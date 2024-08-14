Историки о взятии Казани Казанские походы 1549-1552 завершились взятием Казани 2 октября 1552. В честь этого на Красной площади в Москве заложили Покровский собор с 8 главами - символом 8 дней «казанского взятия», народ присвоил царю прозвище Грозный и сложил песню «Взятие Казани».

Избавление от угрозы

Борьба с Казанским ханством, начавшаяся при Василии Темном, продолжалась с успехом его сыном Иваном III, затем с переменным успехом Василием III, отцом Ивана Грозного.

Вопрос о покорении последнего оплота татарской угрозы на Востоке занимал ум молодого Ивана IV в первые годы его самостоятельного правления. Предпринятые им походы 1548 и 1550 годов не привели к поражению враждебного государства, и только третий поход, осенью 1552 года, завершил историческое дело московских государей. Покорение Казани не только в самом Русском государстве, но и в зарубежных странах было воспринято как событие огромного исторического значения. Взятие Казани было большой исторической заслугой Ивана Грозного - «человека с сильной волей и характером».

Моисеева Г. Автор «Казанской истории»

«Казанская история»

Когда же вырос великий князь Иван и пришел в великий разум, принял он после смерти отца своего всю власть великого Русского царства Московского, и воцарился, и был поставлен на царство великим поставлением царским в год 7055 (1547), января в 16 день. И был он помазан святым миром и венчан святыми бармами и Мономаховым венцом по древнему царскому обычаю, как и римские, и греческие, и прочие православные цари поставлялись. И нарекся он царем всей великой России.

И показал он себя великим самодержцем, и держал в страхе все языческие страны, и был весьма мудр, и храбр, и усерден, и очень силен телом, и легок ногами, словно гепард, и был он во всем подобен деду своему, великому князю Ивану. До него ведь никого из его прадедов не называли в России царем, и не смел никто из них венчаться на царство и зваться тем именем, остерегаясь зависти и нападения на них поганых и неверных царей.

Удивились, услышав об этом, все враги его: поганые цари и нечестивые короли, и похвалили его, и прославили, и прислали к нему своих послов с дарами, и назвали великим царем и самодержцем, не презирая его за это, не злословя о нем, не понося его, не завидуя. Лучше же всех написал ему об этом похвальные слова турецкий султан: «Поистине ты, самодержец, - мудрый и правоверный царь, истинный Божий слуга! Ведь удивляет нас и ужасает великая твоя слава: огненные твои хоругви отгоняют и сжигают поднимающихся на тебя, и отныне боятся тебя все орды наши и к твоим границам подступать не смеют».

Казанская история. Перевод Т. Волковой, И. Лобаковой

Чудеса под Казанью в 1552 году

При изучении рассказов о чудесах, которые сопутствовали важнейшим событиям XVI в., наше внимание привлекло Чудо о свечении под Казанью 1552 г. Описание рассматриваемого Чуда помещено в Житии Даниила Переяславского, а также в 24 тит. 10 гл. 17 ст. Степенной книги. Важно отметить, что, как было установлено в историографии, и Житие Даниила, написанное между 1556 и 1562 г., и Степенная книга, составленная по поручению митрополита Макария на рубеже 50–60-х годов XVI в., создавались одним лицом - духовником Ивана IV благовещенским протопопом Андреем (впоследствии митрополит Афанасий).

И откры оконце храмины, еще нощи глубоце сущи, и видит явьствено, а не во сне, над градом Казанию светъ необычен; и разливашеся свет по всему граду, и во свете мнози столпи пресветлии, яко огнени блещахуся, и яко свещи к небеси воспалахуся. Возбуди же ту некоего велможу, спяща, уязвлена стрелою на брани, иже ближнии у благочестиваго царя, яко да и той видит таковый чюдный свет над градом и во граде… Възвещено же бысть и сие видение христолюбивому царю.

Усачев А. С. Об исторической ценности древнерусских сообщений о чудесах (на материале чуда свечении под Казанью 1552 г.)

Судьба казанской царевны Сумбеки

Сумбека после убийства Джан-Алия оставалась, видимо, в Казани, ибо возвратившийся на казанский престол Сафа-Гирей застал ее там. О том, что произошло после возвращения Сафа-Гирея, можно узнать из писем братьев Сумбеки к Ивану Грозному и писем Грозного к Юсуфу. «А Сафа-Гирей царь времени для ныне к нам таков. А из начала в братстве есмя с государи свои, с Темир-Кутлуевыми царевыми детми. Да ещо брата нашего Яналия царя убил, да сестру нашу в полон за себя взял. Таков он сам недруг», - писал Ивану Грозному брат Сумбеки Юнус. В письме к отцу Сумбеки - Юсуфу - Иван IV обнаруживает прекрасную осведомленность в оценке отношения к ней нового казанского хана Сафа-Гирея: «Сафакирей, крымский царевич, пришед крымских людей изменою, Яналея царя убил, а дочерь твою взял и многую ей соромоту учинил, как писати не пригоже».

Моисеева Г. Казанская царица Сююн-бике и Сумбека «Казанской истории» Участие татарской знати в военных походах Москвы

В состав знати московского государства входит большое число выходцев из присоединяемых земель, в частности татарской знати. Эта знать участвовала в походах русских войск на Казань. В 1548 г. на Казань вместе идут Бельский и Шиголей, а уже в 1551 г. шли туда в русском войске «казанские князи и мырзы», разрядная книга особо упоминает, что «царь с тем прислал дворецкого своего Шабаса князя Шамова».

После взятия города «Шиголей становится наместником в завоеванной Казани и объединяет вокруг себя татарскую знать». Среди покоренных татарских мурз Иван Грозный также проводит чистку, после чего они включаются в состав московской знати. Летопись пишет, что после завоевания Казани Иван Грозный велел «побить» «неугодных» ему татар. Грозный раздает вотчины самому Шиголею и его союзным мурзам.

Ткачук В. Изменение состава элиты Московского царства в XVI в. Сирота казанская

Казанская (казанский) сирота - человек, который, желая разжалобить кого-либо, прикидывается несчастным, обиженным, беспомощным… Первоначально: о татарских мирзах (князьях), старавшихся после покорения Казанского царства Иваном Грозным получить от русских царей всевозможные поблажки, жалуясь на свою горькую участь.

Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова