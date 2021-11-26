ПОМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ
ПОМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ (до 1580-х годов Поместная изба) - центральное исполнительное учреждение в России в середине XVI - 1-й четверти XVIII веков, ведавшее вопросами землевладения.
Впервые упоминается в источниках в 1554/1555 годов. Находился в Москве, с 1719 года - в Санкт-Петербурге. Возглавлялся, как правило, думными дьяками (Г.С. Дохтуровым и другими) и боярами (князьями И.Б. Черкасским, И.Б. Репниным, И.Б. Троекуровым и другими). Юрисдикция поместного приказа распространялась на центральные и южные уезды страны (95 - к концу XVII века), в 1710-1714 годы - только на Московскую губернию. Вёл писцовые книги и переписные книги, продавал запустевшие земли из поместного фонда в вотчину, выдавал грамоты на владение поместьем и так называемые послушные грамоты о подчинении крестьян землевладельцу, регистрировал все виды сделок с вотчинной (купля-продажа, заклад и другие) и поместной (передача другому лицу, обмен и прочее) землёй, осуществлял общий контроль за законностью мобилизации землевладения, наряду с Владимирским судным приказом разбирал земельные споры; с середины XVII века организовывал сыск беглых крестьян. В 1705-1710 и 1711-1712 годы занимался организацией рекрутских наборов. С 1705 года ведал сбором налога от продажи соли (с 1715 года со всей территории страны). В 1718 году переведён «под управление» Юстиц-коллегии, не позднее лета 1720 года, по-видимому, преобразован в Канцелярию вотчинных дел.