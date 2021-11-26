ПОВЕСТЬ О ШЕМЯКИНОМ СУДЕ
ПОВЕСТЬ О ШЕМЯКИНОМ СУДЕ - памятник древнерусской литературы XVII века.
Комическая повесть (по своей структуре близкая к новеллам-анекдотам) о том, как крестьянин-бедняк совершил три непреднамеренных преступления (против своего богатого брата, попа и горожанина) и как корыстолюбивый судья Шемяка вынес такое решение, что истцы предпочли откупиться от бедняка, чтобы не выполнять постановление суда. Воспринималась как пародия на судопроизводство XVII века. Представляет собой разработку так называемого бродячего сюжета, распространённого в древней и средневековой литературе Востока и Запада. Древнерусская версия предположительно имеет польское происхождение. Известна в прозаических и стихотворных версиях, а также в драматических переложениях. Бытовала в лубочных изданиях, перешла в фольклор.
Издание:
Русская демократическая сатира XVII в. / Подгот. текстов, ст. и коммент. В.П. Адриановой-Перетц. 2-е изд. М., 1977. С. 7-16;
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2010. Т. 16. С. 402-404.
Автор статьи: А.М. Ранчин.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)