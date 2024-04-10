7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Москва и орда

Горский Антон Анатольевич

Книга Антона Горского охватывает два с половиной столетия - от появления в 70-х годах XIII века Московского княжества до прекращения в начале XVI века существования Большой Орды. Разителен контраст между положением этих двух государственных образований в начале и в конце их одновременного существования. В конце XIII века с одной стороны - небольшое княжество в бассейне реки Москвы, с другой - огромная держава, раскинувшаяся в степях от Дуная до Иртыша. В начале XVI столетия княжество стало крупнейшим государством Европы, а великая держава исчезла, оставив после себя несколько десятков тысяч мечущихся по степи людей. В книге последовательно излагается история московско-ордынских отношений и в неожиданном ракурсе - исключительно на основе русских, ордынских, литовских, крымско-татарских, арабских и персидских источников - показываются узловые моменты русской истории, в том числе обстоятельства освобождения от ордынской зависимости. Антон Горский - доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ.