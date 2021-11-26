ГУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - выборные органы местного самоуправления в России во 2-й трети XVI - начале XVIII веков.
Введены губной реформой 1530-1550-х годов. В ходе 1-го этапа реформы (конец 1530-х - начало 1540-х годов) новые учреждения создавались в отдельных волостях, уездах, регионах, городах, крупных вотчинах некоторых монастырей. Всё население губы избирало специальных голов и их помощников - целовальников и других лиц. Они обязывались выявлять с помощью массового опроса населения под присягой «ведомых» разбойников (известных на местах преступников-«профессионалов»), а в одном случае и «ведомых татей» (воров), проводить над ними, их соучастниками и укрывателями следствие с применением пыток, судить и исполнять свои же судебные решения (по многим обвинениям - смертная казнь). Из имущества казнённых возмещались убытки потерпевшим, его остатки поступали в государственную казну. В обязанности выборных голов входило преследование преступников за границами своей губы, а также выявление их сообщников в соседних уездах, для чего они вступали в контакт с такими же или с аналогичными по функциям должностными лицами. В уездах со светскими вотчинами и поместьями в каждой волости предписывалось избрать трёх-четырёх голов из числа детей боярских, а целовальников и других лиц - из крестьян. В других случаях во главе Губных учреждений предписывалось ставить избранных старост и их помощников из числа горожан (в городах), монастырских приказчиков и их помощников из крестьян (в церковных вотчинах). Вводился постоянный контроль со стороны новых учреждений над всеми вновь прибывшими лицами для выявления среди них «ведомых» разбойников. При этом другие уголовные преступления оставались в ведении наместников, волостелей и их аппарата.
На 2-м этапе губной реформы (2-я половина 1540-х - середина 1550-х годов) Губные учреждения были введены во всём государстве (за исключением недавно завоёванных областей Среднего и Нижнего Поволжья, а также территорий по южной границе). Уставная книга 1555-1556 годов Разбойного приказа кодифицировала нормы «губного» права (традиционные и вновь принятые), которые регламентировали создание, состав, структуру и аккредитацию Губных учреждений, их административно-судебную деятельность, материальную и уголовную ответственность населения за ложные показания и т. п. Отмена системы кормлений (наместников, волостелей и др.) и земская реформа 1555-1556 годов повлекли перемены для Губных учреждений. В уездах с церковным и светским землевладением они стали относительно единообразны в соответствии с принципами административно-территориального деления страны (обычно одно Губное учреждение на уезд), по структуре и составу (во главе Губных учреждений стояли, как правило, двое губных старост, избиравшихся всем населением из годных к военной службе и отставных местных детей боярских; видимо, всем населением избирались также губные дьячки, а губные целовальники - податным населением из числа крестьян; тюремные сторожа и палачи служили «за поруками» отдельных групп местного населения), а также по размещению и материальному обеспечению (население было обязано строить и содержать в порядке «губные избы» и тюрьмы, уплачивать местный налог в пользу Губных учреждений). Сами Губные учреждения получили вскоре в документах наименование губных изб. Губным старостам стали подведомственны не только дела о «ведомых» разбойниках и татях, но и ряд других уголовных дел, а порой и гражданских, в том числе поземельные по размежеванию и отводу владений. Им вменили многие админитсративно-контрольные функции: ставили пятно (клеймо) при продаже лошадей, выявляли и сообщали в Москву факты запустения тяглых земель, контролировали перемещение людей и т. п. При вступлении в должность губные старосты, а также губные дьячки и целовальники давали крестоцеловальную запись, то же делали их помощники. В документах на 2-м этапе губной реформы была детализирована процедура проведения массовых опросов населения (полученные таким образом показания были решающими при судебных разбирательствах), установлена его ответственность (финансовая и уголовная) за любые ложные показания, для борьбы с завышением размеров убытков потерпевшими определено их исчисление по показаниям разбойников и т. д. Сфера применения смертной казни несколько расширилась, спорные дела (обычно при контактах с другими Губными учреждениями или земскими органами) передавались в Разбойный приказ, равно как оставшееся конфискованное имущество разбойников и татей.
Эволюция Губных учреждений во 2-й половине XVI - начале XVII веков проходила по нескольким направлениям. Постепенно, но неуклонно расширялись функции, а отчасти и прерогативы губных старост при одновременном увеличении роли Разбойного приказа (выносил решения по крупным делам, усиливался его контроль над действиями старост, в отдельных случаях приказ направлял специальных сыщиков для борьбы с разбоями). Произошло некоторое смягчение наказаний (1-й и 2-й разбои без убийств и поджогов не наказывались смертной казнью). К концу XVI века в уездах со светским и церковным землевладением Губные учреждения остались единственным органом управления на сословно-представительной основе («излюбленные головы» из местных детей боярских в качестве судей 1-й инстанции по всем делам, возникшие в середине 1550-х годов, не прижились), но они так и не получили тогда распространения в Среднем и Нижнем Поволжье, а также в колонизируемых уездах на южной границе. В годы опричнины Губные учреждения существовали в опричных и земских уездах, что требовало «сместного» судебного разбирательства при разной подсудности обвиняемых. В 1570-1580-е годы продолжали действовать особые Губные учреждения в крупных вотчинах привилегированных монастырей (Троице-Сергиева и др.).
В 1610-е годы, а особенно в 1620-е годы, Губные учреждения получили широкое распространение на юге Русского государства при падении их роли на основной территории страны. В этот период известна масштабная практика направлять на места из Москвы специальных сыщиков для сыска разбойников и татей. Они назначались из членов Государева двора, им подчинялись губные старосты и их помощники. Эти действия (связанные с глубоким кризисом уездных корпораций детей боярских) дали определённые результаты, но сохранили все пороки разовых мероприятий, плохо учитывающих местные особенности. Постепенное преодоление кризисных явлений в положении рядового дворянства, ряд других факторов привели к «реформе» 1627 года: правительство отменило посылку сыщиков на места, декларировало повсеместное восстановление Губных учреждений (что не было реализовано полностью), обязало выбирать в губные старосты наиболее разумных и «прожиточных» местных детей боярских из высших групп уездных корпораций.
Эволюция Губных учреждений после 1627 года свелась к «соперничеству» с воеводами как чисто приказным (назначенным) институтом местного управления: правительство обычно удовлетворяло коллективные челобитные местного населения, заинтересованного в наименее злоупотребляющем управителе, и могло сменить воевод, а иногда и старост. Постоянное усиление роли Разбойного приказа привело к тому, что губные старосты начали превращаться в его чиновников на местах (окончательное судебное решение или разбирательство вообще по делам свыше некоторой суммы передавалось в Разбойный и иные приказы). Наряду с этим расширялись административные функции губных старост, т. к. они всё более привлекались к землеустроительным и финансовым делам. Интенсивно развивалось законодательство по «губным» делам, зафиксированное Уставной 1616/1617 годов и Указной 1619-1636 годов книгами Разбойного приказа, Указной книгой 1635-1648 годов того же ведомства, 21-й главой Соборного уложения 1649 года, Новоуказными статьями 1669 года.
В последней четверти XVII века на судьбы Губных учреждений повлияло соперничество Разрядного приказа (ведал назначениями воевод) и Приказа сыскных дел (бывшего Разбойного): в 1679 году Губные учреждения были упразднены (но постановление не было реализовано повсеместно), а в 1684 году - восстановлены. В последней трети XVII века изменилась выборная практика (губных старост стали выбирать только местные дворяне), усилилось подчинение губных старост воеводам, расширилась практика выборов в губные старосты отставных, порой увечных детей боярских. В 1702 году Губные учреждения были окончательно ликвидированы.