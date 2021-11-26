ОЛФЕРЬЕВ-БЕЗНИН РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ОЛФЕРЬЕВ-БЕЗНИН РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ - русский государственный и военный деятель, дипломат; думный дворянин .

Про­ис­хо­дил из ро­да Ол­ферь­е­вых, вет­ви старо­твер­ско­го бо­яр­ско­го ро­да На­що­ки­ных. За­пи­сан по Мо­жай­ску в Ты­сяч­ной кни­ге 1550 года (сре­ди де­тей бо­яр­ских 3-й ста­тьи) и в Дво­ро­вой тет­ра­ди середины 1550-х годов. На­чал служ­бу стре­лец­ким го­ло­вой в декабре 1553 года, уча­ст­вуя в по­хо­де из Ка­за­ни на Лу­го­вую сто­ро­ну и на «Ар­ские ме­ста». По­ход ока­зал­ся удач­ным, бы­ло за­хва­че­но мно­го плен­ных (вме­сте с другими го­ло­ва­ми Олферьев-Безнин на­гра­ж­дён зо­ло­той день­гой). В январе 1556 года, декабре 1563 - январе 1564 годов и мае - ию­ле 1566 года при­став у ли­товских по­слов в Мо­ск­ве; в феврале - мае 1558 года ез­дил по­слан­ни­ком в Великое княжество Ли­тов­ское (ВКЛ): про­должая пе­ре­го­во­ры, со­би­рал све­де­ния о внутреннем по­ло­же­нии в ВКЛ по­сле раз­ры­ва ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с Крым­ским хан­ст­вом. Уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов: в 1558 году на­хо­дил­ся со слу­жи­лы­ми та­та­ра­ми в пе­ре­до­вом пол­ку русского вой­ска, без­ус­пеш­но пы­тав­ше­го­ся про­рвать­ся на по­мощь гар­ни­зо­ну кре­по­сти Рин­ген, оса­ж­дён­ной си­ла­ми ком­ту­ра города Фел­лин (ны­не Виль­ян­ди) Г. Кетт­ле­ра; зи­мой 1558/1559 годов 4-й вое­во­да в пол­ку пра­вой ру­ки в по­хо­де в Ли­во­нию; в 1560 году го­ло­ва при оса­де и взя­тии Фел­ли­на. По­сле взя­тия го­ро­да в августе 1560 года ос­тав­лен в нём 3-м вое­во­дой на слу­чай при­хо­да не­при­яте­ля. В 1561/1562 годах 2-й вое­во­да в Не­ве­ле. В долж­но­сти до­зор­щи­ка и есау­ла (ко­ман­ди­ра пе­ре­до­во­го от­ря­да) уча­ст­во­вал в По­лоц­ком по­хо­де 1562-1563 годов . В ию­не 1566 года Олферьев-Безнин в ка­че­ст­ве дво­ря­ни­на 1-й ста­тьи уча­ст­во­вал в за­се­да­ни­ях зем­ско­го со­бо­ра, об­су­ж­дав­ше­го во­прос о за­клю­че­нии пе­ре­ми­рия с ВКЛ.

С 1567 года слу­жил в оп­рич­ни­не. Пе­чат­ник (зи­ма 1571/1572 годов - апрель 1587 года), в 1572-1582 годах, во вре­мя от­сут­ст­вия А.Я. Щел­ка­ло­ва, за­ме­щал его в ка­че­ст­ве гла­вы По­соль­ско­го при­ка­за. Не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в ме­ст­ни­че­ских спо­рах, в том числе с князем В.В. Мо­саль­ским, Р.М. Пи­во­вым, П.И. Го­ло­ви­ным (из ро­да Го­ло­ви­ных), князем Г.О. За­се­ки­ным. Карь­ер­но­му рос­ту Олферьева-Безнина ни­сколь­ко не ме­ша­ла его не­об­ра­зо­ван­ность; он сам при­зна­вал­ся: «Яз гра­мот не про­чи­таю, по­то­му что яз гра­мот не умею». В 1572 году по­мощ­ник князя Мо­саль­ско­го на Ка­зён­ном дво­ре в Нов­го­ро­де. Со­про­во­ж­дал ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го вес­ной 1572 года в Нов­го­род, зи­мой 1572/1573 годов уча­ст­во­вал в по­хо­де под Вей­сен­штейн (ны­не Пай­де), в 1576 году - в по­хо­де про­тив крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея I. В 1575 году во­шёл в со­став Осо­бо­го дво­ра Ива­на IV. В 1576-1577 годах не­про­дол­жительное вре­мя на­хо­дил­ся в опа­ле, в апреле 1577 года лишь го­ло­ва у зна­ме­ни в по­хо­де русских войск в Лиф­лян­дию. В 1581-1582 годах 2-й по­сол в со­ста­ве русской де­ле­га­ции на пе­ре­го­во­рах с поль­ско-ли­товской сто­ро­ной о за­клю­че­нии Ям-За­поль­ско­го ми­ра 1582 года. В феврале 1584 года уча­ст­во­вал в приё­ме английского по­сла Дж. Бо­уса. С вес­ны 1587 года в опа­ле. Вое­во­да на Пе­ре­во­ло­ке - на мес­те ос­но­ван­но­го в 1589 году города Ца­ри­цын (июль 1587-1590). В 1588/1589 годах раз­жа­ло­ван в московские дво­ря­не.

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, имел ро­до­вые зем­ли в Мо­жай­ском уезде, вла­дел вот­чи­на­ми в Ве­рей­ском и Во­лоц­ком уез­дах, по­ме­сть­я­ми в Вя­зем­ском и Ко­зель­ском уез­дах, а так­же в Го­ре­то­вом ста­не Московского уезда (совместно с Т.Ф. Пле­щее­вым; ве­ро­ят­но, с начала 1550-х годов до 1585/1586 годов) и де­рев­ней в Ста­риц­ком уез­де.

Из де­тей Ольферьева-Безнина наи­бо­лее из­вест­ны: Се­мён Ро­ма­но­вич (около 1560 года - не позд­нее 1610 года), вы­бор­ный дво­ря­нин, уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов, вое­во­да в Мо­на­сты­рё­ве (1597-1597/1598), Ца­рё­ве-Бо­ри­со­ве (1599-1600, «ста­вил» го­род вме­сте с Б.Я. Бель­ским), при­став при Си­ме­о­не Бек­бу­ла­то­ви­че (1605), в 1607 году уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов, в том числе в не­удач­ном по­хо­де на Ту­лу (февраль 1607 года) и про­иг­ран­ном цар­ски­ми вой­ска­ми сра­же­нии на реке Пчель­ня (май 1607 года), ав­тор (совместно с ино­ком Пе­ре­слав­ско­го Тро­иц­ко­го Да­ни­ло­ва монастыря Сер­ги­ем) служ­бы святому бла­го­вер­но­му князю мо­с­ков­ско­му Да­нии­лу Алек­сан­д­ро­ви­чу (около 1603 года), а так­же сти­хи­ры, ка­но­на и пер­во­го жи­тия святого бла­го­вер­но­го князя уг­лич­ско­го Ро­ма­на Вла­ди­ми­ро­ви­ча (около 1605 года; не сохранилось); Ма­рия Ро­ма­нов­на (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), не позд­нее 1581 года вы­шла за­муж за М.А. На­го­го; На­та­лья Ро­ма­нов­на (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), же­на князя Ан­д­рея Ива­но­ви­ча Бах­тея­ро­ва Рос­тов­ско­го (?-1607), дво­ряни­на мо­с­ков­ско­го, вое­во­ды в Прон­ске (1598-1599), Та­ре (1602-1603), Пу­тив­ле (1607), каз­нён­но­го по при­ка­зу Илей­ки Му­ром­ца.