МАРИЯ ТЕМРЮКОВНА
МАРИЯ ТЕМРЮКОВНА - русская царица (1561-1569 годы), вторая жена царя Ивана IV Васильевича Грозного.
Из рода князей Черкасских, дочь кабардинского князя Темрюка Идаровича. Решение о поиске невест для второго брака царя было принято Боярской думой с его участием ещё в канун смерти первой супруги А. Р. Захарьиной-Юрьевой: послы были отправлены в Польшу и Великое княжество Литовское, Швецию, а также Кабарду. Выбор последней был вызван дипломатическими и военными соображениями (союз в борьбе с Крымским ханством, укрепление русских позиций на Северном Кавказе), а также установленными в 1550-х годах интенсивными связями русского правительства с адыгскими, в т. ч. кабардинскими, князьями [после взятия Астрахани в 1556 году в столице оказался представитель династии Чингисидов царевич Бекбулат с женой Алтынчач, старшей сестрой Марии Темрюковны; в октябре 1558 года старший брат Марии Темрюковны Булгеруко (Андрей Темрюкович) привёз на службу в Москву ещё одного её брата Султануко (Михаила Темрюковича)].
Гуашанэ привезли в столицу 15.06.1561 года, после осмотра на царском дворе Иван IV сделал выбор в её пользу: 06.07.1561 года состоялось её оглашение с определением христианского имени при крещении, после чего царь официально провозгласил её невестой (в официальных документах июня 1561 года Гуашанэ уже обозначена «царицей Марией»), а 20 июля митрополит Московский и всея Руси Макарий крестил её в Успенском соборе Московского Кремля (после таинства царь и его сыновья одарили её золотыми крестами). 21.08.1561 года состоялась свадьба, свадебный пир продолжался 3 дня. Женитьба царя на Марии Темрюковны была отрицательно воспринята частью русской знати.
Мария Темрюковна регулярно участвовала в разного рода публичных придворных торжествах, церемониях и событиях, когда было необходимо присутствие всей царской семьи (освящение храмов, погребение митрополита Макария 01.01.1564 года, проводы в Новодевичий монастырь инокини - вдовы брата Ивана IV, удельного князя Юрия Васильевича, и др.), многочисленных поездках по монастырям. У Марии Темрюковны были свои бояре и др. чины двора, но они входили в состав Государева двора (после 1565 года - опричного) и не составляли отдельной организационной структуры.
Рождение у Марии Темрюковны сына Василия (21.03.1563 года) придало особо торжественный характер въезду в Москву Ивана IV после победного Полоцкого похода 1562-1563 годов, однако царевич умер менее чем через 2 месяца, 04.05.1563 года. В 1563 году (май - июль) и 1564 году (май - июль, сентябрь - октябрь) Мария Темрюковна совершила с царём, а частью только с царевичем Иваном Ивановичем «молитвенные» поездки (в т. ч. «ради чадородия») в Троице-Сергиев (трижды), Суздальский Покровский (дважды), Переяславский Никитский и др. монастыри. По свидетельству Г. фон Штадена, именно Мария Темрюковна (она участвовала в поездке в Александровскую слободу царя с семьёй, казной и отобранной Иваном IV частью двора в декабре 1564 года) дала царю совет о введении опричнины и учреждении особого войска «для себя из своего народа, 500 стрелков». С этой версией перекликаются исторические песни, в которых фигурирует образ Марии Темрюковны как жестокой, суровой, гневливой и склонной к быстрым расправам, притом иноземной царицы. Но в источниках её непосредственное участие в опричных репрессиях не фиксируется.
В политической борьбе Мария Темрюковна не играла сколько-нибудь значимой роли, несмотря на то что её брат М. Т. Черкасский формально с 1567 года был главой опричной думы. О реальном весе Марии Темрюковны в глазах Ивана IV говорит то, что в качестве обязательного условия для заключения русско-шведского союзного договора летом 1567 года он выдвинул к шведской стороне требование выдать ему сестру польского короля Сигизмунда II Августа - Екатерину Ягеллонку, с которой он пожелал заключить брак (являлась женой герцога Юхана - будущего короля Швеции Юхана III, младшего брата шведского короля Эрика XIV).
Мария Темрюковна тяжело заболела сразу после возвращения из поездки (в мае - августе 1569 года) в Вологду и Кирилло-Белозерский монастырь. Её скорая смерть породила слухи о её отравлении царём (известие Пискарёвского летописца). В официальном тексте соборного приговора 1572 года Иван IV утверждал, что она «вражиим злокозньством отравлена бысть»; в исторических песнях её отравление связывается с тем, что она сама хотела отравить царя. Мария Темрюковна была похоронена в соборе Вознесенского монастыря Московского Кремля, в 1929 году её останки перенесены в подклет Архангельского собора.