ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН

ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН - немецкий орден в Ливонии, католический духовно- рыцарский орден, одно из 3 подразделений Тевтонского ордена .

Воз­ник в 1237 году в ре­зуль­та­те при­сое­ди­не­ния к Тев­тон­ско­му ор­де­ну ос­тат­ков Ме­че­нос­цев ор­де­на, раз­гром­лен­но­го в бит­ве при Сау­ле (ны­не Шяу­ляй) 22.9.1236 года. Соз­да­ние Ливонского орде на обес­пе­чи­ло нем­цам ус­пех в борь­бе за во­енно-ко­ло­ни­зационное ос­вое­ние Ли­во­нии, ко­то­рую они ве­ли с Да­нией, Шве­ци­ей, Лит­вой, Нов­го­ро­дом и Пско­вом.

Ли­вон­ское «ор­ден­ское го­су­дар­ст­во» (Or­densstaat), окон­ча­тель­но офор­мив­шее­ся к началу XIV века, ох­ва­ты­ва­ло около 2/3 тер­ри­то­рии Ли­во­нии и пред­став­ля­ло со­бой уни­каль­ную фор­му средневековой го­су­дар­ст­вен­но­сти, со­че­тав­шей эле­мен­ты сень­о­ри­аль­но­го (фео­даль­но­го) и ин­сти­ту­цио­наль­но­го (го­су­дар­ст­вен­но­го) прав­ле­ния. В ос­но­ву административно-хо­зяйственной сис­те­мы Ор­де­на был по­ло­жен прин­цип кон­вен­та, или брат­ст­ва, ры­ца­рей- мо­на­хов , про­жи­вав­ших в од­ном из ор­ден­ских зам­ков (Kon­ventenhaus). Ка­ж­дый за­мок об­ра­зо­вы­вал центр под­кон­троль­но­го дан­но­му брат­ству ок­ру­га (Gebiet), во гла­ве ко­то­ро­го сто­ял «ок­руж­ной на­чаль­ник» (ге­би­ти­гер) - ком­тур (ко­ман­дор) или фогт. К XV веку в пре­де­лах Ли­во­нии су­ще­ст­во­ва­ло 9 ком­турств и 11 фогтств. Ок­ру­га Вен­ден (Це­сис) и Ту­кум (Ту­кумс), а так­же ор­ден­ские вла­де­ния в Ри­ге на­хо­ди­лись в пря­мом под­чи­не­нии гла­вы Ор­дена, а ок­ру­га Аше­ра­ден (Айзкра­ук­ле), Дю­на­мюн­де (Дау­гав­гри­ва), Зе­ге­вольд (Си­гул­да) и Ми­та­ва (Ел­га­ва) пе­ре­да­ва­лись его за­мес­ти­те­лю - ланд­мар­ша­лу. Ка­ж­дый ок­руг пред­став­лял со­бой замк­ну­тое административно-хо­зяйственное об­ра­зо­ва­ние, в ве­де­нии ге­би­ти­ге­ра на­хо­ди­лись ру­ко­во­дство вой­ска­ми, су­до­про­из­вод­ст­во и ор­га­ни­за­ция до­ме­ни­аль­но­го хо­зяй­ст­ва.

Во гла­ве Ливонского ордена сто­ял ма­гистр, ко­то­рый оп­ре­де­лял основные на­прав­ле­ния его внутрен­ней и внеш­ней по­ли­ти­ки, яв­лял­ся вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим и га­ран­том со­блю­де­ния за­ко­нов, про­из­во­дил на­зна­че­ния на государственные долж­но­сти, рас­по­ря­жал­ся фи­нан­са­ми Ор­де­на и др. Из­на­чаль­но ли­вон­ские ма­ги­ст­ры на­зна­ча­лись вер­хов­ны­ми ма­ги­ст­ра­ми Тев­тон­ско­го ор­де­на, но с 1413 года ста­ли из­би­рать­ся ка­пи­ту­лом, т. е. со­б­ра­ни­ем пред­ста­ви­те­лей ор­ден­ских кон­вен­тов Ли­во­нии. Ре­зи­ден­ция ма­ги­ст­ра на­хо­ди­лась в Ри­ге или Вен­де­не. Ка­пи­тул обыч­но со­зы­вал­ся ма­ги­ст­ром два­ж­ды в год; в хо­де его ра­бо­ты за­слу­ши­ва­лись от­чё­ты ге­би­ти­ге­ров, при­ни­ма­лись по­ста­нов­ле­ния по управ­ле­нию «ор­ден­ским го­су­дар­ст­вом» и его внеш­ней по­ли­ти­ке, про­из­во­ди­лись лен­ные по­жа­ло­ва­ния, рас­сле­до­ва­лись тяж­бы и долж­но­ст­ные на­ру­ше­ния. В ка­че­ст­ве со­ве­щат ельного ор­га­на при ма­ги­ст­ре дей­ст­во­вал со­вет, ку­да вхо­ди­ли наи­бо­лее влия­тель­ные ге­би­ти­ге­ры - ланд­мар­шал, ком­ту­ры Фел­ли­на (Виль­ян­ди), Голь­дин­ге­на (Кул­дига), Ма­ри­ен­бур­га (Алукс­не), Ре­ве­ля (Тал­лин) и фогт Йер­ве­на (Яр­ве­ре).

Ор­ден­ская ад­ми­ни­ст­ра­ция пре­ду­смат­ри­ва­ла су­ще­ст­во­ва­ние боль­шо­го чис­ла долж­но­стей сред­не­го и низ­ше­го зве­на, ко­то­рые рас­пре­де­ля­лись сре­ди брать­ев-ры­ца­рей, со­став­ляв­ших пра­вя­щую эли­ту Ливонского ордена, их вы­со­кое по­ло­же­ние под­чёр­ки­ва­лось об­ра­ще­ни­ем «гос­по­дин». Чле­на­ми Ливонского ордена бы­ли так­же бра­тья-свя­щен­ни­ки, за­ни­мав­шие­ся ор­га­ни­за­ци­ей бо­го­слу­же­ния и кан­це­ляр­ской ра­бо­той, и бра­тья-сер­жан­ты, или «се­рые пла­щи», ко­то­рые не­сли служ­бу в ка­че­ст­ве слуг или гар­ни­зон­ных сол­дат. При­ви­ле­гии других чле­нов Ливонского ордена на них не рас­про­стра­ня­лись.

Пер­во­на­чаль­но Ливонский орден на­хо­дил­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от ар­хи­епи­ско­па Риж­ско­го, со­хра­нив­шей­ся от Ор­де­на ме­че­нос­цев, но по­сле по­бе­ды в дли­тель­ной борь­бе за ге­ге­мо­нию в Ли­во­нии (1330) Ор­ден стал феодальным сень­о­ром го­ро­да Ри­га. В 1346 году под уп­рав­ле­ние Ливонского ордена пе­ре­шла Северная Эстлян­дия, куп­лен­ная Тев­тон­ским ор­де­ном у датского ко­ро­ля Валь­де­ма­ра IV Ат­те­р­да­га. К концу XIV века, до­бив­шись ус­пе­хов в борь­бе с ар­хи­епис­ко­пом Риж­ским и епи­ско­па­ми Дерпт­ским, Кур­лянд­ским и Эзель­ским, Ор­ден дос­тиг сво­его рас­цве­та. Од­на­ко про­цесс эта­ти­за­ции ор­ден­ских струк­тур, спо­соб­ст­во­вав­ший пре­вра­ще­нию брать­ев-ры­ца­рей в не­кую раз­но­вид­ность бю­ро­кра­тии, пре­до­пре­де­лил транс­фор­ма­цию Ливонского ордена: его со­ци­аль­ное и ре­гио­наль­ное за­мы­ка­ние, по­вы­ше­ние зна­чи­мо­сти се­мей­ных свя­зей при рас­пре­де­ле­нии долж­но­стей, об­мир­ще­ние жиз­ни ры­ца­рей, ос­лаб­ле­ние их во­енной под­го­тов­ки, обо­соб­ле­ние от других по­ли­ти­че­ски ак­тив­ных сил Ли­во­нии (со­сло­вий го­ро­жан и «вас­са­лов»). В XV веке Ливонский орден всту­пил в по­ло­су кри­зи­сов. В ре­зуль­та­те по­бе­ды внут­ри Ор­де­на пар­тии «вест­фаль­цев» (при­вер­жен­цев са­мо­сто­ятельной по­ли­ти­ки) над «рейн­ца­ми» (сто­рон­ни­ка­ми тес­ных свя­зей с Прус­си­ей) бы­ли ос­лаб­ле­ны свя­зи Ливонского ордена с прусской вет­вью Тев­тон­ско­го ор­де­на. Член­ст­во в Ор­де­не бы­ло за­кре­п­ле­но за вы­ход­ца­ми из Ниж­ней Гер­ма­нии. Ак­ти­ви­за­ция оп­по­зи­ции Ор­де­ну в Ли­во­нии при­ве­ла в 1-й четверти XV века к воз­ник­но­ве­нию ли­вон­ско­го ланд­та­га, в 1452 году Ор­ден был вы­ну­ж­ден со­гла­сить­ся с двой­ным сю­зе­ре­ни­те­том (вме­сте с ар­хи­епи­ско­пом) над Ри­гой. По­ло­же­ние Ливонского ордена су­ще­ст­вен­но по­дор­ва­ла се­рия не­удач­ных войн с Ве­ли­ким кня­же­ст­вом Ли­тов­ским (ВКЛ, 1431-1435 годы), Нов­го­ро­дом (1443-1448 годы) и Русским государством (1480-1481 годы), а так­же гражданская вой­на 1479-1491 годов.

С конца XV века всё бо­лее важ­ное ме­сто во внеш­ней по­ли­ти­ке Ливонского ордена ста­ли за­ни­мать от­но­ше­ния с Русским государством. В 1501 году, за­клю­чив со­юз с ВКЛ, Ливонский орден на­чал вой­ну с Русским государством, за­вер­шив­шую­ся под­пи­са­ни­ем пе­ре­ми­рия на преж­них ус­ло­ви­ях (1503). Се­рия во­енных и административных ре­форм, про­ве­дён­ных ма­ги­ст­ром Воль­те­ром фон Плет­тен­бер­гом (1494-1535 годы), на вре­мя ук­репи­ла по­ло­же­ние Ор­де­на, но рас­про­стра­не­ние идей Ре­фор­ма­ции в Ли­во­нии в 1520-1530-е годы на­нес­ло ему не­по­пра­ви­мый удар. По­ра­же­ние, ко­то­рое Ор­ден по­тер­пел на на­чаль­ном эта­пе Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, за­вер­ши­лось его се­ку­ля­ри­за­ци­ей: 28.11.1561 года по­след­ний ве­ли­кий ма­гистр Гот­хард Кет­лер пе­ре­шёл в лю­те­ран­ст­во и при­нял ти­тул гер­цо­га Кур­лянд­ско­го (смотри Кур­лянд­ское гер­цог­ст­во). Ливонский орден офи­ци­аль­но уп­разд­нён 5.3.1562 года.

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