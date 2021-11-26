ЕВФРОСИНИЯ АНДРЕЕВНА СТАРИЦКАЯ

Евфросиния Андреевна Старицкая (в монашестве Евдокия) (? — 20.10.1569) — княгиня.

Жена младшего сына великого князя московского Ивана III — удельного князя Старицкого Андрея Ивановича . Из рода Гедиминовичей; дочь князя А. Ф. Хованского. Замужем с 1533, в том же году родила единственного сына — князя Владимира Андреевича Старицкого. В 1537, в период правления Елены Глинской при малолетнем государе Иване IV , Е. А. вместе с сыном, возможным претендентом на престол, была посажена под арест. В 1541 по решению регентского совета освобождена, реабилитирована Иваном IV, который вернул Старицкое княжество ее сыну. В марте 1553 активно поддержала выступление большинства членов Боярской думы , по мнению которых в случае смерти из-за тяжелой болезни царя Ивана IV его преемником должен был стать не малолетний царевич Дмитрий Иванович (Старший), а князь Владимир Андреевич Старицкий: уговаривала сына не подписывать крестоцеловальную запись царевичу. С июня 1563 вместе с сыном в опале. 5 августа 1563 насильно пострижена в монахини в Москве на Афанасьевском подворье Кирилло-Белозерского монастыря, а затем сослана на Белозерье в Горицкий Воскресенский женский монастырь. Вместе со своим ближайшим окружением и монахинями казнена опричниками — утоплена в реке Шексне; по версии Пискаревского летописца XVII в. — уморена по дороге в Москву.

Лит.: Зимин А. А. Опричнина. М., 1964; Маясова Н. А. Мастерская художественного шитья князей Старицких // Сообщения Загорского музея-заповедника. Загорск, 1960. Вып. 3. С. 41—64; Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992; Хлебникова Н. А. Новооткрытые произведения мастерской лицевого шитья князей Старицких // Памятники культуры. Новые открытия, 1980. Л., 1981. С. 443—455.