ПОКРОВА В ФИЛЯХ ЦЕРКОВЬ

ПОКРОВА В ФИЛЯХ ЦЕРКОВЬ - один из главных па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко ​ в Мо­ск­ве.

Рас­по­ло­жен на от­кры­той тер­ри­то­рии не­по­далё­ку от пра­во­го бе­ре­га реки Мо­ск­ва, в бывшем селе Фи­ли. Де­рев­ня Хвы­ли (Хви­ли; с XVII века - Фи­ли) бы­ла ро­до­вой вот­чи­ной князей Мсти­слав­ских (при Ф.И. Мсти­слав­ском в 1619 году по­строе­на ста­рая де­ревянная По­кров­ская церковь); в 1639 году пе­ре­шла в каз­ну и в ию­не 1689 года по­жа­ло­ва­на Л.К. На­рыш­ки­ну, по­стро­ив­ше­му здесь но­вый уса­деб­ный дом с баш­ней и ча­са­ми, об­шир­ным пар­ком и но­вой кир­пич­ной цер­ко­вью. Де­рев­ня пе­ре­име­но­ва­на в село По­кров­ское (в 1920-е годы воз­вра­ще­но название Фи­ли). По­свя­ще­ние главного пре­сто­ла верх­ней церк­ви (до 1783 года яв­ля­лась до­мо­вым хра­мом) Спа­су Не­ру­ко­твор­ному, по пре­да­нию, свя­за­но с ико­ной, пе­ред ко­то­рой Л.К. На­рыш­кин мо­лил­ся во вре­мя Стре­лец­ко­го бун­та (1682), про­пав­шей в 1940-е годы. Храм по­се­ща­ли царь Пётр I и императрица Ека­те­ри­на II (1763). Он рес­тав­ри­ро­вал­ся в конце XVIII века под руководством М.Ф. Ка­за­ко­ва. В 1812 году на­по­ле­о­нов­ские вой­ска уст­рои­ли в нём ко­нюш­ню и шваль­ню (порт­няж­ную мас­тер­скую). В 1868 году часть усадь­бы у Э.Д. На­рыш­ки­на (смотреть На­рыш­ки­ны ) при­об­рёл П.Г. Ше­ла­пу­тин и цер­ковь окон­ча­тель­но ста­ла при­ход­ской. В 1931 году се­ло с цер­ко­вью во­шло в со­став Мо­ск­вы. Цер­ковь за­кры­та в ию­ле 1941 года; в це­лях мас­ки­ров­ки ра­зо­бра­ны гла­вы с кре­ста­ми и верх­ний вось­ме­рик; унич­то­же­но клад­би­ще. От­рес­тав­ри­ро­ва­на в 1955-1969 годы (ар­хи­тек­то­ры Е.В. Ми­хай­лов­ский, И.В. Иль­ен­ко; ико­ны рас­кры­ты в 1970-е годы бри­га­дой И.П. Яро­слав­це­ва). С 1971 года фи­ли­ал Цен­траль­но­го му­зея древ­не­рус­ско­го ис­кус­ст­ва и куль­ту­ры имени Ан­д­рея Руб­лё­ва (от­крыт для по­се­ще­ния в 1980 году). Бо­го­слу­же­ния в ниж­нем хра­ме во­зоб­нов­ле­ны в 2000 году.

Кре­сто­об­раз­ная в пла­не 5-ярус­ная цен­трическая цер­ковь (пред­по­ло­жи­тель­но, 1690-1691 годы) под­ня­та на вы­со­кий под­клет (с тё­п­лой ниж­ней церковью По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы), ок­ру­жён­ный от­кры­той га­ле­ре­ей (гуль­би­щем) на ар­ка­де с тре­мя ши­ро­ки­ми ле­ст­ни­ца­ми-всхо­да­ми (их ниж­няя 9-гран­ная часть с од­ним схо­дом по­сле 1812 года пе­ре­де­ла­на на кре­сто­об­раз­ную с дву­мя схо­да­ми). Дву­свет­ный чет­ве­рик с 8-гран­ны­ми ок­на­ми ок­ру­жён че­тырь­мя рав­но­ве­ли­ки­ми по­лу­кру­жия­ми ап­си­ды и при­тво­ров и за­вер­шён тре­мя умень­шаю­щи­ми­ся квер­ху вось­ме­рика­ми. Ниж­ний вось­ме­рик све­то­вой (вы­со­кие ок­на спо­соб­ст­ву­ют хо­ро­ше­му ос­ве­ще­нию ин­терь­е­ра), сред­ний вме­ща­ет звон­ни­цу с уз­ки­ми сквоз­ны­ми ар­ка­ми, верх­ний увен­чан лу­ко­вич­ной гла­вой. Та­кие же гла­вы на 8-гран­ных ба­ра­ба­нах увен­чи­ва­ют ап­си­ду и при­тво­ры. Уг­лы чет­ве­ри­ка и вось­ме­ри­ков и пи­ло­ны ар­ка­ды ук­ра­ше­ны бе­ло­ка­мен­ны­ми ко­лон­на­ми, не­су­щи­ми слож­но­про­фи­ли­ро­ван­ные кар­ни­зы, увен­чан­ные фи­гур­ны­ми ат­ти­ка­ми: на чет­ве­ри­ке, ап­си­де и при­тво­рах в ви­де «пе­тушь­их гре­беш­ков», на ниж­нем вось­ме­ри­ке - с резь­бой в ви­де спи­ра­ле­вид­ных во­лют. Па­ра­пет тер­ра­сы, ле­ст­ниц и звон­ни­цы вы­де­ля­ют фри­зы из ши­ри­нок. Фор­ма налич­ни­ков раз­но­об­раз­на, варь­и­ру­ют­ся фор­мы «гре­беш­ков».

В ин­терь­е­ре со­хра­ня­ет­ся 9-ярус­ный ба­роч­ный ико­но­стас, увен­чан­ный Рас­пя­ти­ем с пред­стоя­щи­ми Бо­го­ма­те­рью и святым Ио­ан­ном Бо­го­сло­вом ; пред­по­ло­жи­тель­но он вы­пол­нен в 1693-1694 годы под руководством К.И.Зо­ло­та­рё­ва бе­ло­русскими мас­те­ра­ми, со­стоя­щи­ми при Ору­жей­ной па­ла­те. Бо­га­тая го­рель­еф­ная резь­ба ико­но­ста­са (пе­ре­зо­ло­чен в середине XIX века) на­пол­не­на рас­тительными (кар­ту­ши, гир­лян­ды с цве­та­ми и фрук­та­ми, «уш­ные ра­ко­ви­ны») и ар­хитектурными (ко­лон­ки, ба­лю­ст­ра­ды, во­лю­ты, фи­а­лы, паль­мет­ты) мо­ти­ва­ми; влия­ние ка­то­лической ико­но­гра­фии ощу­ти­мо в рез­ном изо­бра­же­нии «Серд­це Хри­сто­во». Большая часть икон и резь­бы (не­ко­то­рые - под­пис­ные) вы­пол­не­на в 1693-1694 годы цар­ски­ми мас­те­ра­ми Зо­ло­та­рё­вым (рез­ное Рас­пя­тие; «Апо­сто­лы Пётр и Па­вел», «Святой Ио­анн Пред­те­ча и святой Алек­сей че­ло­век Бо­жий», «Пред­ста Ца­ри­ца» и другие ико­ны празд­нич­но­го ря­да, деи­су­са; про­ро­ки, пра­от­цы, верх­ний ряд Стра­стей Гос­под­них), К. Ула­но­вым (ико­на «Ус­пе­ние Бо­го­ма­те­ри», ра­ма от ико­ны «Спас Не­ру­ко­твор­ный» с 12 клей­ма­ми, пред­став­ляю­щи­ми ис­то­рию Не­ру­ко­твор­но­го об­раза) и, воз­мож­но, Б. Сал­та­но­вым. На вра­тах жерт­вен­ни­ка - изо­бра­же­ние ар­хи­диа­ко­на Сте­фа­на (пред­по­ло­жи­тель­но художник Сал­та­нов), в ли­ке ко­то­ро­го не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли ус­мат­ри­ва­ют чер­ты мо­ло­до­го Пет­ра I. В середине XVIII века ико­но­стас уве­ли­чи­ли до­бав­ле­ни­ем 2 ря­дов Стра­стей (пред­по­ло­жи­тель­но ико­но­пи­сец П. Ива­нов). Со­хра­ни­лись так­же: мас­сив­ная рез­ная 2-ярус­ная ло­жа кти­то­ра (цар­ское ме­сто; увен­ча­но ко­ро­ной) на западной сте­не хра­ма, стоя­щие на ша­рах с ла­па­ми гри­фо­нов кли­ро­сы (ка­фед­ры для пев­чих) с резь­бой в ви­де кор­зин с цве­та­ми и фрук­та­ми, на­вес­ные кио­ты с ико­на­ми «Со­ше­ст­вие святого Ду­ха» и «Трои­ца Но­во­за­вет­ная», ду­бо­вый пол, главный па­ни­ка­ди­ло с длин­ной це­пью в ви­де цве­точ­ной гир­лян­ды, фраг­мен­ты рос­пи­сей 1694 года (из­на­чаль­но был рас­пи­сан толь­ко свод). В 1705 году в ок­на бы­ли встав­ле­ны вит­ра­жи из Нар­вы (большая часть рас­хи­ще­на в 1812 году, ос­тав­шие­ся пе­ре­да­ны в 1909 году в ГИМ). Кио­ты и рос­пись в при­тво­рах, боль­шое па­ни­ка­ди­ло соз­да­ны в 1850 году. В северном при­тво­ре пред­став­лен ду­бо­вый пре­стол из де­ревянного хра­ма 1619 года. В ниж­ней церк­ви со­хра­ни­лись ико­но­стас (1853), фраг­мен­ты рос­пи­си (1782, 1813, 1830, 1853, 1880), ико­ны XVIII - начала XX веков. В фон­дах - ико­ны XVII-XIX веков. С 1988 года про­хо­дят Фи­лёв­ские чте­ния.

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