Семь недель царствования Фёдора Годунова 23 апреля 1605 года на русский престол взошёл Фёдор Борисович Годунов. Время его царствования – самое короткое в российской истории. Российское военно-историческое общество в этом году уже несколько раз обращалось к событиям, предшествовавшим Смутному времени. В частности, мы рассказывали о царствовании Бориса Годунова и событиях того времени. Сегодня мы продолжим рассказ об той эпохе и обратимся к правлению сына Бориса – Фёдора. Первые шаги В 1598 году, со вступлением на русский престол Бориса Фёдоровича Годунова, его сын Фёдор официально получил титул царевича и наследника. Отец воспитание сына не пустил на самотёк, а тщательно занимался его образованием. Уже пятилетнего Фёдора отец... На чтение: 2 минуты

23 апреля 1605 года на русский престол взошёл Фёдор Борисович Годунов. Время его царствования – самое короткое в российской истории.

Российское военно-историческое общество в этом году уже несколько раз обращалось к событиям, предшествовавшим Смутному времени . В частности, мы рассказывали о царствовании Бориса Годунова и событиях того времени. Сегодня мы продолжим рассказ об той эпохе и обратимся к правлению сына Бориса – Фёдора.

Незадолго до рождения Фёдора его отец стал фактическим единовластным правителем государства. Очень рано (начиная с 1594—1595 годов) почести, равные царским, стали оказываться и малолетнему Фёдору Борисовичу.

Первые шаги

В 1598 году, со вступлением на русский престол Бориса Фёдоровича Годунова, его сын Фёдор официально получил титул царевича и наследника. Отец воспитание сына не пустил на самотёк, а тщательно занимался его образованием. Уже пятилетнего Фёдора отец начал готовить к обязанностям монарха. С девяти лет у царевича была своя печать, с десяти он начал вести деловую переписку, постоянно заседал в Боярской думе и участвовал в приёме послов. Специально для сына Годунов выписал заграничных учителей.

Примечательно, что Фёдор, ещё будучи царевичем, активно увлёкся картографией. Благодаря его интересам до наших дней дошёл ряд изображений, которые историки приписывают царевичу. Под его руководством была составлена одна из первых карт России (она была напечатана в Амстердаме уже после его смерти в 1613 году).

После внезапной кончины Бориса Годунова 16-летнему Фёдору не пришлось долго принимать дела. Он сразу учредил Каменный приказ, что позволило взять под государственный контроль каменное строительство, а также добычу и заготовку камня и производство кирпича в Москве, что в условиях постоянно выгорающей Москвы было важнейшим делом. Помня о благотворительности отца во время голода 1601-1603 годов и зная силу её воздействия на людей, Фёдор также раздавал большие суммы «на помин души» отца. При этом он очень надеялся расположить к себе народ.

Это расположение ему было очень нужно. На словах окружавшие его бояре всячески клялись в верности, но на самом деле атмосфера с каждым днём всё больше ухудшалась.

Измена

Уже на третьей неделе правления Фёдора Борисовича прошёл слух, что Пётр Басманов предал его и с частью войска перешёл на сторону самозванца Лжедмитрия . Полководца Басманова уговорили князья Голицыны. Предавшее войско колоссально усложнило позицию молодого царя. Отныне Фёдор мог рассчитывать только на верность нескольких бояр и на благоразумие москвичей.

Уже на следующей неделе противостоящие силы определились окончательно. Все, кто был рядом, бросились наперегонки клясться в верности «чудом спасшемуся царевичу Дмитрию». К началу июня 1605 года сил обороняться было уже недостаточно. Последним предал Фёдора Годунова князь Андрей Телятевский.

В Москву проникли Никита Плещеев и Гаврила Пушкин с «прелестными грамотами» от Лжедмитрия. При большом скоплении народа они зачитали послание Гришки Отрепьева. Началось восстание. Народ ворвался в царские покои. Фёдора «арестовали», его мать Марию Григорьевну и сестру Ксению посадили под арест в их собственном доме. Арестам были подвержены и другие Годуновы, а также их родственники Сабуровы и Вельяминовы. Смута пришла в столицу.

Развязка

Последняя, седьмая неделя царствования Фёдора Борисовича была и самой трагической. Москву охватило безумство. Столичные жители отправили посольство в Серпухов, где находился Лжедмитрий, просили простить их за отступничество, что пошли за Годуновыми. Лжедмитрий поставил условие, что займёт трон только тогда, когда будут убиты Фёдор и его мать.

Все эти дни Годуновы сидели под арестом, но к 20 июня 1605 года (по новому стилю) пожелания Лжедмитрия были выполнены. В убийстве приняли участие князья Голицын и Мосальский с дьяками Молчановым и Шерефединовым и отряд стрельцов. Царь Фёдор был сильным юношей и долго сопротивлялся, но силы были неравны. Быстро задушили царицу Марию Григорьевну. Ксению – сестру Фёдора – пощадили, чтобы она стала наложницей Лжедмитрия, но после её отправили в монастырь.

Народу объявили, что царь и его мать якобы совершили самоубийство и отравились, их тела выставили на всеобщее обозрение. Однако, по свидетельству врача из Швеции Петра Петрея, жертвы были насильственно умерщвлены, и он сам видел следы от верёвок, которыми они были задушены.

Годуновых похоронили в женском Варсонофьевском монастыре без всяких почестей. Позднее туда перевезли и гроб Бориса Годунова. При Василии Шуйском в 1606 году останки Годуновых торжественно перезахоронили в Троице-Сергиевом монастыре.