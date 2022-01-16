Государь по Высшей воле. Как Иван Грозный на царство венчался 16 января 1547 года состоялось первое в истории России венчание на царство в Успенском соборе Московского Кремля На чтение: 2 минуты

16 января 1547 года состоялось первое в истории России венчание на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Новый титул принял шестнадцатилетний Иван IV.

Первые «цари» – кто они?

Детство правителя, получившего впоследствии прозвище «Грозный», трудно назвать беззаботным. Отец Ивана Васильевича – Великий князь Василий III – скончался, когда ребенку было всего три года. Мать – Елена Глинская – внезапно ушла из жизни еще через пять лет. Иван Грозный был уверен, что ее отравили. С 1538 года монарх-сирота вынужден пребывать в постоянном противоборстве с боярами и по мере сил защищаться от их нападок и притязаний. Пытаясь найти внутреннюю опору в трудные времена, Иван Васильевич начинает живо интересоваться всем, что связано с происхождением царской власти. Одну за другой он «проглатывает» книги Священного писания, русские летописи, историю Римской империи. Идея о том, что государева власть дана свыше, греет юноше душу. В декабре 1546 года достигший совершеннолетия Иван IV заявляет о своем желании жениться, но сначала – исполнить «древний обряд предков» и венчаться на царство. Таким образом он собирался упрочить свое положение как внутри страны, так и за рубежом. По западноевропейской системе титулов Великий князь был кем-то вроде герцога или принца. Царский титул, в свою очередь, поставил бы русского правителя в один ряд с королями. К тому же быть «первым среди равных» Иван Васильевич не хотел. За годы боярского правления, последовавшие после кончины Елены Глинской, он решил, что не потерпит ни малейшего намека на конкуренцию.

Но что имел в виду Иван Грозный, когда говорил о «древнем обряде предков»? Дело в том, что на Руси царями уже именовали некоторых правителей. Впервые этот термин встречается в XI веке. В записи о смерти Киевского князя Ярослава Мудрого на стене Софийского собора его именуют царем в знак уважения и признания достижений. В годы княжения Ярослава Древняя Русь достигла вершины могущества, которое в дальнейшем будет подорвано усобицами. Титул царя был данью византийской традиции. В период татаро-монгольского владычества на Руси царями называли ордынских ханов. К середине XV века царственного от Золотой Орды осталось немного: некогда могущественное государство вступило в полосу раздробленности и распалось на несколько отдельных ханств. Печальная судьба ждала и Византийскую империю, павшую в 1453 году под ударами турок. Русские земли, наоборот, находились в процессе объединения. Московские князья включили в свою титулатуру слово «царь», но прибегали к нему лишь при составлении внешнеполитических документов. Иван III и Василий III стремились к диалогу «на равных» с зарубежными правителями – королями и императорами. На золотой печати, прикрепленной к тексту мирного договора с Данией в 1516 году, отец Ивана Грозного уже именуется как «царь и государь». Первое венчание на царство состоялось, впрочем, еще раньше. В 1489 году Иван III возложил бармы и шапку Мономаха на своего внука Дмитрия, который являлся его соправителем. В 1509 году первый венчанный на царство правитель скончался, и традиция почти на сорок лет была забыта.

«Царь и Великий князь Всея Руси»

Церемонию венчания на царство Ивана Грозного разработал митрополит Макарий – один из ближайших советников молодого государя. 16 января 1547 года он в стенах Успенского собора возложил на Ивана Васильевича крест Животворящего Древа, шапку Мономаха и бармы. Затем правитель был помазан миром и получил благословение митрополита. Священнослужители, присутствовавшие на церемонии, читали молитву с просьбой укрепить царя духом истины и справедливости, а бояре осыпали царский трон золотыми монетами. С этого дня русские правители – от Рюриковичей до Романовых – всегда венчались на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Древней традиции они не изменили даже когда столица была перенесена в Петербург. Иван IV сохранил титул Великого Князя, но именовал себя в первую очередь царем – как в дипломатических бумагах, так и в документах, связанных с внутренней политикой Российского государства.

Через несколько месяцев после венчания новоявленного царя ждало первое испытание. Летом 1547 года в Москве произошло несколько крупных пожаров. Жители города винили в поджогах бояр и подняли бунт, во время которого убили дядю Ивана IV Юрия Глинского. Разгневанная толпа двинулась в село Воробьево, где находился царь. Решившись на переговоры с восставшими, Иван Васильевич смог уладить конфликт и обещал править в согласии со своими подданными. Символом его обещания стал первый Земский собор, названный «собором примирения». Получив народную поддержку и невиданную ранее самодержавную власть, Иван IV приступил к серьезным преобразованиям: принял новый Судебник, провел административную реформу, создал стрелецкое войско. Границы Российского государства расширялись на восток: Казань и Астрахань, Башкирия и Ногайская Орда присягнули на верность Царю и Великому князю Всея Руси. В 1561 году Константинопольский патриарх прислал Ивану Грозному грамоту, в которой подтвердил титул царя на Руси и подробно изложил порядок священного действа – «Пространный чин». Впереди были годы кровопролития во время опричнины, разорительная Ливонская война, трагическая гибель наследника и последовавшая за ней смерть самого Ивана IV. А обряд венчания на царство остался: в 1584 году по византийскому порядку титул принял последний из правителей-Рюриковичей – Федор Иоаннович. Ему впервые был присвоен скипетр – главный знак верховной власти.