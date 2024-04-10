7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Начало самодержавия в России

Альшиц Даниил

В этой книге известный российский историк, профессор Д. Н. Альшиц (1912-2012) излагает свою концепцию начальной истории самодержавия. Опираясь на введенные им в научный оборот исторические источники - Список опричников Ивана Грозного, Официальную разрядную книгу московских государей, а также на неизвестные ранее литературные сочинения XVI в., - автор показывает, что опричнина была не случайным и кратковременным эпизодом, а необходимым этапом становления самодержавия, начальной формой аппарата его власти. Книга написана в живой полемической манере и рассчитана на любителей отечественной истории.