ПОМЕСТНЫЕ СОБОРЫ

ПОМЕСТНЫЕ СОБОРЫ - в христианстве разновидность церковных соборов, которые обладают высшими властными полномочиями в границах отдельных поместных церквей.

Тра­ди­ци­он­но к поместным соборам от­но­сят так­же со­бо­ры, ко­то­рые по важ­но­сти при­ня­тых ре­ше­ний и по пред­ста­ви­тель­но­сти уча­ст­ни­ков (Ан­кир­ский (314), Сар­ди­кий­ский (340-е годы), Лао­ди­кий­ский (около 360), кон­стан­ти­но­поль­ские со­бо­ры (иси­ха­ст­ские) 1341 года, 1347 и 1351 годов, и другие) пре­вос­хо­ди­ли со­бо­ры отдельных по­ме­ст­ных церк­вей.

К ком­пе­тен­ции поместного собора от­но­сят­ся все де­ла, ка­саю­щие­ся по­ме­ст­ной Церк­ви, ко­то­рые, од­на­ко, долж­ны ре­шать­ся в со­от­вет­ст­вии с об­ще­цер­ков­ны­ми дог­ма­та­ми и ка­но­на­ми; в про­тив­ном слу­чае по­ме­ст­ная Цер­ковь рис­ку­ет от­пасть от ка­фо­лического един­ст­ва. Поместный собор яв­ля­ет­ся так­же су­деб­ным уч­ре­ж­де­ни­ем (выс­шая ин­стан­ция при рас­смот­ре­нии спо­ров ме­ж­ду епи­ско­па­ми о гра­ни­цах их об­лас­тей, по жа­ло­бам кли­ри­ков на чу­жо­го ар­хие­рея и по жа­ло­бам на епи­ско­пов с об­ви­не­ни­ем их в дей­ст­ви­ях, не­со­вмес­ти­мых с дос­то­ин­ст­вом ар­хие­рей­ско­го са­на; для ми­рян и кли­ри­ков, в от­но­ше­нии ко­то­рых епи­скоп из­рёк при­го­вор об их от­лу­че­нии, - апел­ля­ци­он­ная ин­стан­ция). Что­бы по­ста­нов­ле­ния со­бо­ра име­ли за­кон­ную си­лу, он дол­жен со­сто­ять не ме­нее чем из 3 ие­рар­хов - 1 ми­тро­по­ли­та и 2 епи­ско­пов. Пред­се­да­тель­ст­во на поместном соборе при­над­ле­жит пер­во­му епи­ско­пу по­ме­ст­ной Церк­ви. Пер­во­иерарх из­би­ра­ет­ся и по­став­ля­ет­ся со­бо­ром за­ви­ся­щих от не­го епи­ско­пов; в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти под­ле­жит их су­ду. Со­став и рег­ла­мент поместного собора ус­та­нав­ли­ва­ют­ся са­ми­ми по­ме­ст­ны­ми це­рк­ва­ми.

Уни­вер­са­ли­ст­ский цен­тра­лизм Рим­ско-ка­то­лической церк­ви ис­клю­ча­ет ту сте­пень са­мо­стоя­тель­но­сти ме­ст­ных церк­вей, ко­то­рая су­ще­ст­ву­ет в пра­во­сла­вии, и, со­от­вет­ст­вен­но, на­ли­чие по­ме­ст­ных ав­токе­фаль­ных церк­вей, по­это­му в ка­то­ли­циз­ме ме­ст­ные цер­ков­ные со­бо­ры не име­ли то­го ста­ту­са и зна­че­ния, ка­кое при­да­ёт­ся поместным соборам в пра­во­сла­вии.

В Рус­ской церк­ви в пе­ри­од до уч­ре­ж­де­ния её ав­то­ке­фа­лии (1448), ко­гда она пред­став­ля­ла со­бой ми­тро­по­лию Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та, выс­шая власть при­над­ле­жа­ла со­бо­ру епи­ско­пов ми­тро­по­лии. Вви­ду об­шир­но­сти тер­ри­то­ри­аль­ной юрис­дик­ции Русской ми­тро­по­лии в со­бо­рах обык­но­вен­но уча­ст­во­ва­ла лишь часть епи­ско­па­та.

Со вре­ме­ни на­ча­ла ав­то­ке­фа­лии (Московская ми­тро­по­лия, Московский пат­ри­ар­хат), по­ми­мо со­бо­ров ис­клю­чи­тель­но епи­скоп­ско­го со­ста­ва, ста­ли со­зы­вать­ся, осо­бен­но для ре­ше­ния об­ще­цер­ков­ных во­про­сов, так­же со­бо­ры ши­ро­ко­го со­ста­ва, так называемые Ос­вя­щен­ные со­бо­ры (все - в Мо­ск­ве): со­бо­ры 1490 и 1504 годов, осу­див­шие ересь «жи­дов­ст­вую­щих», со­бор 1503 года, так называемые ма­карь­ев­ские со­бо­ры 1547 и 1549 годов, Сто­гла­вый со­бор 1551 года и многие другие. Кро­ме епи­ско­пов, к уча­стию в них при­вле­ка­лись ар­хи­ман­д­ри­ты и игу­ме­ны так называемых сте­пен­ных (наи­бо­лее зна­чи­мых) мо­на­сты­рей, на­стоя­те­ли московских крем­лёв­ских со­бор­ных и при­ход­ских церк­вей, в них уча­ст­во­ва­ли так­же ве­ли­кие кня­зья мо­с­ков­ские (с 1547 ца­ри) со сви­той. При при­ня­тии ре­ше­ний на Ос­вя­щен­ных со­бо­рах ре­шаю­щий го­лос при­над­ле­жал епи­ско­пам и го­су­да­рю.

Осо­бен­но мно­го со­бо­ров со­зы­ва­лось во 2-й половине XVII века, что бы­ло свя­за­но с при­ня­ти­ем Со­бор­но­го уло­же­ния 1649 года, цер­ков­ны­ми ре­фор­ма­ми, цер­ков­но-государственной кол­ли­зи­ей, воз­ник­шей в свя­зи с ос­тав­ле­ни­ем пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла пат­ри­ар­хом Ни­ко­ном, и другими. В Боль­шом Московском со­бо­ре 1666-1667 годов, рас­смат­ри­вав­шем во­про­сы про­ти­во­дей­ст­вия цер­ков­но­му рас­ко­лу (смотреть Ста­ро­об­ряд­че­ст­во) и «де­ло пат­ри­ар­ха Ни­ко­на», по при­гла­ше­нию ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча и русских ар­хие­ре­ев при­ня­ли уча­стие алек­сан­д­рий­ский и ан­ти­охий­ский пат­ри­ар­хи и пред­ста­ви­тель кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха. Со­бор под­твер­дил свя­щен­ный ав­то­ри­тет греческих цер­ков­ных чи­нов и бо­го­слу­жеб­ных книг; со­ста­вил «На­став­ле­ние ду­хов­ное», в ко­то­ром осу­дил цер­ков­ный рас­кол и пред­пи­сал со­вер­шать все бо­го­слу­же­ния со­глас­но ре­фор­ми­ро­ван­но­му ка­но­ну; ана­фе­мат­ст­во­вал всех, при­дер­жи­вав­ших­ся ста­рых об­ря­дов; ли­шил пат­ри­ар­ха Ни­ко­на пат­ри­ар­ше­го и свя­щен­но­го са­на; из­брал 3 кан­ди­да­тов в пат­ри­ар­хи, из ко­то­рых царь от­дал пред­поч­те­ние Ио­а­са­фу (пат­ри­арх Ио­а­саф II ); от­ме­нил прак­ти­ку под­суд­но­сти ду­хов­ных лиц свет­ским вла­стям; при­нял ряд оп­ре­де­ле­ний от­но­си­тель­но бла­го­чес­тия и дис­ци­п­ли­ны.

По­сле уп­разд­не­ния пат­ри­ар­ше­ст­ва в си­но­даль­ный пе­ри­од ис­то­рии Русской церк­ви (XVIII - начало XX веков) со­бо­ры не со­зы­вались, ор­га­ном выс­шей цер­ков­ной вла­сти яв­лял­ся Свя­тей­ший Пра­ви­тель­ст­вую­щийСи­нод, за­се­дав­ший на ре­гу­ляр­ной ос­но­ве.

В начале XX века российской цер­ков­ной об­ще­ст­вен­но­стью ак­тив­но об­су­ж­дал­ся во­прос о со­зы­ве ка­но­ни­че­ски пол­но­цен­но­го поместного собора. В 1906 году про­хо­ди­ла ра­бо­та Пред­со­бор­ного при­сут­ст­вия, а с 1912 года - Пред­со­бор­но­го со­ве­ща­ния. Ре­ше­ние о со­зы­ве Все­рос­сий­ско­го поместного собора при­ня­то Си­но­дом 29.4(12.5).1917 года, по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года. Вы­бо­ры чле­нов поместного собора бы­ли 3-сту­пен­ча­ты­ми: на уров­не при­хо­да, на уров­не бла­го­чи­ния и на уров­не епар­хии. От ка­ж­дой епар­хии вы­дви­гались 1 епи­скоп, 2 кли­ри­ка и 3 ми­ря­ни­на. Все­го бы­ло из­бра­но 564 де­ле­га­та. Пол­но­мо­чия уча­ст­ни­ков поместного собора в епи­скоп­ском са­не от­ли­ча­лись от пол­но­мо­чий других уча­ст­ни­ков, по­сколь­ку все важ­ные ре­ше­ния пле­ну­ма со­бо­ра под­ле­жа­ли ут­вер­жде­нию на ар­хие­рей­ском со­ве­ща­нии.

Поместный собор ра­бо­тал с 15(28).8.1917 года по 20.9.1918 года в 3 сес­сии (1-я сес­сия: август - декабрь 1917 года, 2-я сес­сия: январь - апрель 1918 года, 3-я сес­сия: июль - сентябрь 1918 года). Од­ним из наи­бо­лее важ­ных дея­ний со­бо­ра ста­ло вос­ста­нов­ле­ние в но­ябре 1917 года пат­ри­ар­ше­ст­ва. Кан­ди­да­та­ми в пат­ри­ар­хи, на­брав­ши­ми наи­боль­шее чис­ло го­ло­сов, бы­ли ар­хи­епи­ско­пы Харь­ков­ский и Ах­тыр­ский Ан­то­ний (Хра­по­виц­кий), Нов­го­род­ский и Ста­ро­рус­ский Ар­се­ний (Стад­ниц­кий) и митрополит Мо­с­ков­ский и Ко­ло­мен­ский Ти­хон (Бе­ла­вин). Из них по­сред­ст­вом жре­бия пат­ри­ар­хом Мо­с­ков­ским и всея Рос­сии стал митрополит Ти­хон. Бы­ли вы­ра­бо­та­ны прин­ци­пы цер­ков­но­го управ­ле­ния, со­глас­но ко­то­рым выс­шая за­ко­но­дательная, административная, су­деб­ная и кон­тро­ли­рую­щая власть при­над­ле­жа­ли пе­рио­ди­че­ски со­зы­вае­мо­му поместному собору в со­ста­ве епи­ско­пов, кли­ри­ков и ми­рян; так называемый Боль­шой со­бор дол­жен был со­зы­вать­ся 1 раз в 10 лет; со­ве­ща­ние епи­ско­пов, ут­вер­ждав­шее важ­ней­шие со­бор­ные по­ста­нов­ле­ния, вхо­ди­ло в поместный собор, но не воз­глав­ля­ло его; ис­клю­чи­тель­ной пре­ро­га­ти­вой поместного собора яв­ля­лось из­бра­ние пат­ри­ар­ха; пат­ри­арх воз­глав­лял цер­ков­ное управ­ле­ние, пат­ри­арх и ор­га­ны выс­ше­го цер­ков­но­го управ­ле­ния под­от­чёт­ны поместному собору; на­ря­ду со Свя­щен­ным Си­но­дом соз­да­вал­ся Выс­ший цер­ков­ный со­вет (ВЦС), со­сто­яв­ший из епи­ско­пов, кли­ри­ков и ми­рян, в круг обя­зан­но­стей ко­то­ро­го вхо­ди­ли ор­га­ни­зационные и хо­зяйственные сто­ро­ны цер­ков­ной жиз­ни.

Про­ве­де­ние в жизнь при­ня­тых поместным собором 1917-1918 годов ре­ше­ний ока­за­лось не­воз­мож­ным по по­ли­тическим при­чи­нам. Со­бо­ры в Русской церк­ви не со­зы­ва­лись до 8.9.1943 года, ко­гда в ус­ло­ви­ях Великой Отечественной вой­ны с раз­ре­ше­ния вла­стей в Мо­ск­ве со­бор ар­хиерей­ско­го со­ста­ва из­брал пат­ри­ар­хом Мо­с­ков­ским и всея Ру­си митрополита Сер­гия (Стра­го­род­ско­го).

По­сле кон­чи­ны пат­ри­ар­ха Сер­гия поместный собор про­хо­дил в Мо­ск­ве 31.1-4.2.1945 года. По­ми­мо из­бра­ния но­во­го пред­стоя­те­ля - пат­ри­ар­ха Алек­сия I (Си­ман­ско­го), со­бор при­нял По­ло­же­ние об управ­ле­нии Рус­ской пра­во­слав­ной цер­ко­вью, ко­то­рое пре­ду­смат­ри­ва­ло су­ще­ст­во­ва­ние 3 ор­га­нов со­бор­ной вла­сти: поместного собора ши­ро­ко­го со­ста­ва, ар­хие­рей­ско­го со­бо­ра, со­зы­вае­мых по ме­ре не­об­хо­ди­мо­сти, а так­же по­сто­ян­но дей­ст­вую­ще­го Свя­щен­но­го Си­но­да ис­клю­чи­тель­но епи­скоп­ско­го со­ста­ва. С этих пор в РПЦ по­ня­тие «Поместный собор» за­кре­пи­лось за со­бо­ра­ми ши­ро­ко­го со­ста­ва. По По­ло­же­нию… 1945 года поместный собор яв­лял­ся ин­стан­ци­ей, ко­то­рой под­чи­не­ны ар­хи­ерей­ские со­бо­ры: все ре­ше­ния ар­хие­рей­ских со­бо­ров, всту­пая в си­лу с мо­мен­та их при­ня­тия, под­ле­жа­ли ут­вер­жде­нию на по­сле­дую­щем поместном соборе. Ре­шаю­щим го­ло­сом на поместном соборе поль­зо­ва­лись лишь епи­ско­пы, го­ло­со­вав­шие, од­на­ко, не толь­ко от се­бя лич­но, но и от име­ни всех кли­ри­ков и ми­рян сво­ей епар­хии (не толь­ко от име­ни тех, кто при­сут­ст­во­вал на со­бо­ре).

Оче­ред­ной поместный собор, со­зван­ный по­сле кон­чи­ны пат­ри­ар­ха Алек­сия I, про­хо­дил в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре 30.5-2.6.1971 года, на нём впер­вые уча­ст­во­ва­ли жен­щи­ны. Со­бор из­брал но­вым пат­ри­ар­хом митрополита Пи­ме­на (Из­ве­ко­ва), снял ана­фе­му на ста­ро­об­ряд­цев («клят­вы на ста­рые об­ря­ды»).

Поместный собор в рам­ках празд­но­ва­ния 1000-ле­тия Кре­ще­ния Ру­си про­хо­дил в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре 6-9.6.1988 года. Вза­мен ус­та­рев­ше­го По­ло­же­ния… 1945 года со­бор при­нял Ус­тав об управ­ле­нии Рус­ской пра­во­слав­ной цер­ко­вью, ко­то­рый внёс су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния в ста­тус поместного собора, в ча­ст­но­сти пра­во ре­шаю­ще­го го­ло­са пре­дос­тав­ля­лось всем чле­нам со­бо­ра, вклю­чая кли­ри­ков и ми­рян. Ус­тав пре­ду­смат­ри­вал при оп­ре­де­лён­ных об­стоя­тель­ст­вах воз­мож­ность со­зы­ва в рам­ках поместного собора ар­хие­рей­ско­го со­ве­ща­ния, ко­то­рое дву­мя тре­тя­ми го­ло­сов пра­во­моч­но от­ме­нить ре­ше­ние, при­ня­тое пле­ну­мом по­ме­ст­но­го со­бо­ра.

По­сле кон­чи­ны пат­ри­ар­ха Пи­ме­на со­зван поместный собор, про­хо­див­ший в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре 7-8.6.1990 года. Впер­вые в советский пе­ри­од вы­бо­ры пат­ри­ар­ха, ко­то­рым стал Алек­сий II (Ри­ди­гер), про­хо­ди­ли на аль­тер­на­тив­ной ос­но­ве пу­тём тай­но­го го­ло­со­ва­ния. Поместный собор 27-28.1.2009 года, со­зван­ный в Мо­ск­ве по­сле кон­чи­ны пат­ри­ар­ха Алек­сия II, из­брал но­во­го пред­стоя­те­ля Русской церк­ви - пат­ри­ар­ха Ки­рил­ла (Гун­дяе­ва).

Со­от­но­ше­ние пол­но­мо­чий по­ме­ст­но­го и ар­хие­рей­ско­го со­бо­ров пе­ре­смот­ре­но в но­вом Ус­та­ве Рус­ской пра­во­слав­ной церк­ви, при­ня­том Ар­хие­рей­ским со­бо­ром 2000 года (с кор­рек­ти­ва­ми 2013 года). Со­став поместного собора, кво­та пред­ста­ви­тель­ст­ва на нём епар­хий и иных цер­ков­ных уч­ре­ж­де­ний и по­ря­док из­бра­ния из­би­рае­мых чле­нов со­бо­ра ус­та­нав­ли­ва­ют­ся специальным по­ло­же­ни­ем (2013). Ус­тав не пре­ду­смат­ри­ва­ет в со­зы­ве поместного собора пе­рио­дич­но­сти. Поместный собор из­би­ра­ет пат­ри­ар­ха, при­ни­ма­ет ре­ше­ния о пре­дос­тав­ле­нии ав­то­ке­фа­лии, ав­то­но­мии или са­мо­управ­ле­ния час­тям Русской церк­ви, по пред­ло­же­нию Ар­хие­рей­ско­го со­бо­ра вы­ра­ба­ты­ва­ет по­зи­ции по важ­ней­шим во­про­сам цер­ков­ной жиз­ни, за­бо­тит­ся о со­хра­не­нии чис­то­ты пра­во­слав­но­го ве­ро­уче­ния, хри­сти­ан­ской нрав­ст­вен­но­сти и бла­го­чес­тия. Ре­ше­ни­ем поместного собор 2009 года об­ра­зо­ва­но Меж­со­бор­ное при­сут­ст­вие, дей­ст­вую­щее на по­сто­ян­ной ос­но­ве и при­зван­ное го­то­вить про­ек­ты до­ку­мен­тов, при­ни­мае­мых на по­ме­ст­ных и ар­хие­рей­ских со­бо­рах, а так­же Си­но­дом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)