ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН
ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН - немецкий орден в Ливонии, католический духовно-рыцарский орден, одно из 3 подразделений Тевтонского ордена.
Возник в 1237 году в результате присоединения к Тевтонскому ордену остатков Меченосцев ордена, разгромленного в битве при Сауле (ныне Шяуляй) 22.9.1236 года. Создание Ливонского ордена обеспечило немцам успех в борьбе за военно-колонизационное освоение Ливонии, которую они вели с Данией, Швецией, Литвой, Новгородом и Псковом.
Ливонское «орденское государство» (Ordensstaat), окончательно оформившееся к началу XIV века, охватывало около 2/3 территории Ливонии и представляло собой уникальную форму средневековой государственности, сочетавшей элементы сеньориального (феодального) и институционального (государственного) правления. В основу административно-хозяйственной системы Ордена был положен принцип конвента, или братства, рыцарей-монахов, проживавших в одном из орденских замков (Konventenhaus). Каждый замок образовывал центр подконтрольного данному братству округа (Gebiet), во главе которого стоял «окружной начальник» (гебитигер) - комтур (командор) или фогт. К XV веку в пределах Ливонии существовало 9 комтурств и 11 фогтств. Округа Венден (Цесис) и Тукум (Тукумс), а также орденские владения в Риге находились в прямом подчинении главы Ордена, а округа Ашераден (Айзкраукле), Дюнамюнде (Даугавгрива), Зегевольд (Сигулда) и Митава (Елгава) передавались его заместителю - ландмаршалу. Каждый округ представлял собой замкнутое административно-хозяйственное образование, в ведении гебитигера находились руководство войсками, судопроизводство и организация домениального хозяйства.
Во главе Ливонского ордена стоял магистр, который определял основные направления его внутренней и внешней политики, являлся верховным главнокомандующим и гарантом соблюдения законов, производил назначения на государственные должности, распоряжался финансами Ордена и др. Изначально ливонские магистры назначались верховными магистрами Тевтонского ордена, но с 1413 года стали избираться капитулом, т. е. собранием представителей орденских конвентов Ливонии. Резиденция магистра находилась в Риге или Вендене. Капитул обычно созывался магистром дважды в год; в ходе его работы заслушивались отчёты гебитигеров, принимались постановления по управлению «орденским государством» и его внешней политике, производились ленные пожалования, расследовались тяжбы и должностные нарушения. В качестве совещательного органа при магистре действовал совет, куда входили наиболее влиятельные гебитигеры - ландмаршал, комтуры Феллина (Вильянди), Гольдингена (Кулдига), Мариенбурга (Алуксне), Ревеля (Таллин) и фогт Йервена (Ярвере).
Орденская администрация предусматривала существование большого числа должностей среднего и низшего звена, которые распределялись среди братьев-рыцарей, составлявших правящую элиту Ливонского ордена, их высокое положение подчёркивалось обращением «господин». Членами Ливонского ордена были также братья-священники, занимавшиеся организацией богослужения и канцелярской работой, и братья-сержанты, или «серые плащи», которые несли службу в качестве слуг или гарнизонных солдат. Привилегии других членов Ливонского ордена на них не распространялись.
Первоначально Ливонский орден находился в вассальной зависимости от архиепископа Рижского, сохранившейся от Ордена меченосцев, но после победы в длительной борьбе за гегемонию в Ливонии (1330) Орден стал феодальным сеньором города Рига. В 1346 году под управление Ливонского ордена перешла Северная Эстляндия, купленная Тевтонским орденом у датского короля Вальдемара IV Аттердага. К концу XIV века, добившись успехов в борьбе с архиепископом Рижским и епископами Дерптским, Курляндским и Эзельским, Орден достиг своего расцвета. Однако процесс этатизации орденских структур, способствовавший превращению братьев-рыцарей в некую разновидность бюрократии, предопределил трансформацию Ливонского ордена: его социальное и региональное замыкание, повышение значимости семейных связей при распределении должностей, обмирщение жизни рыцарей, ослабление их военной подготовки, обособление от других политически активных сил Ливонии (сословий горожан и «вассалов»). В XV веке Ливонский орден вступил в полосу кризисов. В результате победы внутри Ордена партии «вестфальцев» (приверженцев самостоятельной политики) над «рейнцами» (сторонниками тесных связей с Пруссией) были ослаблены связи Ливонского ордена с прусской ветвью Тевтонского ордена. Членство в Ордене было закреплено за выходцами из Нижней Германии. Активизация оппозиции Ордену в Ливонии привела в 1-й четверти XV века к возникновению ливонского ландтага, в 1452 году Орден был вынужден согласиться с двойным сюзеренитетом (вместе с архиепископом) над Ригой. Положение Ливонского ордена существенно подорвала серия неудачных войн с Великим княжеством Литовским (ВКЛ, 1431-1435 годы), Новгородом (1443-1448 годы) и Русским государством (1480-1481 годы), а также гражданская война 1479-1491 годов.
С конца XV века всё более важное место во внешней политике Ливонского ордена стали занимать отношения с Русским государством. В 1501 году, заключив союз с ВКЛ, Ливонский орден начал войну с Русским государством, завершившуюся подписанием перемирия на прежних условиях (1503). Серия военных и административных реформ, проведённых магистром Вольтером фон Плеттенбергом (1494-1535 годы), на время укрепила положение Ордена, но распространение идей Реформации в Ливонии в 1520-1530-е годы нанесло ему непоправимый удар. Поражение, которое Орден потерпел на начальном этапе Ливонской войны 1558-1583 годов, завершилось его секуляризацией: 28.11.1561 года последний великий магистр Готхард Кетлер перешёл в лютеранство и принял титул герцога Курляндского (смотри Курляндское герцогство). Ливонский орден официально упразднён 5.3.1562 года.