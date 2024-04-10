7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

КУРАНТЫ XVII СТОЛЕТИЯ. ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРЕССА В РОССИИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ РУССКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Шамин С.

Книга рассказывает о курантах - обзорах европейской прессы, которые с середины XVII столетия подготавливали в Посольском приказе для царя и Боярской Думы. Куранты отразили процесс интеграции России в политическое и культурное пространство Европы XVII — начала XVIII вв. Они оказали существенное влияние на формирование у московской политической элиты представлений о повседневной жизни европейцев и европейской культуре в широком понимании этого слова. В монографии изучено влияние материалов иностранной прессы на русскую книжность. Затронуты проблемы формирования образа России в Европе и создания первой русской газеты «Ведомости».