ГУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - выборные органы местного самоуправления в России во 2-й трети XVI - начале XVIII веков.

Вве­де­ны губ­ной ре­фор­мой 1530-1550-х годов. В хо­де 1-го эта­па ре­фор­мы (конец 1530-х - начало 1540-х годов) но­вые уч­реж­де­ния со­зда­ва­лись в отдельных во­ло­стях, уез­дах, ре­гио­нах, го­ро­дах, круп­ных вот­чи­нах не­ко­то­рых мо­на­сты­рей. Всё на­се­ле­ние гу­бы из­би­ра­ло специальных го­лов и их по­мощ­ни­ков - це­ло­валь­ни­ков и других лиц. Они обя­зы­ва­лись вы­яв­лять с по­мо­щью мас­со­во­го оп­ро­са на­се­ле­ния под при­ся­гой «ве­до­мых» раз­бой­ни­ков (из­вест­ных на мес­тах пре­ступ­ни­ков-«про­фес­сио­на­лов» ), а в од­ном слу­чае и «ве­до­мых та­тей» (во­ров), про­во­дить над ни­ми, их со­уча­ст­ни­ка­ми и ук­ры­ва­те­ля­ми след­ст­вие с при­ме­не­ни­ем пы­ток, су­дить и ис­пол­нять свои же су­деб­ные ре­ше­ния (по мно­гим об­ви­не­ни­ям - смерт­ная казнь). Из иму­ще­ст­ва каз­нён­ных воз­ме­ща­лись убыт­ки по­тер­пев­шим, его ос­тат­ки по­сту­па­ли в государственную каз­ну. В обя­зан­но­сти вы­бор­ных го­лов вхо­ди­ло пре­сле­до­ва­ние пре­ступ­ни­ков за гра­ни­ца­ми сво­ей гу­бы, а так­же вы­яв­ле­ние их со­общ­ни­ков в со­сед­них уез­дах, для че­го они всту­па­ли в кон­такт с та­ки­ми же или с ана­ло­гич­ны­ми по функ­ци­ям долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми. В уез­дах со свет­ски­ми вот­чи­на­ми и по­ме­сть­я­ми в ка­ж­дой во­лос­ти пред­пи­сы­ва­лось из­брать трёх-че­ты­рёх го­лов из чис­ла де­тей бо­яр­ских, а це­ло­валь­ни­ков и других лиц - из кре­сть­ян. В других слу­ча­ях во гла­ве Губных учреждений пред­пи­сы­ва­лось ста­вить из­бран­ных ста­рост и их по­мощ­ни­ков из чис­ла го­ро­жан (в го­ро­дах), мо­на­стыр­ских при­каз­чи­ков и их по­мощ­ни­ков из кре­сть­ян (в цер­ков­ных вот­чи­нах). Вво­дил­ся по­сто­ян­ный кон­троль со сто­ро­ны но­вых уч­ре­ж­де­ний над все­ми вновь при­быв­ши­ми ли­ца­ми для вы­яв­ле­ния сре­ди них «ве­до­мых» раз­бой­ни­ков. При этом другие уго­лов­ные пре­сту­п­ле­ния ос­та­ва­лись в ве­де­нии на­ме­ст­ни­ков, во­лос­те­лей и их ап­па­ра­та.

На 2-м эта­пе губ­ной ре­фор­мы (2-я половина 1540-х - середина 1550-х годов) Губные учреждения бы­ли вве­де­ны во всём государстве (за ис­клю­че­ни­ем не­дав­но за­воё­ван­ных об­лас­тей Сред­не­го и Ниж­не­го По­вол­жья, а так­же тер­ри­то­рий по южной гра­ни­це). Ус­тав­ная кни­га 1555-1556 годов Раз­бой­но­го при­ка­за ко­ди­фи­ци­ро­ва­ла нор­мы «губ­но­го» пра­ва (тра­ди­ци­он­ные и вновь при­ня­тые), ко­то­рые рег­ла­мен­ти­ро­ва­ли соз­да­ние, со­став, струк­ту­ру и ак­кре­ди­та­цию Губных учреждений, их административно-су­деб­ную дея­тель­ность, ма­те­ри­аль­ную и уго­лов­ную от­вет­ст­вен­ность на­се­ле­ния за лож­ные по­ка­за­ния и т. п. От­ме­на сис­те­мы корм­ле­ний (на­ме­ст­ни­ков, во­лос­те­лей и др.) и зем­ская ре­фор­ма 1555-1556 годов по­влек­ли пе­ре­ме­ны для Губных учреждений. В уез­дах с цер­ков­ным и свет­ским зем­ле­вла­де­ни­ем они ста­ли от­но­си­тель­но еди­но­об­раз­ны в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­па­ми административно-территориального де­ле­ния стра­ны (обыч­но од­но Губное учреждение на уезд), по струк­ту­ре и со­ста­ву (во гла­ве Губных учреждений стоя­ли, как пра­ви­ло, двое губ­ных ста­рост, из­би­рав­ших­ся всем на­се­ле­ни­ем из год­ных к во­енной служ­бе и от­став­ных ме­ст­ных де­тей бо­яр­ских; ви­ди­мо, всем на­се­ле­ни­ем из­би­ра­лись так­же губ­ные дьяч­ки , а губ­ные це­ло­валь­ни­ки - по­дат­ным на­се­ле­ни­ем из чис­ла кре­сть­ян; тю­рем­ные сто­ро­жа и па­ла­чи слу­жи­ли «за по­ру­ка­ми» отдельных групп ме­ст­но­го на­се­ле­ния), а так­же по раз­ме­ще­нию и ма­те­ри­аль­но­му обес­пе­че­нию (на­се­ле­ние бы­ло обя­за­но стро­ить и со­дер­жать в по­ряд­ке «губ­ные из­бы» и тюрь­мы, уп­ла­чи­вать ме­ст­ный на­лог в поль­зу Губных учреждений). Са­ми Губные учреждения по­лу­чи­ли вско­ре в до­ку­мен­тах на­име­но­ва­ние губ­ных изб. Губ­ным ста­рос­там ста­ли под­ве­дом­ст­вен­ны не толь­ко де­ла о «ве­до­мых» раз­бой­ни­ках и та­тях, но и ряд других уго­лов­ных дел, а по­рой и граж­дан­ских, в том числе по­зе­мель­ные по раз­ме­же­ва­нию и от­во­ду вла­де­ний. Им вме­ни­ли многие админитсративно-кон­троль­ные функ­ции: ста­ви­ли пят­но (клей­мо) при про­да­же ло­ша­дей, вы­яв­ля­ли и со­об­ща­ли в Мо­ск­ву фак­ты за­пус­те­ния тяг­лых зе­мель, кон­тро­ли­ро­ва­ли пе­ре­ме­ще­ние лю­дей и т. п. При всту­п­ле­нии в долж­ность губ­ные ста­рос­ты, а так­же губ­ные дьяч­ки и це­ло­валь­ни­ки да­ва­ли кре­сто­це­ло­валь­ную за­пись, то же де­ла­ли их по­мощ­ни­ки. В до­ку­мен­тах на 2-м эта­пе губ­ной ре­фор­мы бы­ла де­та­ли­зи­ро­ва­на про­це­ду­ра про­ве­де­ния мас­со­вых оп­ро­сов на­се­ле­ния (по­лу­чен­ные та­ким об­ра­зом по­ка­за­ния бы­ли ре­шаю­щи­ми при су­деб­ных раз­би­ра­тель­ст­вах), ус­та­нов­ле­на его от­вет­ст­вен­ность (фи­нан­со­вая и уго­лов­ная) за лю­бые лож­ные по­ка­за­ния, для борь­бы с за­вы­ше­ни­ем раз­ме­ров убыт­ков по­тер­пев­ши­ми оп­ре­де­ле­но их ис­чис­ле­ние по по­ка­за­ни­ям раз­бой­ни­ков и т. д. Сфе­ра при­ме­не­ния смерт­ной каз­ни нес­коль­ко рас­ши­ри­лась, спор­ные де­ла (обыч­но при кон­так­тах с другими Губными учреждениями или зем­ски­ми ор­га­на­ми) пе­ре­да­ва­лись в Раз­бой­ный при­каз, рав­но как ос­тав­шее­ся кон­фи­ско­ван­ное иму­ще­ст­во раз­бой­ни­ков и та­тей.

Эво­лю­ция Губных учреждений во 2-й половине XVI - начале XVII веков про­хо­ди­ла по не­сколь­ким на­прав­ле­ни­ям. По­сте­пен­но, но не­ук­лон­но рас­ши­ря­лись функ­ции, а от­час­ти и пре­ро­га­ти­вы губ­ных ста­рост при од­но­вре­мен­ном уве­ли­че­нии ро­ли Раз­бой­но­го при­ка­за (вы­но­сил ре­ше­ния по круп­ным де­лам, уси­ли­вал­ся его кон­троль над дей­ст­вия­ми ста­рост, в отдельных слу­ча­ях при­каз на­прав­лял специальных сы­щи­ков для борь­бы с раз­боя­ми). Про­изош­ло не­ко­то­рое смяг­че­ние на­ка­за­ний (1-й и 2-й раз­бои без убийств и под­жо­гов не на­ка­зы­ва­лись смерт­ной каз­нью). К концу XVI века в уез­дах со свет­ским и цер­ков­ным зем­ле­вла­де­ни­ем Губные учреждения ос­та­лись един­ст­вен­ным ор­га­ном управ­ле­ния на со­слов­но-пред­ста­ви­тель­ной ос­но­ве («из­люб­лен­ные го­ло­вы» из ме­ст­ных де­тей бо­яр­ских в ка­че­ст­ве су­дей 1-й ин­стан­ции по всем де­лам, воз­ник­шие в середине 1550-х годов, не при­жи­лись), но они так и не по­лу­чи­ли то­гда рас­про­стра­не­ния в Сред­нем и Ниж­нем По­вол­жье, а так­же в ко­ло­ни­зи­руе­мых уез­дах на южной гра­ни­це. В го­ды оп­рич­ни­ны Губные учреждения су­ще­ст­во­ва­ли в оп­рич­ных и зем­ских уез­дах, что тре­бо­ва­ло «сме­ст­но­го» су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва при раз­ной под­суд­но­сти об­ви­няе­мых. В 1570-1580-е годы про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать осо­бые Губные учреждения в круп­ных вот­чи­нах при­ви­ле­ги­рованных мо­на­сты­рей (Трои­це-Сер­гие­ва и др.).

В 1610-е годы, а осо­бен­но в 1620-е годы, Губные учреждения по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние на юге Русского государства при па­де­нии их ро­ли на основной тер­ри­то­рии стра­ны. В этот пе­ри­од из­вест­на мас­штаб­ная прак­ти­ка на­прав­лять на мес­та из Мо­ск­вы специальных сы­щи­ков для сыс­ка раз­бой­ни­ков и та­тей. Они на­зна­ча­лись из чле­нов Го­су­да­ре­ва дво­ра, им под­чи­ня­лись губ­ные ста­рос­ты и их по­мощ­ни­ки. Эти дей­ст­вия (свя­зан­ные с глу­бо­ким кри­зи­сом уезд­ных кор­по­ра­ций де­тей бо­яр­ских) да­ли оп­ре­де­лён­ные ре­зуль­та­ты, но со­хра­ни­ли все по­ро­ки ра­зо­вых ме­ро­прия­тий, пло­хо учи­ты­ваю­щих ме­ст­ные осо­бен­но­сти. По­сте­пен­ное пре­одо­ле­ние кри­зис­ных яв­ле­ний в по­ло­же­нии ря­до­во­го дво­рян­ст­ва, ряд других фак­то­ров при­ве­ли к «ре­фор­ме» 1627 года: пра­ви­тель­ст­во от­ме­ни­ло по­сыл­ку сы­щи­ков на мес­та, дек­ла­ри­ро­ва­ло по­все­ме­ст­ное вос­ста­нов­ле­ние Губных учреждений (что не бы­ло реа­ли­зо­ва­но пол­но­стью), обя­за­ло вы­би­рать в губ­ные ста­рос­ты наи­бо­лее ра­зум­ных и «про­жи­точ­ных» ме­ст­ных де­тей бо­яр­ских из выс­ших групп уезд­ных кор­по­ра­ций.

Эво­лю­ция Губных учреждений по­сле 1627 года све­лась к «со­пер­ни­че­ст­ву» с вое­во­да­ми как чис­то при­каз­ным (на­зна­чен­ным) ин­сти­ту­том ме­ст­но­го управ­ле­ния: пра­ви­тель­ст­во обыч­но удов­ле­тво­ря­ло кол­лек­тив­ные че­ло­бит­ные ме­ст­но­го на­се­ле­ния, за­ин­те­ре­со­ван­но­го в наи­ме­нее зло­упот­реб­ляю­щем упра­ви­те­ле, и мог­ло сме­нить вое­вод, а ино­гда и ста­рост. По­сто­ян­ное уси­ле­ние ро­ли Раз­бой­но­го при­ка­за при­ве­ло к то­му, что губ­ные ста­рос­ты на­ча­ли пре­вра­щать­ся в его чи­нов­ни­ков на мес­тах (окон­ча­тель­ное су­деб­ное ре­ше­ние или раз­би­ра­тель­ст­во во­об­ще по де­лам свы­ше не­ко­то­рой сум­мы пе­ре­да­ва­лось в Раз­бой­ный и иные при­ка­зы). На­ря­ду с этим рас­ши­ря­лись административные функ­ции губ­ных ста­рост, т. к. они всё бо­лее при­вле­ка­лись к зем­ле­уст­рои­тель­ным и фи­нан­со­вым де­лам. Ин­тен­сив­но раз­ви­ва­лось за­ко­но­да­тель­ст­во по «губ­ным» де­лам, за­фик­си­ро­ван­ное Ус­тав­ной 1616/1617 годов и Указ­ной 1619-1636 годов кни­га­ми Раз­бой­но­го при­ка­за, Указ­ной кни­гой 1635-1648 годов то­го же ве­дом­ст­ва, 21-й гла­вой Со­бор­но­го уло­же­ния 1649 года, Но­во­указ­ны­ми стать­я­ми 1669 года.

В по­след­ней четверти XVII века на судь­бы Губных учреждений по­влия­ло со­пер­ни­че­ст­во Раз­ряд­но­го при­ка­за (ве­дал на­зна­че­ния­ми вое­вод) и При­ка­за сы­ск­ных дел (бывшего Раз­бой­но­го): в 1679 году Губные учреждения бы­ли уп­разд­не­ны (но по­ста­нов­ле­ние не бы­ло реа­ли­зо­ва­но по­все­ме­ст­но), а в 1684 году - вос­ста­нов­ле­ны. В по­след­ней тре­ти XVII века из­ме­ни­лась вы­бор­ная прак­ти­ка (губ­ных ста­рост ста­ли вы­би­рать толь­ко ме­ст­ные дво­ря­не), уси­ли­лось под­чи­не­ние губ­ных ста­рост вое­во­дам, рас­ши­ри­лась прак­ти­ка вы­бо­ров в губ­ные ста­рос­ты от­став­ных, по­рой увеч­ных де­тей бо­яр­ских. В 1702 году Губные учреждения бы­ли окон­ча­тель­но ли­к­ви­ди­ро­ва­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)