31206 человек. С дворянами шли боевые холопы, точное число которых неизвестно; возможно, количество русской конницы достигало 30-40 тысяч всадников. К началу осады в Полоцке находилось около 2,5 тысяч воинов (в том числе польский гарнизон, насчитывавший 400-500 человек). Под защиту городских стен прибыло несколько тысяч беженцев из городской округи, в случае долгой осады это означало, что запасов продовольствия хватит ненадолго.
Иван IV отправил в Полоцк посла из захваченных в плен горожан с предложением сдаться и перейти в русское подданство на условиях самих полочан, однако посол был ими убит. 31 января началась расстановка полков вокруг крепости для осады и штурма; были построены туры (дерево-земляные осадные укрепления), за которыми разместилась осадная артиллерия.
Первая попытка штурма города предпринята 5 февраля. Стрельцы под командованием И. Голохвастова подожгли крепостную башню над Западной Двиной, взяли её и вошли в острог. Однако удержаться в городе они не смогли и отступили. До вечера 5 февраля Полоцк обстреливала лёгкая и средняя артиллерия, 8 февраля начался обстрел города из крупнокалиберных орудий, 9 февраля на посаде вспыхнул пожар, уничтоживший почти 3 тысячи дворов. Одновременно с пожаром начался второй штурм города. Дворяне под командованием князей Д.Ф. Оболенского-Телепнёва Овчинина (из рода Оболенских) и Д.И. Хворостинина, пройдя через пылающие улицы, «втоптали» польский гарнизон в замок, но взять его не смогли.
К 9 февраля Полоцк был частично взят, жители города начали сдаваться. В расположение русских войск вышло, по различным данным, от 11 до 24 тысяч человек (в основном горожане и население сельской округи, укрывшееся в Полоцке). 9-11 февраля тяжёлая артиллерия и туры переносились к стенам замка. Непрерывный огонь длился несколько суток, было разрушено 40 укреплённых участков стены из 204. Утром 15 февраля делегация священников и горожан во главе с полоцким владыкой Арсением объявила о сдаче города. Из Полоцка вышло свыше 11,1 тысяч человек. Героически сражавшийся польский гарнизон был отпущен с развёрнутыми знамёнами и оружием в руках. Командиры-ротмистры получили от Ивана IV богатые дары - соболиные шубы, подшитые драгоценными тканями. Основную массу горожан не тронули, ходили слухи о казнях в Полоцке 5 монахов-бернардинцев и полоцких евреев, не пожелавших принять крещение. В городе был оставлен русский гарнизон во главе с князьями И.П. Шуйским, П.С. Серебряным и В.С. Серебряным. По отношению к местному населению воеводы, в соответствии с царским наказом, должны были руководствоваться местными обычаями. 27 февраля Иван IV покинул свои новые владения и отправился в Москву.
Успех русских войск в полоцком походе стал их наибольшим достижением на литовском фронте. Полоцк оказался самой дальней точкой продвижения Русского государства на западном направлении в XVI веке, началось включение этих земель в его социально-экономическую систему и хозяйственное освоение Полоцкого повета русскими властями. Полоцк и его окрестности находились в составе Русского государства до 1579 года, когда были отвоёваны войсками польского короля Стефана Батория.
Исторические источники:
Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 13;
Книга Полоцкого похода 1563 г.: исследование и текст / Сост. К.В. Петров. СПб., 2004.