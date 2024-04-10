7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Великая орда. Друзья, враги и наследники

Еникеев Г.

Уже не новость, что официальная история России, примерно с XVII века, со времени установления «романо-германского ига» (князь Н. С. Трубецкой), сочинялась наподобие некоей сказки-страшилки, «черной легенды» (Л. Н. Гумилев). Известно, что сей курс истории, сконструированный в основном иностранными историками-сочинителями, описывает предков большинства современных россиян и граждан стран СНГ - особенно русских и татар - как правило, в крайне неприглядном виде, а представителей западноевропейских стран изображает в основном как «положительных героев». Понятно, почему получилась у нас, россиян, подобная «история»: ведь ее, по сути, сочиняли продолжатели дела средневековых католических миссионеров - чужестранных политических агентов - для удобства осуществления своеобразной колонизации территорий Евразии, «которая до XVIII века в трудах европейских географов называлась Татарией» (Л. Н. Гумилев)... Но, как увидим в этой книге, очень многое выдает авторов Черной легенды - далеко не все удалось им сокрыть и «вычистить» из истории нашего Отечества…