«ОРДА́»

Автор сценария Юрий Арабов

Режиссер Андрей Прошкин

Оператор Юрий Райский

Художник Сергей Февралев

Музыка Алексей Айги

В ролях: Максим Суханов, Роза Хайруллина, Андрей Панин, Александр Яценко, Иннокентий Дакаяров, Виталий Хаев

Россия, 2012

Действие фильма Андрея Прошкина «Орда» происходит в 1357 году. В основу сюжета легло предание из отечественной истории об исцелении митрополитом Московским и всея Руси Алексием монгольской ханши Тайдулы, вдовы золотоордынского хана Узбека и матери его сыновей Тинибека и Джанибека (сведения об этом событии содержатся в классических памятниках, в частности, в Лаврентьевской, Софийской, Новгородской хрониках). В результате соперничества за власть Тинибек погиб, и ханом стал Джанибек, проводивший дни в разгульном веселье, которое прервалось внезапной болезнью матери.

Авторы фильма придерживаются версии о слепоте, поразившей Тайдулу, излечить которую она призвала Алексия (арт. Максим Суханов). На самом деле у историков есть основания считать, что серьезно заболел Джанибек, но факт недуга великого хана не мог быть обнародован, и Тайдула прибегла к хитрости, чтобы Алексий прибыл в столицу Орды. Его молитва не сразу достигает цели, и Алексий подвергается наказанию. Автор сценарий Юрий Арабов говорит, что писал «Орду» как фильм о чуде жертвы и силе слабости. Отсюда и нарочитая ассоциация со страстями Христовыми, переживаемыми Алексием; его унижение (почти буквальное втаптывание в грязь) и символическое «воскрешение» с последующим признанием. Сам Алексий достаточно смиренен, чтобы посягать на такие уподобления. «Командированный» в Орду, он плохо верит в то, что сможет исполнить свою миссию. Тем не менее берется. Точно так же Бориска в «Андрее Рублеве» Тарковского, понимая, какую ответственность на себя взваливает, но зная точно, что соответствующим умением не владеет, дерзко взялся отливать колокол, и вдруг обнаружил в себе это тайное знание. Что и было истинным чудом.

Отвечая на упреки в исторических погрешностях и нестыковках (например, Тайдула вряд ли была матерью Тинибека и Джанибека), А. Прошкин утверждает, что его цель состояла не в реконструкции истории, а в создании мифа, который соответствует исторической концепции дальнейшей судьбы Руси и империи Чингизидов. Прозрение Тайдулы (феноменально аутентично сыгранной Розой Хайруллиной) – которого, возможно, в действительности и не было – это факт символический; им в данном случае нам хотят показать, что великая монголо-татарская безбожная хатун, узнав Алексия, заговорила о боге, отказалась от своих воинственных намерений, удалившись в глубь степей. И сын ее (а может и супруг) хан Джанибек отменил замышлявшийся поход на Москву.

Бюджет в 12 миллионов долларов, отпущенный на «Орду» Андрея Прошкина, хоть очень значительный по нашим меркам, все же несравним с западноевропейскими масштабами. Например, «Апокалипсис» Мела Гибсона, по лекалам которого здесь реконструирована историческая реальность, обошелся в 40 миллионов, а «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли, которому фильм Прошкина явно обязан стилистически – в 17 миллионов, при том что это было еще в 2000 году, и с тех пор инфляция сильно скорректировала реальную стоимость валюты. Но «Орда» - тот случай, когда затраты явно не ушли на сторону: материальная культура эпохи воспроизведена скрупулезно и достоверно; Москва XIV века, выстроенная на берегу Москва-реки, и столица Золотой орды Сарай-бату в Астраханской губернии; кованые цепи митропольичьего креста (в 20 килограммов весом) и выбритый лоб ханши – детали, которые придают фильму достоверность, потому что определяют и поведение актеров в кадре. Достойная зрелищность – важное качество фильма, и это совсем не мало.

«Орда», поставленная при спонсорском участии «Православной энциклопедии», в 2012 году была удостоена на 34-м Московском кинофестивале двух «Серебряных Георгиев» — за режиссерскую работу и за лучшую женскую роль.

Автор статьи: Н.А. Цыркун