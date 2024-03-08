СКУРАТОВ, МАЛЮТА

Скурáтов, Малюта (Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович) (ум. 01.01.1573) — думный дворянин, один из руководителей опричнины .

С. — представитель фамилии дворовых детей боярских. Его карьерный рост начался после введения опричнины (1565). В шутовской иерархии чинов в Александровой слободе занимал должность пономаря. Организатор акций террора против земской знати и карательного похода на Новгород (1569–1570). Принимал личное участие в казнях, в том числе в убийстве низложенного митрополита Филиппа. Погиб при штурме крепости Вейсенштейн в Ливонии.

Лит.: Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного, М., 1964; Кобрин В. Б. Опричнина. Генеалогия. Антропонимика: Избранные труды. М., 2008. М. М. Бенцианов.