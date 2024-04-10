7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Опричнина. Генеалогия. Антропонимика

Кобрин В.

В настоящий сборник вошли работы выдающегося отечественного историка В.Б. Кобрина (1930-1990), как давно ставшие библиографической редкостью, так и еще ни разу не публиковавшиеся. Сборник, посвященный опричнине Ивана Грозного, дает обильный материал для прочтения русской истории в разных ракурсах. Это не только политическая история эпохи грозного царя, но и своеобразная мозаика русской средневековой культуры.