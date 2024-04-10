7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

МИР РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА XVI-XVII ВВ.

Найденова Л.

Исследование Л. П. Найденовой исполнено в жанре исторической антропологии, который позволяет не только реконструировать разные аспекты картины мира и поведения людей, но и создает возможности отображения истории именно как человеческой истории во всем ее многообразии. В первой главе "Историография и источники" анализируются относящиеся к проблеме источники, основным из которых для автора стал Домострой. Автор рассматривает Домострой как некий пик в стремлении к христианизации, за которым неминуем спад религиозного мировосприятия и мироощущения, что отчасти и проявилось в начавшемся процессе обмирщения русской культуры в XVII в..