НОГАЙСКАЯ ОРДА
НОГАЙСКАЯ ОРДА - мангытский юрт, крупнейшее государственное образование среди сформировавшихся в ходе распада Золотой Орды.
Ядром Ногайской Орды стал Мангытский юрт - территория кочевий тюрк. племени мангытов в междуречье Яика (ныне Урал) и Эмбы. В конце XIV века беклербек Едигей, происходивший из мангытов, собрал в этом районе основную массу своих соплеменников и образовал там удельное владение (юрт). Формально возглавлял его сам Едигей, но реальное управление осуществлял его сын - Нур ад-Дин, затем брат последнего - Гази, а после его смерти - сын Нур ад-Дина, Ваккас. Ваккас стал беклербеком и ближайшим соратником узбекского хана Абулхайра из династии Шейбанидов.
В 1480-х годах Мангытский юрт, возглавлявшийся детьми Ваккаса, обрёл полную независимость. Его предводитель Муса с конца XV века стал править юртом самостоятельно. К тому времени вокруг мангытского ядра собралось много тюрко-кипчакских племён, которые стали обозначаться общим понятием «ногай» (неясного происхождения). В русских средне-вековый источниках и в современной историографии Мангытский юрт получил название Ногайской Орды.
По своим размерам и численности населения Ногайской Орды превосходила другие владения, образовавшиеся на месте Золотой Орды. Её территория охватывала правобережье Волги в её нижнем течении, Западный и отчасти Центрального Казахстан, а также часть Башкирии. Столицей и единственным достоверно известным городом Ногайской Орды до 1581 года являлся Сарайчик. Население составляло в первой половине XVI века около 900 тыс. человек; впоследствии оно неуклонно сокращалось.
На территории Ногайской Орды располагались зоны кочевания ногайских племён, которые управлялись потомками Едигея - мирзами (мурзами). Возглавлял их бий племени мангытов (улу бий, улуг бек), т. к. Едигей и его потомки не принадлежали к династии Чингисидов и не имели права на ханский титул. Вероятно, в некоторых племенах были собственные бии, сохранявшие своё положение благодаря лояльности главе мангытов. В 1530-х годах Ногайская Орда по образцу прочих ханств - наследников Золотой Орды разделилась на правое и левое «крылья» (зап. и вост. провинции) во главе с наместниками- военачальниками - нурадином и кековатом (оба названия произошли от имён сыновей Едигея). В 1580-х годах была также введена должность тайбуги (по имени полулегендарного родоначальника династии Тайбугидов) - для управления татарами, мигрировавшими из Сибири в северо-восточные владения ногаев после разгрома Сибирского ханства Ермаком Тимофеевичем. Особое наместничество в составе Ногайской Орды составляла область расселения башкир, наместник над которыми занимал высокое положение в иерархии мирз.
Управление Ногацской Орды осуществлялось при помощи администрации: придворных служителей в ставках биев и мирз, писцов, мусульм. духовенства. Для обсуждения важных политических вопросов и регулярного перераспределения кочевий бий собирал съезды мирз.
Ногаи являлись типичными кочевыми скотоводами, практически не знавшими и не любившими городской жизни. Помимо Сарайчика, в ногайском эпосе и в башкирских преданиях упоминаются несколько др. городов, однако археологически они не выявлены. Денежное обращение не практиковалось, при необходимости цена товаров приводилась к эквиваленту стоимости скота (овец и лошадей). Подати, регулярно выплачивавшиеся кочевниками в пользу биев и мирз, были натуральными (скот и продукты животноводства, пушнина, мёд и др.). Земледелие находилось в зачаточном состоянии и сводилось к небольшим посевам проса в долине Яика. Ремесло носило домашний характер, обеспечивая лишь потребности кочевого скотоводства. Для приобретения хлеба, металлич. изделий и тканей ногаи вели оживлённую торговлю с соседними странами, особенно с Русским государством. Активному обмену товарами способствовало расположение Ногайской Орды на старых караванных путях из Средней Азии и Персии в Восточную Европу. На русский рынок ногаи поставляли гл. обр. лошадей, которые в XVI веке активно приобретались русским правительством и служилыми людьми для нужд дворянского ополчения. Многие ногайские посольства прибывали в Москву в сопровождении торговых караванов и многотысячных табунов для продажи.
После смерти Мусы (около 1502 года) его младшие братья и сыновья вступили в борьбу за власть. Постепенно образовались два противостоящих лагеря мирз, которые возглавили сыновья Мусы - Шейх-Мухаммед и Алчагир, а затем сын Мусы Мамай и племянник Агиш. Все они пытались привлечь к себе как можно больше родичей, а также обрести опору в лице соседних правителей. Ослабленным состоянием ногаев воспользовался казахский хан Касим, который воспринимал ногайских мирз как своих непокорных подданных, а г. Сарайчик - как своё наследственное владение. В 1519-1520 годы войска Касима заняли практически всю территорию Ногайской Орды. Большинство мирз перебралось на правый берег Волги и стало кочевать в пределах Крымского ханства. Крымский хан Мухаммед-Гирей I видел в них пополнение для своего ополчения и в 1521 году привлёк ногайских беженцев к набегу на Москву. В том же году умер Касим, в его владениях наступила раздробленность, и ногаи получили возможность восстановить Ногайскую Орду. После многолетних войн казахи были полностью разгромлены ногаями (в союзе с узбеками и моголами) и отброшены далеко на восток. Территория Н. О. снова охватила обширные пространства степей от Волги до Иртыша. В 1523 году мирзы Мамай и Агиш убили своего бывшего покровителя Мухаммед-Гирея I и разорили Крымское ханство. Ногайская Орда превратилась в значительную силу: казанские и астраханские ханы стали периодически выплачивать биям определённые платежи во избежание ногайских набегов; крымские татары и казахи теперь опасались конфликтовать с Ногайской Ордой, которую с начала 1530-х годов возглавил сын Мусы Саид-Ахмед. В 1537 году потомки Нур ад-Дина собрались на съезд, на котором постановили прекратить раздоры и держаться сплочённо, подчиняясь бию как внутри Ногайской Орды, так и во внешнеполитических делах. В начале 1540-х годов Ногайскую Орду возглавил Шейх-Мамай, вероятно, свергнувший своего брата Саид-Ахмеда, откочевавшего в Ср. Азию. После смерти Шейх-Мамая (1549 год) пост бия перешёл к следующему по старшинству сыну Мусы Юсуфу. В 1530-1540-х годах Ногайская Орда играла значительную роль в международных отношениях Восточной Европы и Дешт-и-Кипчака, её правители активно вмешивались в политику Казанского ханства и Сибирского ханства, нередко конфликтовали с крымскими ханами, стремившимися подчинить ногаев своему влиянию.
К середине 1550-х годов обострилась борьба разл. группировок ногайской знати. Многие мирзы были обеспокоены продвижением Русского государства на восток, завоеванием царём Иваном IV Васильевичем Казанского ханства (1552 год) и установлением им контроля над Астраханским ханством (1554 год). Во главе противников прорусской ориентации стоял бий Юсуф, во главе сторонников сближения с Русским государством - его брат, нурадин Исмаил. В 1554 году Исмаил сверг и убил Юсуфа, после чего на протяжении нескольких лет продолжались междоусобицы. Вооруж. конфликты сопровождались нарушением налаженной системы перекочёвок, что приводило к массовой гибели скота и, как следствие, к голоду среди населения. Во время этих событий большое количество ногаев умерло от лишений и эпидемии чумы или переселилось в окрестные государства. В Москве Исмаила расценивали как союзника и неоднократно оказывали ему помощь, посылая продовольствие и направляя стрелецкие отряды для защиты от противников. Оказавшись во внешнеполитической изоляции, Исмаил полагался лишь на поддержку царя Ивана IV Васильевича. В заключённых между ними договорах («шертях») бий признавал иерархич. старшинство царя над собой и обязался быть его верным союзником. Однако, вопреки распространённому в историографии мнению, Исмаил не перешёл в рус. подданство, как не произошло и присоединения Ногайской Орды к Русскому государству.
К концу 1550-х годов Исмаил утвердился у власти, а разгромленные им соперники бежали с территории Ногайской Орды. Часть их обосновалась на Северо-Западном Кавказе, образовав в 1550-х годах. Малую Ногайскую Орду (или Казыев улус - по имени его основателя - внука Алчагира мирзы Гази), при этом основная, заволжская территория ногаев стала с этого времени именоваться в русских источниках Большой Ногайской Орды (или Большими Ногаями). Одновременно на востоке Ногайской Орды стал постепенно обособляться Алтыульский улус, включавший владения потомков Шейх-Мамая (т. н. Алтыулов). Некоторые мирзы переселились в Русское государство, положив начало княжеским родам Юсуповых, Урусовых, Шейдяковых и др.
Преемники Исмаила то вели себя лояльно по отношению к русскому царю, то начинали конфликтовать с ним. Однако ослабленные раздорами и экономической разрухой, раздробленные ногаи уже не представляли собой значит. силы. Сын Исмаила бий Дин-Ахмед (1563-1578 годы) видел свою задачу в восстановлении Большой Ногайской Орды после смуты, поэтому старался сохранять мир и с Русским государством, и с Крымским ханством. Но страх перед Русским государством, которое укрепляло свои позиции в Поволжье и далее на востоке, иногда заставлял Дин-Ахмеда действовать против него. Его отряды принимали участие в набегах крымского хана Девлет-Гирея I (1571, 1572 годы), нападали на пограничные территории, разоряли находившиеся там поселения и угоняли их жителей в плен. Сменивший Дин-Ахмеда его брат Урус (1578-1590 годы) занял резко антирусскую позицию. Не имея возможности в ходе продолжавшейся Ливонской войны 1558-1583 годов держать большие силы на путях ногайских набегов, царь Иван IV Васильевич использовал для противостояния кочевникам волжских казаков, которые охотно отправлялись громить ногайские стойбища, посольства и торговые караваны. В 1581 году казаки взяли и разрушили Сарайчик (в дальнейшем не восстанавливался). Другим средством борьбы с нападениями ногаев стало строительство крепостей на главных переправах через Волгу - Самары (1586 год), Царицына (1589 год), Саратова (1590 год). Ногайские «перевозы» оказались надёжно перекрытыми. Возмущённый Урус задерживал у себя в заложниках русских послов и требовал снести новые города (вместе с только что построенной Уфой). Но ни решимости, ни реальных сил настаивать на этом у него не нашлось. После гибели Уруса в очередной распре Большую Ногайскую Орду вновь охватила смута, в которой в борьбу за власть вступили семьи биев Дин-Ахмеда и Уруса.
В 1600 году в самом начале своего правления (1600-1619 годы) сын Дин-Ахмеда бий Иштерек признал вассальную зависимость от русского царя. Предводители ногаев всё теснее контактировали с астраханскими воеводами, решали через них вопросы доставки продовольствия и вооружения. В Астрахани же, по церемониалу, разработанному русскими властями, происходило введение в должность ногайских биев и нурадинов. Последний бий Большой Ногайской Ордой - Канай (1622-1638 годы), внук Исмаила, уже не имел власти и авторитета, занимая свой пост исключительно номинально.
Усиление русского влияния происходило на фоне нараставшего разложения Большой Ногайской Орды, выхода всё большего числа мирз из повиновения бию, откочёвок населения в Крымское, Казахское, Бухарское и Хивинское ханства. Одной из гл. причин массовых миграций ногаев, как и окончательного распада Большой Ногайской Орды в первой трети XVII века, стала миграция калмыков в волжско-яицкие степи. В 1608 году калмыки подошли к р. Эмба, в 1613 году форсировали Яик, т. е. вторглись в пределы основных ногайских кочевий. В 1630-х годах калмыки вытеснили б. ч. ногаев на правый берег Волги, после чего ногаи рассеялись по степям от Дуная до Терека.
Алтыульский улус в первой трети XVII века попал в зависимость от калмыков и распался. Малая Ногайская Орда (Казыев улус) просуществовала до середины XVII века, представляя собой непрочное сообщество кочевых улусов, правители которых ориентировались в основном на Крымское ханство и Османскую империю. В XVII веке в аральско-сырдарьинских степях из части потомков жителей Большой Ногайской Орды сложился народ каракалпаков.
Во второй половине XVII века раздробленные группировки кочевых ногайских улусов объединились в предгосударственные образования - Орды (Буджак, Едисан, Едишкуль, Джембойлук), лавировавшие в своей политике между Крымским ханством, Османской империей и Русским государством.