ЗЕМЩИНА

ЗЕМЩИНА - на­зва­ние час­ти тер­ри­то­рии Русского государства, не вклю­чён­ной ца­рём Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем Гроз­ным в оп­рич­ни­ну .

Об­ра­зо­ва­на в 1565 году. В земщину во­шли: Пе­чор­ский край с Пус­то­зерь­ем, Вят­ская зем­ля, Пермь, Го­ро­дец, Ниж­ний Нов­город, Ста­ро­дуб Ря­по­лов­ский, Му­ром, Вла­ди­мир, Ко­лом­на, Пронск, Ря­зань, Ту­ла, Сер­пу­хов, Обо­ленск, Одо­ев, Но­во­силь, Брянск, Смо­ленск, Тверь, Дмит­ров, Тор­жок, Ка­шин, Уг­лич, Во­дская, Ше­лон­ская и Де­рев­ская пя­ти­ны Нов­го­род­ской зем­ли, часть города Нов­го­род (Со­фий­ская сто­ро­на), Псков, Из­борск, Иван­го­род, Ко­по­рье, Ве­ли­кие Лу­ки. До февр. 1567 года в земщину вхо­ди­ла Ко­ст­ро­ма, до конца 1567 года - зем­ли Бо­ров­ско­го уезда и Ста­ри­ца, до 1568/1569 года - Бе­ло­озе­ро, до начала 1569 года - Рос­тов, Яро­славль и По­ше­хо­нье, до конца февраля 1571 года - Тор­го­вая сто­ро­на Нов­го­ро­да, Бе­жец­кая и Обо­неж­ская пя­ти­ны Нов­го­род­ской зем­ли. В земщину во­шла Мо­ск­ва, за ис­клю­че­ни­ем не­ко­то­рых рай­онов го­ро­да, ото­шед­ших в оп­рич­ни­ну (Чер­толь­ской улицы «до вспо­лья»; Ар­бат­ской улицы до До­ро­го­ми­лов­ско­го вспо­лья; ле­вой сто­ро­ны Ни­кит­ской улицы «до вспо­лья»; трёх сто­лич­ных сло­бод). Цен­тром земщины счи­та­лась Мо­ск­ва. На тер­ри­то­рию земщины из оп­рич­ни­ны при­ну­ди­тель­но пе­ре­се­ля­лись слу­жи­лые лю­ди, не вклю­чён­ные в со­став оп­рич­но­го дво­ра Ива­на IV . В от­ли­чие от оп­рич­ни­ков, при пе­ре­се­ле­ни­ях со­хра­няв­ших за со­бой вот­чи­ны и по­ме­стья в зем­ских уез­дах, зем­ские ут­ра­чи­ва­ли зем­ли в оп­рич­ных уез­дах. При уч­ре­ж­де­нии оп­рич­ни­ны с земщины был взят ог­ром­ный еди­но­вре­мен­ный на­лог «на подъ­ём» в 100 тысяч руб­лей.

Земщина име­ла свой осо­бый двор­цо­вый ап­па­рат, ис­пол­нительный ап­па­рат (в земщину во­шли основные двор­цо­вые уч­ре­ж­де­ния го­су­дар­ст­ва - Боль­шо­го двор­ца при­каз, Ко­ню­шен­ный при­каз, Брон­ный при­каз, По­ме­ст­ный при­каз, Раз­ряд­ный при­каз, По­соль­ский при­каз, а так­же Зем­ский при­каз), от­дель­ную от оп­рич­ной Бо­яр­скую ду­му. Фор­ми­ро­ва­лись осо­бые зем­ские пол­ки. Ру­ко­во­ди­те­ля­ми земщины ста­ли кня­зья И. Д. Бель­ский (смотрите Бель­ские), И. Ф. Мсти­слав­ский (смотрите Мсти­слав­ские), П. М. Ще­ня­тев, За­харь­и­ны-Кош­ки­ны, боя­рин и ко­ню­ший И. П. Фё­до­ров, князь И. И. Прон­ский, околь­ни­чий А. А. Бу­тур­лин (смотрите Бу­тур­ли­ны). Земщина су­ще­ст­во­ва­ла до от­ме­ны оп­рич­ни­ны (1572 год), за­тем про­изош­ло слия­ние оп­рич­ных зе­мель с зем­ски­ми.

Вновь земщина сфор­ми­ро­ва­лась осе­нью 1575 года, ко­гда Иван IV уда­лил­ся в «удел», а на пре­стол по­са­дил ха­на Си­ме­о­на Бек­бу­ла­то­ви­ча с ти­ту­лом «ве­ли­ко­го кня­зя всея Ру­си» (воз­глав­лял земщину до 1576 года). В земщину вошли зем­ли, не вклю­чён­ные в «удел» Ива­на IV, зем­ли, не на­хо­див­шие­ся в ве­де­нии его осо­бо­го дво­ра, и «зем­ская» сто­ро­на Мо­ск­вы (за рекой Не­глин­ная - на Пет­ров­ке, на Ар­ба­те). Дво­ря­не, взя­тые на служ­бу в «удел» к князю «Иван­цу Мо­с­ков­ско­му» (ца­рю Ива­ну IV), те­ря­ли свои по­ме­стья на тер­ри­то­рии земщины. Но­вой зем­ской Бо­яр­ской ду­мой ру­ко­во­ди­ли боя­ре князь И. Ф. Мсти­слав­ский, Н. Р. Юрь­ев, И. В. Мень­шой Ше­ре­ме­тев (смотрите Ше­ре­ме­те­вы), дум­ный дьяк А. Я. Щел­ка­лов. В 1575 году из земщины в «удел» пе­ре­шли не­ко­то­рые зем­ли в По­мо­рье и на Се­ве­ре, Двин­ский уезд, Псков, Рос­тов, зи­мой 1575/1576 года - Пор­хов­ский уезд Ше­лон­ской пя­ти­ны Нов­го­род­ской зем­ли, в 1576 году - Ста­ри­ца, Дмит­ров, Зуб­цов и Рже­ва Во­ло­ди­ме­ро­ва, в 1577 году - Пе­ре­яс­лавль, Кар­го­поль, Во­ло­гда, По­ше­хо­нье, Се­беж, Крас­ный, Опоч­ка, Бе­лёв, Ко­зельск, Пе­ре­мышль, Лих­вин.

По­сле ли­к­ви­да­ции «уде­ла» Ива­на IV (сентябрь 1576 года) бы­ли со­хра­не­ны осо­бый двор Ива­на IV, де­ле­ние русских го­ро­дов на «дво­ро­вые» и «зем­ские». В 1579/1580 годах в со­став «дво­ра» был вклю­чён город Ста­ро­дуб Ря­по­лов­ский, в 1580 году - город Суз­даль, до это­го быв­шие «зем­ски­ми». Земщина ли­к­ви­ди­ро­ва­на по­сле смер­ти ца­ря Ива­на IV од­но­вре­мен­но с рос­пус­ком осо­бо­го дво­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)