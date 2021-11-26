ИННОКЕНТИЙ ГИЗЕЛЬ
ИННОКЕНТИЙ ГИЗЕЛЬ (фам. - Гизель, Кгизель) - историк, писатель, политический и церковный деятель Речи Посполитой и Русского государства. Из протестантской семьи.
В юности переселился в Киев, перешёл в православие и принял монашество. Окончил Киево-Могилянский коллегиум (1642 год). По рекомендации митрополита Киевского Петра Могилы учился в европейских странах, а затем изучал богословие, историю и юриспруденцию в Львовской коллегии. По возвращении назначен Петром Могилой учителем и проповедником Киево-Могилянского коллегиума, читал курс философии. Игумен Дятловецкого (1645-1648 годы), Киево-Братского (1648-1650 годы), Кирилловского (1650-1652 годы), Киево-Никольского (1652-1656 годы) монастырей. В 1647 году Пётр Могила завещал Иннокентию свой титул «благодетеля и попечителя киевских школ» и поручил надзор за Киево-Могилянским коллегиумом; в 1648-1656 годах Иннокентий был его ректором. В 1656-1683 годах Иннокентий - архимандрит Киево-Печерской лавры. В 1657 году, после смерти митрополита Киевского Сильвестра (Коссова), один из претендентов на митрополичий престол.
Выступал за укрепление русско-украинских связей, при этом активно отстаивал интересы Киевской митрополии от притязаний московских патриархов. В 1654 году встречался с царём Алексеем Михайловичем в Смоленске, где в связи с решением Переяславской рады 1654 года об объединении Украины с Россией просил подтвердить права и привилегии украинских монастырей и архиерейских домов, ходатайствовал о сохранении подчинения украинской Церкви патриарху Константинопольскому. В 1669 году в письме к Алексею Михайловичу Иннокентий протестовал против вмешательства московских воевод в церковные дела.
С именем Иннокентия связан особый этап редактирования Киево-Печерского патерика. Печатное издание Патерика 1661 года, осуществлённое Иннокентием, является компиляцией, составленной на основе текстов Печерского патерикового свода. Материал патериковых рассказов разделён им на три авторских цикла - сочинения Нестора, Поликарпа, Симона, дополнен житиями и рядом новых статей; книга содержит «Посвящение» и «Предисловие к читателю», именной и предметный указатели. В тексте Патерика усилено риторическое начало. Редакция Патерика Иннокентия развивала традиции польского печатного «Патерикона» (1635 год) и рукописной редакции Иосифа Тризны - установку на биографический принцип изложения материала. Редакция Патерика 1661 года имела широкое бытование и легла в основу последующих изданий памятника. Иннокентий редактировал сочинения Лазаря (Барановича), содействовал публикации книг Антония (Радивиловского), Иоанникия (Галятовского) и других. В 1669 году опубликовал книгу «Мир человеку с Богом», в которой дал перечень греховных деяний, обстоятельств, извиняющих грех, высказал суждение о покаянии и роли духовника. В 1671 году издал на польском языке трактат «Об истинной вере», полемизируя с книгой иезуита П. Боймы «Старая вера». По воспоминаниям Димитрия Ростовского, Иннокентий был известен как проповедник, но тексты его «поучений» и «слов» не сохранились.
Иннокентий участвовал в составлении «Синопсиса» - первого отечественного печатного исторического произведения (первое известное издание - 1674 год, однако имеются указания на существование изданий 1670 года и 1672 года). Эта работа представляет собой переделку хроники игумена Михайловского Златоверхого монаха Феодосия (Сафоновича), написанной под воздействием польских исторических сочинений. В «Синопсисе», выдержавшем на протяжении XVII-XI веков около 30 изданий, освещались события, связанные с историей Южной и Юго-Западной Руси, а из остальной восточноевропейской истории упоминались лишь события, имевшие непосредств. отношение к Украине. В XVII веке «Синопсис» переведён на греческий и латинский языки.
Иллюстрация:
Иннокентий. Гравюра с портрета неизвестного художника. 17 в. Архив БРЭ.