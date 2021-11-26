НОГАЙСКАЯ ОРДА

НОГАЙСКАЯ ОРДА - ман­гыт­ский юрт, круп­ней­шее государственное об­ра­зо­ва­ние сре­ди сфор­ми­ро­вав­ших­ся в хо­де рас­па­да Зо­ло­той Ор­ды.

Ядром Ногайской Орды стал Ман­гыт­ский юрт - тер­ри­то­рия ко­че­вий тюрк. пле­ме­ни ман­гы­тов в ме­ж­ду­ре­чье Яи­ка (ны­не Урал) и Эм­бы. В конце XIV века бек­лер­бек Еди­гей, про­ис­хо­див­ший из ман­гы­тов, со­брал в этом рай­оне основную мас­су сво­их со­пле­мен­ни­ков и об­ра­зо­вал там удель­ное вла­де­ние (юрт). Фор­маль­но воз­глав­лял его сам Еди­гей, но ре­аль­ное управ­ле­ние осу­ще­ст­в­лял его сын - Нур ад-Дин, за­тем брат по­след­не­го - Га­зи, а по­сле его смер­ти - сын Нур ад-Ди­на , Вак­кас. Вак­кас стал бек­лер­бе­ком и бли­жай­шим со­рат­ни­ком узбекского ха­на Абул­хай­ра из ди­на­стии Шей­бани­дов.

В 1480-х годах Ман­гыт­ский юрт, воз­глав­ляв­ший­ся деть­ми Вак­ка­са, об­рёл пол­ную не­за­ви­си­мость. Его пред­во­ди­тель Му­са с конца XV века стал пра­вить юр­том са­мостоя­тель­но. К то­му вре­ме­ни во­круг ман­гыт­ско­го яд­ра со­бра­лось мно­го тюр­ко-кип­чак­ских пле­мён, ко­то­рые ста­ли обо­зна­чать­ся об­щим по­ня­ти­ем «но­гай» (не­яс­но­го про­ис­хо­ж­де­ния). В русских средне-вековый ис­точ­ни­ках и в современной ис­то­рио­гра­фии Ман­гыт­ский юрт по­лу­чил на­зва­ние Но­гай­ской Ор­ды.

По сво­им раз­ме­рам и чис­лен­но­сти на­се­ле­ния Ногайской Орды пре­вос­хо­ди­ла другие вла­де­ния, об­ра­зо­вав­шие­ся на мес­те Зо­ло­той Ор­ды. Её тер­ри­то­рия ох­ва­ты­ва­ла пра­во­бе­ре­жье Вол­ги в её ниж­нем те­че­нии, За­пад­ный и от­час­ти Центрального Ка­зах­стан, а так­же часть Баш­ки­рии. Сто­ли­цей и един­ст­вен­ным дос­то­вер­но из­вест­ным го­ро­дом Ногайской Орды до 1581 года яв­лял­ся Са­рай­чик. На­се­ле­ние со­став­ля­ло в первой половине XVI века около 900 тыс. человек; впо­след­ст­вии оно не­ук­лон­но со­кра­ща­лось.

На тер­ри­то­рии Ногайской Орды рас­по­ла­га­лись зо­ны ко­че­ва­ния но­гай­ских пле­мён, ко­то­рые управ­ля­лись по­том­ка­ми Еди­гея - мир­за­ми (мур­за­ми). Воз­глав­лял их бий пле­ме­ни ман­гы­тов (улу бий, улуг бек), т. к. Еди­гей и его по­том­ки не при­над­ле­жа­ли к ди­на­стии Чин­ги­си­дов и не име­ли пра­ва на хан­ский ти­тул. Ве­ро­ят­но, в не­ко­то­рых пле­ме­нах бы­ли собственные бии, со­хра­няв­шие своё по­ло­же­ние бла­го­да­ря ло­яль­но­сти гла­ве ман­гы­тов. В 1530-х годах Ногайская Орда по об­раз­цу про­чих ханств - на­след­ни­ков Зо­ло­той Ор­ды раз­де­ли­лась на пра­вое и ле­вое «кры­лья» (зап. и вост. про­вин­ции) во гла­ве с на­ме­ст­ни­ка­ми- вое­на­чаль­ни­ка­ми - ну­ра­ди­ном и ке­ко­ва­том (оба на­зва­ния про­изош­ли от имён сы­но­вей Еди­гея). В 1580-х годах бы­ла так­же вве­де­на долж­ность тай­бу­ги (по име­ни по­лу­ле­ген­дар­но­го ро­до­на­чаль­ни­ка ди­на­стии Тай­бу­ги­дов) - для управ­ле­ния та­та­ра­ми, миг­ри­ро­вав­ши­ми из Си­би­ри в северо-восточные вла­де­ния но­га­ев по­сле раз­гро­ма Си­бир­ско­го хан­ст­ва Ер­ма­ком Ти­мо­фее­ви­чем . Осо­бое на­ме­ст­ни­че­ст­во в со­ста­ве Ногайской Орды со­став­ля­ла об­ласть рас­се­ле­ния баш­кир, на­ме­ст­ник над ко­то­ры­ми за­ни­мал вы­со­кое по­ло­же­ние в ие­рар­хии мирз.

Управ­ле­ние Ногацской Орды осу­ще­ст­в­ля­лось при по­мо­щи ад­ми­ни­ст­ра­ции: при­двор­ных слу­жи­те­лей в став­ках би­ев и мирз, пис­цов, му­сульм. ду­хо­вен­ст­ва. Для об­су­ж­де­ния важ­ных по­ли­тических во­про­сов и ре­гу­ляр­но­го пе­ре­рас­пре­де­ле­ния ко­че­вий бий со­би­рал съез­ды мирз.

Но­гаи яв­ля­лись ти­пич­ны­ми ко­че­вы­ми ско­то­во­да­ми, прак­ти­че­ски не знав­ши­ми и не лю­бив­ши­ми го­род­ской жиз­ни. По­ми­мо Са­рай­чи­ка, в но­гай­ском эпо­се и в башкирских пре­да­ни­ях упо­ми­на­ют­ся несколько др. го­ро­дов, од­на­ко ар­хео­ло­ги­че­ски они не вы­яв­ле­ны. Де­неж­ное об­ра­ще­ние не прак­ти­ко­ва­лось, при не­об­хо­ди­мо­сти це­на то­ва­ров при­во­ди­лась к эк­ви­ва­лен­ту стои­мо­сти ско­та (овец и ло­ша­дей). По­да­ти, ре­гу­ляр­но вы­пла­чи­вав­шие­ся ко­чев­ни­ка­ми в поль­зу би­ев и мирз, бы­ли на­ту­раль­ны­ми (скот и про­дук­ты жи­вот­но­вод­ст­ва, пуш­ни­на, мёд и др.). Зем­ле­де­лие на­хо­ди­лось в за­ча­точ­ном со­стоя­нии и сво­ди­лось к не­боль­шим по­се­вам про­са в до­ли­не Яи­ка. Ре­мес­ло но­си­ло до­маш­ний ха­рак­тер, обес­пе­чи­вая лишь по­треб­но­сти ко­че­во­го ско­то­вод­ст­ва. Для при­об­ре­те­ния хле­ба, ме­тал­лич. из­де­лий и тка­ней но­гаи ве­ли ожив­лён­ную тор­гов­лю с со­сед­ни­ми стра­на­ми, осо­бен­но с Русским государством. Ак­тив­но­му об­ме­ну то­ва­ра­ми спо­соб­ст­во­ва­ло рас­по­ло­же­ние Ногайской Орды на ста­рых ка­ра­ван­ных пу­тях из Средней Азии и Пер­сии в Восточную Ев­ро­пу. На русский ры­нок но­гаи по­став­ля­ли гл. обр. ло­ша­дей, ко­то­рые в XVI веке ак­тив­но при­об­ре­та­лись русским пра­ви­тель­ст­вом и служи­лы­ми людьми для нужд дво­рян­ско­го опол­че­ния. Мно­гие но­гай­ские по­соль­ст­ва при­бы­ва­ли в Мо­ск­ву в со­про­во­ж­де­нии тор­го­вых ка­ра­ва­нов и мно­го­ты­сяч­ных та­бу­нов для про­да­жи.

По­сле смер­ти Му­сы (около 1502 года) его млад­шие бра­тья и сы­но­вья всту­пи­ли в борь­бу за власть. По­сте­пен­но об­ра­зо­ва­лись два про­ти­во­стоя­щих ла­ге­ря мирз, ко­то­рые воз­гла­ви­ли сы­но­вья Му­сы - Шейх-Му­хам­мед и Ал­ча­гир, а за­тем сын Му­сы Ма­май и пле­мян­ник Агиш. Все они пы­та­лись при­влечь к се­бе как мож­но боль­ше ро­ди­чей, а так­же об­рес­ти опо­ру в ли­це со­сед­них пра­ви­те­лей. Ос­лаб­лен­ным со­стоя­ни­ем но­га­ев вос­поль­зо­вал­ся ка­захский хан Ка­сим, ко­то­рый вос­при­ни­мал но­гай­ских мирз как сво­их не­по­кор­ных под­дан­ных, а г. Са­рай­чик - как своё на­след­ст­вен­ное вла­де­ние. В 1519-1520 годы вой­ска Ка­си­ма за­ня­ли прак­ти­че­ски всю тер­ри­то­рию Ногайской Орды. Боль­шин­ст­во мирз пе­ре­бра­лось на пра­вый бе­рег Вол­ги и ста­ло ко­че­вать в пре­де­лах Крым­ско­го хан­ст­ва. Крым­ский хан Му­хам­мед-Ги­рей I ви­дел в них по­пол­не­ние для сво­его опол­че­ния и в 1521 году при­влёк но­гай­ских бе­жен­цев к на­бе­гу на Мо­ск­ву. В том же го­ду умер Ка­сим, в его вла­де­ни­ях на­сту­пи­ла раз­дроб­лен­ность, и но­гаи по­лу­чи­ли воз­мож­ность вос­ста­но­вить Ногайскую Орду. По­сле мно­го­лет­них войн ка­за­хи бы­ли пол­но­стью раз­гром­ле­ны но­гая­ми (в сою­зе с уз­бе­ка­ми и мо­го­ла­ми) и от­бро­ше­ны да­ле­ко на вос­ток. Тер­ри­то­рия Н. О. сно­ва ох­ва­ти­ла об­шир­ные про­стран­ст­ва сте­пей от Вол­ги до Ир­ты­ша. В 1523 году мир­зы Ма­май и Агиш уби­ли свое­го быв­ше­го по­кро­ви­те­ля Му­хам­мед-Ги­рея I и ра­зо­ри­ли Крым­ское хан­ст­во. Ногайская Орда пре­вра­ти­лась в зна­чительную си­лу: ка­зан­ские и ас­т­ра­хан­ские ха­ны ста­ли пе­рио­ди­че­ски вы­пла­чи­вать би­ям оп­ре­де­лён­ные пла­те­жи во из­бе­жа­ние но­гай­ских на­бе­гов; крым­ские та­та­ры и ка­за­хи те­перь опа­са­лись кон­флик­то­вать с Ногайской Ордой, ко­то­рую с начала 1530-х годов воз­гла­вил сын Му­сы Са­ид-Ах­мед. В 1537 году по­том­ки Нур ад-Ди­на со­бра­лись на съезд, на ко­то­ром по­ста­но­ви­ли пре­кра­тить раз­до­ры и дер­жать­ся спло­чён­но, под­чи­ня­ясь бию как внут­ри Ногайской Орды, так и во внеш­не­по­ли­тических де­лах. В начале 1540-х годов Ногайскую Орду воз­гла­вил Шейх-Ма­май, ве­ро­ят­но, сверг­нув­ший сво­его бра­та Са­ид-Ах­ме­да, от­ко­че­вав­ше­го в Ср. Азию. По­сле смер­ти Шейх-Ма­мая (1549 год) пост бия пе­ре­шёл к сле­дую­ще­му по стар­шин­ст­ву сы­ну Му­сы Юсу­фу. В 1530-1540-х годах Ногайская Орда иг­ра­ла зна­чительную роль в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях Восточной Ев­ро­пы и Дешт-и-Кип­ча­ка, её пра­ви­те­ли ак­тив­но вме­ши­ва­лись в по­ли­ти­ку Ка­зан­ско­го хан­ст­ва и Си­бир­ско­го хан­ст­ва, не­ред­ко кон­флик­то­ва­ли с крым­ски­ми ха­на­ми, стре­мив­ши­ми­ся под­чи­нить но­га­ев сво­ему влия­нию.

К середине 1550-х годов обо­ст­ри­лась борь­ба разл. груп­пи­ро­вок но­гай­ской зна­ти. Мно­гие мир­зы бы­ли обес­по­кое­ны про­дви­же­ни­ем Русского государства на вос­ток, за­вое­ва­ни­ем ца­рём Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем Ка­зан­ско­го хан­ст­ва (1552 год) и ус­та­нов­ле­ни­ем им кон­тро­ля над Ас­т­ра­хан­ским хан­ст­вом (1554 год). Во гла­ве про­тив­ни­ков про­рус­ской ори­ен­та­ции сто­ял бий Юсуф, во гла­ве сто­рон­ни­ков сбли­же­ния с Русским государством - его брат, ну­ра­дин Ис­ма­ил. В 1554 году Ис­ма­ил сверг и убил Юсу­фа, по­сле че­го на про­тя­же­нии не­сколь­ких лет про­дол­жа­лись меж­до­усо­би­цы. Воо­руж. кон­флик­ты со­про­во­ж­да­лись на­ру­ше­ни­ем на­ла­жен­ной сис­те­мы пе­ре­ко­чё­вок, что при­во­ди­ло к мас­со­вой ги­бе­ли ско­та и, как след­ст­вие, к го­ло­ду сре­ди на­се­ле­ния. Во вре­мя этих со­бы­тий боль­шое ко­ли­че­ст­во но­га­ев умер­ло от ли­ше­ний и эпи­де­мии чу­мы или пе­ре­се­ли­лось в ок­ре­ст­ные го­су­дар­ст­ва. В Мо­ск­ве Ис­маи­ла рас­це­ни­ва­ли как со­юз­ни­ка и не­од­но­крат­но ока­зы­ва­ли ему по­мощь, по­сы­лая про­до­воль­ст­вие и на­прав­ляя стре­лец­кие от­ря­ды для за­щи­ты от про­тив­ни­ков. Ока­зав­шись во внеш­не­по­ли­тической изо­ля­ции, Ис­ма­ил по­ла­гал­ся лишь на под­держ­ку ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча. В за­клю­чён­ных ме­ж­ду ни­ми до­го­во­рах («шер­тях») бий при­зна­вал ие­рар­хич. стар­шин­ст­во ца­ря над со­бой и обя­зал­ся быть его вер­ным со­юз­ни­ком. Од­на­ко, во­пре­ки рас­про­стра­нён­но­му в ис­то­рио­гра­фии мне­нию, Ис­ма­ил не пе­ре­шёл в рус. под­дан­ст­во, как не про­изош­ло и при­сое­ди­не­ния Ногайской Орды к Русскому государству.

К концу 1550-х годов Ис­ма­ил ут­вер­дил­ся у вла­сти, а раз­гром­лен­ные им со­пер­ни­ки бе­жа­ли с тер­ри­то­рии Ногайской Орды. Часть их обос­но­ва­лась на Северо-Западном Кав­ка­зе, об­ра­зо­вав в 1550-х годах. Ма­лую Ногайскую Орду (или Ка­зы­ев улус - по име­ни его ос­но­ва­те­ля - вну­ка Ал­ча­ги­ра мир­зы Га­зи), при этом ос­нов­ная, за­волж­ская тер­ри­то­рия но­га­ев ста­ла с это­го вре­ме­ни име­но­вать­ся в русских ис­точ­ни­ках Боль­шой Ногайской Орды (или Боль­ши­ми Но­гая­ми). Од­но­вре­мен­но на вос­то­ке Ногайской Орды стал по­сте­пен­но обо­соб­лять­ся Ал­ты­уль­ский улус, вклю­чав­ший вла­де­ния по­том­ков Шейх-Ма­мая (т. н. Ал­тыу­лов). Не­ко­то­рые мир­зы пе­ре­се­ли­лись в Русское государство, по­ло­жив на­ча­ло кня­же­ским ро­дам Юсу­по­вых, Уру­со­вых, Шей­дя­ко­вых и др.

Пре­ем­ни­ки Ис­маи­ла то ве­ли се­бя ло­яль­но по от­но­ше­нию к русскому ца­рю, то на­чи­на­ли кон­флик­то­вать с ним. Од­на­ко ос­лаб­лен­ные раз­до­ра­ми и эко­но­мической раз­ру­хой, раз­дроб­лен­ные но­гаи уже не пред­став­ля­ли со­бой зна­чит. си­лы. Сын Ис­маи­ла бий Дин-Ах­мед (1563-1578 годы) ви­дел свою за­да­чу в вос­ста­нов­ле­нии Боль­шой Ногайской Орды по­сле сму­ты, по­это­му ста­рал­ся со­хра­нять мир и с Русским государством, и с Крым­ским хан­ст­вом. Но страх пе­ред Русским государством, ко­то­рое ук­ре­п­ля­ло свои по­зи­ции в По­вол­жье и да­лее на вос­то­ке, ино­гда за­став­лял Дин-Ах­ме­да дей­ст­во­вать про­тив не­го. Его от­ря­ды при­ни­ма­ли уча­стие в на­бе­гах крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея I (1571, 1572 годы), на­па­да­ли на по­гра­нич­ные тер­ри­то­рии, ра­зо­ря­ли на­хо­див­шие­ся там по­се­ле­ния и уго­ня­ли их жи­те­лей в плен. Сме­нив­ший Дин-Ах­ме­да его брат Урус (1578-1590 годы) за­нял рез­ко ан­ти­рус­скую по­зи­цию. Не имея воз­мож­но­сти в хо­де про­дол­жав­шей­ся Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов дер­жать боль­шие си­лы на пу­тях но­гай­ских на­бе­гов, царь Иван IV Ва­силь­е­вич ис­поль­зо­вал для про­ти­во­стоя­ния ко­чев­ни­кам волж­ских ка­за­ков, ко­то­рые охот­но от­прав­ля­лись гро­мить но­гай­ские стой­би­ща, по­соль­ст­ва и тор­го­вые ка­ра­ва­ны. В 1581 году ка­за­ки взя­ли и раз­ру­ши­ли Са­рай­чик (в даль­ней­шем не вос­ста­нав­ли­вал­ся). Дру­гим сред­ст­вом борь­бы с на­па­де­ния­ми но­га­ев ста­ло строи­тель­ст­во кре­по­стей на главных пе­ре­пра­вах че­рез Вол­гу - Са­ма­ры (1586 год), Ца­ри­цы­на (1589 год), Са­ра­то­ва (1590 год). Но­гай­ские «пе­ре­во­зы» ока­за­лись на­дёж­но пе­ре­кры­ты­ми. Воз­му­щён­ный Урус за­дер­жи­вал у се­бя в за­лож­ни­ках русских по­слов и тре­бо­вал сне­сти но­вые го­ро­да (вме­сте с толь­ко что по­стро­ен­ной Уфой). Но ни ре­ши­мо­сти, ни ре­аль­ных сил на­стаи­вать на этом у не­го не на­шлось. По­сле ги­бе­ли Уру­са в оче­ред­ной рас­пре Боль­шую Ногайскую Орду вновь ох­ва­ти­ла сму­та, в ко­то­рой в борь­бу за власть всту­пи­ли се­мьи би­ев Дин-Ах­ме­да и Уру­са.

В 1600 году в са­мом на­ча­ле сво­его прав­ле­ния (1600-1619 годы) сын Дин-Ах­ме­да бий Иш­те­рек при­знал вас­саль­ную за­ви­си­мость от русского ца­ря. Пред­во­ди­те­ли но­га­ев всё тес­нее кон­так­ти­ро­ва­ли с ас­т­ра­хан­ски­ми вое­во­да­ми, ре­ша­ли че­рез них во­про­сы дос­тав­ки про­до­воль­ст­вия и воо­ру­же­ния. В Ас­т­ра­ха­ни же, по це­ре­мо­ниа­лу, раз­ра­бо­тан­но­му русскими вла­стя­ми, про­ис­хо­ди­ло вве­де­ние в долж­ность но­гай­ских би­ев и ну­ра­ди­нов. По­след­ний бий Боль­шой Ногайской Ордой - Ка­най (1622-1638 годы), внук Исмаила, уже не имел вла­сти и ав­то­ри­тета, за­ни­мая свой пост ис­клю­чи­тель­но но­ми­наль­но.

Уси­ле­ние русского влия­ния про­ис­хо­ди­ло на фо­не на­рас­тав­ше­го раз­ло­же­ния Боль­шой Ногайской Орды, вы­хо­да всё боль­ше­го чис­ла мирз из по­ви­но­ве­ния бию, от­ко­чё­вок на­се­ле­ния в Крым­ское, Ка­зах­ское, Бу­хар­ское и Хи­вин­ское хан­ст­ва. Од­ной из гл. при­чин мас­со­вых ми­гра­ций но­га­ев, как и окон­ча­тель­но­го рас­па­да Боль­шой Ногайской Орды в первой тре­ти XVII века, ста­ла ми­гра­ция кал­мы­ков в волж­ско-яиц­кие сте­пи. В 1608 году кал­мы­ки по­до­шли к р. Эм­ба, в 1613 году фор­си­ро­ва­ли Яик, т. е. вторг­лись в пре­де­лы основных но­гай­ских ко­че­вий. В 1630-х годах кал­мы­ки вы­тес­ни­ли б. ч. но­га­ев на пра­вый бе­рег Вол­ги, по­сле че­го но­гаи рас­сея­лись по сте­пям от Ду­ная до Те­ре­ка.

Ал­ты­уль­ский улус в первой тре­ти XVII века по­пал в за­ви­си­мость от кал­мы­ков и рас­пал­ся. Ма­лая Ногайская Орда (Ка­зы­ев улус) про­су­ще­ст­во­ва­ла до середины XVII века, пред­став­ляя со­бой не­проч­ное со­об­ще­ст­во ко­че­вых улу­сов, пра­ви­те­ли ко­то­рых ори­ен­ти­ро­ва­лись в основном на Крым­ское хан­ст­во и Ос­ман­скую им­пе­рию. В XVII веке в араль­ско-сыр­дарь­ин­ских сте­пях из час­ти по­том­ков жи­те­лей Боль­шой Ногайской Орды сло­жил­ся на­род ка­ра­кал­па­ков.

Во второй половине XVII века раз­дроб­лен­ные груп­пи­ров­ки ко­че­вых но­гай­ских улу­сов объ­еди­ни­лись в пред­го­су­дар­ст­вен­ные об­ра­зо­ва­ния - Ор­ды (Буд­жак, Еди­сан, Еди­ш­куль, Джем­бой­лук), ла­ви­ро­вав­шие в сво­ей по­ли­ти­ке ме­ж­ду Крым­ским хан­ст­вом, Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и Русским го­су­дар­ст­вом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)