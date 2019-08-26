Береги шиворот от выворота. Откуда появилась фраза «шиворот-навыворот»? Среди устойчивых словосочетаний русского языка есть одно очень древнее, которое живо до сих пор, правда, оно несёт немного другую смысловую нагрузку, чем та, которая была в далёком XVI веке Совсем не наизнанку Это выражение «шиворот-навыворот» сегодня больше ассоциируется со словом «наизнанку», т.е. с одеждой, надетой неправильно. При этом в народе веками сохраняется поверье, что надетая наизнанку одежда обязательно приведёт к негативным последствиям, а тот, кто её так наденет, «битым будет» или попадёт в какую-нибудь неприятную переделку. Ещё фраза «шиворот-навыворот» употребляется, когда надо коротко охарактеризовать, что всё делается наоборот и не так, как положено. Станислав Ростворовский. «Посланники от Ермака на красном... На чтение: 2 минуты

Среди устойчивых словосочетаний русского языка есть одно очень древнее, которое живо до сих пор, правда, оно несёт немного другую смысловую нагрузку, чем та, которая была в далёком XVI веке.

Совсем не наизнанку

Это выражение «шиворот-навыворот» сегодня больше ассоциируется со словом «наизнанку», т.е. с одеждой, надетой неправильно. При этом в народе веками сохраняется поверье, что надетая наизнанку одежда обязательно приведёт к негативным последствиям, а тот, кто её так наденет, «битым будет» или попадёт в какую-нибудь неприятную переделку. Ещё фраза «шиворот-навыворот» употребляется, когда надо коротко охарактеризовать, что всё делается наоборот и не так, как положено.

На самом деле история фразеологизма длинная. Безобидная в наши дни фраза «шиворот-навыворот» связана с довольно позорным и унизительным наказанием. На Руси шиворотом назывался красивый воротник на одежде боярина. И это был не просто красивый воротник, расшитый серебряными и золотыми нитями, шиворот служил важным отличием знатного человека от простолюдина.

А «навыворот» приклеился к «шивороту» неспроста. Иван Грозный для своих политических противников придумывал множество разных наказаний. Чаще всего их бросали в тюрьмы, ссылали на окраины государства, казнили. Но были случаи, когда царь желал просто поглумиться над провинившимся вельможей или отпрыском знатного рода. Его могли превратить в шута, а иногда, чтобы преподать достойный урок, учиняли наказание, которое надолго оставалось в народной памяти, а уж провинившийся его точно забыть не мог.

К примеру, попавшего в опалу боярина сажали на старую клячу задом наперёд и под хохот, освист и пинки катали по всей Москве. При этом впавшего в немилость переодевали в вывернутую одежду – именно это в дальнейшем и породило сочетание слов «шиворот-навыворот». Увидев такую процессию, простой народ сразу понимал, что этот боярин уже не царский любимец. Опозоренный такой экзекуцией знатный человек на всю жизнь оставался объектом насмешек.

Однажды такая оказия случилась и с новгородским архиепископом Пименом, на которого поступил донос. Царю доложили, что тот вместе с новгородцами решил сдать Литве свой город и Псков. Царь был взбешен, новгородским помещикам досталось сильно. Архиепископа связали, посадили спиной вперед в вывернутой одежде на клячу, дали в руки скоморошью волынку и в таком виде провезли от Новгорода до Москвы. Муки Пимена на этом не закончились. Его лишили сана и заточили в монастырь в селе Венёво. Через год Пимен скончался (официальная версия гласила, что от горя).

Борьба с боярством и высшими представителями духовенства в итоге переросла «Опричнину» - часть государственной политики Ивана Грозного с 1565 по 1572 годы, состоявшей в реализации репрессивных мер, конфискации имущества и земель знати и церкви в пользу государства, борьбе с предполагаемой изменой в среде боярско-княжеской знати. Во время опричнины царь буквально поделил государство на две части, установив в одной из них единоличную власть.

Как задобрить «дух леса»

Любопытно ещё одно из значений переворачивания одежды наизнанку. Связано это уже с русскими историческими традициями. Все мы слышали о русском сказочном персонаже – лешем (он же лешак, лесовик, лесник, лисун, полисун, лесовой царёк и т.д.). Известно, что встречи с «духом леса» не всегда заканчиваются однозначно. Согласно поверьям, он может завести в чащу леса, в болото, украсть ребёнка, а может принести удачу на охоте, показать дорогу и многое другое. Наши предки верили в то, что при встрече с этим персонажем очень правильно будет перевернуть шапку задом наперёд, в сапогах поменять местами портянки или переобуть лапти, сапоги. Глядишь, лесной обитатель вами и не поинтересуется.

Очень полезно также снять всю одежду и вывернуть её наизнанку, зимой выворачивали даже рукавицы и тулуп. Рассказывают, чтобы предотвратить шалости лешего, мужики выходили стеречь гумна в тулупах наизнанку и с кочергами в руках.

Не знаю, насколько это помогает при встрече с лешим, но сам обычай выворачивать одежду наизнанку, чтобы уберечься от потустороннего, ещё более древний, чем суровые забавы Ивана Грозного. Такой вот шиворот-навыворот получается.

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