ПОМЕСТНЫЕ СОБОРЫ
ПОМЕСТНЫЕ СОБОРЫ - в христианстве разновидность церковных соборов, которые обладают высшими властными полномочиями в границах отдельных поместных церквей.
Традиционно к поместным соборам относят также соборы, которые по важности принятых решений и по представительности участников (Анкирский (314), Сардикийский (340-е годы), Лаодикийский (около 360), константинопольские соборы (исихастские) 1341 года, 1347 и 1351 годов, и другие) превосходили соборы отдельных поместных церквей.
К компетенции поместного собора относятся все дела, касающиеся поместной Церкви, которые, однако, должны решаться в соответствии с общецерковными догматами и канонами; в противном случае поместная Церковь рискует отпасть от кафолического единства. Поместный собор является также судебным учреждением (высшая инстанция при рассмотрении споров между епископами о границах их областей, по жалобам клириков на чужого архиерея и по жалобам на епископов с обвинением их в действиях, несовместимых с достоинством архиерейского сана; для мирян и клириков, в отношении которых епископ изрёк приговор об их отлучении, - апелляционная инстанция). Чтобы постановления собора имели законную силу, он должен состоять не менее чем из 3 иерархов - 1 митрополита и 2 епископов. Председательство на поместном соборе принадлежит первому епископу поместной Церкви. Первоиерарх избирается и поставляется собором зависящих от него епископов; в случае необходимости подлежит их суду. Состав и регламент поместного собора устанавливаются самими поместными церквами.
Универсалистский централизм Римско-католической церкви исключает ту степень самостоятельности местных церквей, которая существует в православии, и, соответственно, наличие поместных автокефальных церквей, поэтому в католицизме местные церковные соборы не имели того статуса и значения, какое придаётся поместным соборам в православии.
В Русской церкви в период до учреждения её автокефалии (1448), когда она представляла собой митрополию Константинопольского патриархата, высшая власть принадлежала собору епископов митрополии. Ввиду обширности территориальной юрисдикции Русской митрополии в соборах обыкновенно участвовала лишь часть епископата.
Со времени начала автокефалии (Московская митрополия, Московский патриархат), помимо соборов исключительно епископского состава, стали созываться, особенно для решения общецерковных вопросов, также соборы широкого состава, так называемые Освященные соборы (все - в Москве): соборы 1490 и 1504 годов, осудившие ересь «жидовствующих», собор 1503 года, так называемые макарьевские соборы 1547 и 1549 годов, Стоглавый собор 1551 года и многие другие. Кроме епископов, к участию в них привлекались архимандриты и игумены так называемых степенных (наиболее значимых) монастырей, настоятели московских кремлёвских соборных и приходских церквей, в них участвовали также великие князья московские (с 1547 цари) со свитой. При принятии решений на Освященных соборах решающий голос принадлежал епископам и государю.
Особенно много соборов созывалось во 2-й половине XVII века, что было связано с принятием Соборного уложения 1649 года, церковными реформами, церковно-государственной коллизией, возникшей в связи с оставлением патриаршего престола патриархом Никоном, и другими. В Большом Московском соборе 1666-1667 годов, рассматривавшем вопросы противодействия церковному расколу (смотреть Старообрядчество) и «дело патриарха Никона», по приглашению царя Алексея Михайловича и русских архиереев приняли участие александрийский и антиохийский патриархи и представитель константинопольского патриарха. Собор подтвердил священный авторитет греческих церковных чинов и богослужебных книг; составил «Наставление духовное», в котором осудил церковный раскол и предписал совершать все богослужения согласно реформированному канону; анафематствовал всех, придерживавшихся старых обрядов; лишил патриарха Никона патриаршего и священного сана; избрал 3 кандидатов в патриархи, из которых царь отдал предпочтение Иоасафу (патриарх Иоасаф II); отменил практику подсудности духовных лиц светским властям; принял ряд определений относительно благочестия и дисциплины.
После упразднения патриаршества в синодальный период истории Русской церкви (XVIII - начало XX веков) соборы не созывались, органом высшей церковной власти являлся Святейший ПравительствующийСинод, заседавший на регулярной основе.
В начале XX века российской церковной общественностью активно обсуждался вопрос о созыве канонически полноценного поместного собора. В 1906 году проходила работа Предсоборного присутствия, а с 1912 года - Предсоборного совещания. Решение о созыве Всероссийского поместного собора принято Синодом 29.4(12.5).1917 года, после Февральской революции 1917 года. Выборы членов поместного собора были 3-ступенчатыми: на уровне прихода, на уровне благочиния и на уровне епархии. От каждой епархии выдвигались 1 епископ, 2 клирика и 3 мирянина. Всего было избрано 564 делегата. Полномочия участников поместного собора в епископском сане отличались от полномочий других участников, поскольку все важные решения пленума собора подлежали утверждению на архиерейском совещании.
Поместный собор работал с 15(28).8.1917 года по 20.9.1918 года в 3 сессии (1-я сессия: август - декабрь 1917 года, 2-я сессия: январь - апрель 1918 года, 3-я сессия: июль - сентябрь 1918 года). Одним из наиболее важных деяний собора стало восстановление в ноябре 1917 года патриаршества. Кандидатами в патриархи, набравшими наибольшее число голосов, были архиепископы Харьковский и Ахтырский Антоний (Храповицкий), Новгородский и Старорусский Арсений (Стадницкий) и митрополит Московский и Коломенский Тихон (Белавин). Из них посредством жребия патриархом Московским и всея России стал митрополит Тихон. Были выработаны принципы церковного управления, согласно которым высшая законодательная, административная, судебная и контролирующая власть принадлежали периодически созываемому поместному собору в составе епископов, клириков и мирян; так называемый Большой собор должен был созываться 1 раз в 10 лет; совещание епископов, утверждавшее важнейшие соборные постановления, входило в поместный собор, но не возглавляло его; исключительной прерогативой поместного собора являлось избрание патриарха; патриарх возглавлял церковное управление, патриарх и органы высшего церковного управления подотчётны поместному собору; наряду со Священным Синодом создавался Высший церковный совет (ВЦС), состоявший из епископов, клириков и мирян, в круг обязанностей которого входили организационные и хозяйственные стороны церковной жизни.
Проведение в жизнь принятых поместным собором 1917-1918 годов решений оказалось невозможным по политическим причинам. Соборы в Русской церкви не созывались до 8.9.1943 года, когда в условиях Великой Отечественной войны с разрешения властей в Москве собор архиерейского состава избрал патриархом Московским и всея Руси митрополита Сергия (Страгородского).
После кончины патриарха Сергия поместный собор проходил в Москве 31.1-4.2.1945 года. Помимо избрания нового предстоятеля - патриарха Алексия I (Симанского), собор принял Положение об управлении Русской православной церковью, которое предусматривало существование 3 органов соборной власти: поместного собора широкого состава, архиерейского собора, созываемых по мере необходимости, а также постоянно действующего Священного Синода исключительно епископского состава. С этих пор в РПЦ понятие «Поместный собор» закрепилось за соборами широкого состава. По Положению… 1945 года поместный собор являлся инстанцией, которой подчинены архиерейские соборы: все решения архиерейских соборов, вступая в силу с момента их принятия, подлежали утверждению на последующем поместном соборе. Решающим голосом на поместном соборе пользовались лишь епископы, голосовавшие, однако, не только от себя лично, но и от имени всех клириков и мирян своей епархии (не только от имени тех, кто присутствовал на соборе).
Очередной поместный собор, созванный после кончины патриарха Алексия I, проходил в Троице-Сергиевой лавре 30.5-2.6.1971 года, на нём впервые участвовали женщины. Собор избрал новым патриархом митрополита Пимена (Извекова), снял анафему на старообрядцев («клятвы на старые обряды»).
Поместный собор в рамках празднования 1000-летия Крещения Руси проходил в Троице-Сергиевой лавре 6-9.6.1988 года. Взамен устаревшего Положения… 1945 года собор принял Устав об управлении Русской православной церковью, который внёс существенные изменения в статус поместного собора, в частности право решающего голоса предоставлялось всем членам собора, включая клириков и мирян. Устав предусматривал при определённых обстоятельствах возможность созыва в рамках поместного собора архиерейского совещания, которое двумя третями голосов правомочно отменить решение, принятое пленумом поместного собора.
После кончины патриарха Пимена созван поместный собор, проходивший в Троице-Сергиевой лавре 7-8.6.1990 года. Впервые в советский период выборы патриарха, которым стал Алексий II (Ридигер), проходили на альтернативной основе путём тайного голосования. Поместный собор 27-28.1.2009 года, созванный в Москве после кончины патриарха Алексия II, избрал нового предстоятеля Русской церкви - патриарха Кирилла (Гундяева).
Соотношение полномочий поместного и архиерейского соборов пересмотрено в новом Уставе Русской православной церкви, принятом Архиерейским собором 2000 года (с коррективами 2013 года). Состав поместного собора, квота представительства на нём епархий и иных церковных учреждений и порядок избрания избираемых членов собора устанавливаются специальным положением (2013). Устав не предусматривает в созыве поместного собора периодичности. Поместный собор избирает патриарха, принимает решения о предоставлении автокефалии, автономии или самоуправления частям Русской церкви, по предложению Архиерейского собора вырабатывает позиции по важнейшим вопросам церковной жизни, заботится о сохранении чистоты православного вероучения, христианской нравственности и благочестия. Решением поместного собор 2009 года образовано Межсоборное присутствие, действующее на постоянной основе и призванное готовить проекты документов, принимаемых на поместных и архиерейских соборах, а также Синодом.