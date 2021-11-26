ПОВЕСТЬ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ

ПОВЕСТЬ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ - русская плу­тов­ская но­вел­ла ; соз­да­на ме­ж­ду 1680-ми и 1720-ми годами.

По­ве­ст­ву­ет о же­нить­бе бед­но­го и не­ро­до­ви­то­го дво­ря­ни­на плу­та Фро­ла Ско­бее­ва на до­че­ри вель­мо­жи. Но­ва­тор­ский ха­рак­тер но­вел­лы за­клю­ча­ет­ся в пол­ном от­сут­ст­вии нравств. оцен­ки пред­при­им­чи­во­го и ци­нич­но­го ге­роя. Сю­жет на­шёл от­ра­же­ние в «Ко­ме­дии о рос­сий­ском дво­ря­ни­не Фро­ле Ско­бее­ве и столь­ничь­ей Нар­дын-На­що­ки­на, до­че­ри Ан­нуш­ке» Д.В. Авер­кие­ва (поставлена в 1868 году, издана в 1869 году), ко­то­рая бы­ла очень вы­со­ко оце­не­на Ф.М. Дос­то­ев­ским и ста­ла ос­но­вой либ­рет­то ко­мической опе­ры Т.Н. Хрен­ни­ко­ва «Фрол Ско­бе­ев» (1950 год; 2-я редакция под названием «Без­род­ный зять», 1967 год).

Издание:

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2006. Т. 15. С. 67-75.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)

Ду­шеч­ки­на Е.В. Сти­ли­сти­ка рус­ской бы­то­вой по­вес­ти XVII в. («По­весть о Фро­ле Ско­бее­ве»). Тал., 1986