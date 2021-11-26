ИННОКЕНТИЙ ГИЗЕЛЬ

ИННОКЕНТИЙ ГИЗЕЛЬ (фам. - Ги­зель, Кги­зель) - ис­то­рик, пи­са­тель, по­ли­тический и цер­ков­ный дея­тель Ре­чи По­спо­ли­той и Русского государства. Из про­тес­тант­ской се­мьи.

В юно­сти пе­ре­се­лил­ся в Ки­ев, пе­ре­шёл в пра­во­сла­вие и при­нял мо­на­ше­ст­во. Окон­чил Кие­во-Мо­ги­лян­ский кол­ле­ги­ум (1642 год). По ре­ко­мен­да­ции митрополита Ки­ев­ско­го Пет­ра Мо­ги­лы учил­ся в ев­ропейских стра­нах, а за­тем изу­чал бо­го­сло­вие, ис­то­рию и юрис­пру­ден­цию в Львов­ской кол­ле­гии. По воз­вра­ще­нии на­зна­чен Пет­ром Мо­ги­лой учи­те­лем и про­по­вед­ни­ком Кие­во-Мо­ги­лян­ско­го кол­ле­гиу­ма, чи­тал курс фи­ло­со­фии. Игу­мен Дят­ло­вец­ко­го (1645-1648 годы), Кие­во-Брат­ско­го (1648-1650 годы), Ки­рил­лов­ско­го (1650-1652 годы), Кие­во-Ни­коль­ско­го (1652-1656 годы) мо­на­сты­рей. В 1647 году Пётр Мо­ги­ла за­ве­щал Иннокентию свой ти­тул «бла­го­де­те­ля и по­пе­чи­те­ля ки­ев­ских школ» и по­ру­чил над­зор за Кие­во-Мо­ги­лян­ским кол­ле­гиу­мом; в 1648-1656 годах Иннокентий был его ректо­ром. В 1656-1683 годах Иннокентий - ар­химандрит Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры. В 1657 году, по­сле смер­ти митрополита Ки­ев­ско­го Силь­ве­ст­ра (Кос­со­ва), один из пре­тен­ден­тов на ми­тро­по­ли­чий пре­стол.

Вы­сту­пал за ук­ре­п­ле­ние русско-украинских свя­зей, при этом ак­тив­но от­стаи­вал ин­те­ре­сы Ки­ев­ской ми­тро­по­лии от при­тя­за­ний московских пат­ри­ар­хов. В 1654 году встре­чал­ся с ца­рём Алек­се­ем Ми­хай­ло­ви­чем в Смо­лен­ске, где в свя­зи с ре­ше­ни­ем Пе­ре­яс­лав­ской ра­ды 1654 года об объ­е­ди­не­нии Ук­раи­ны с Рос­си­ей про­сил под­твер­дить пра­ва и при­ви­ле­гии украинских мо­на­сты­рей и ар­хие­рей­ских до­мов, хо­да­тай­ст­во­вал о со­хра­не­нии под­чи­не­ния украинской Церк­ви пат­ри­ар­ху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му. В 1669 году в пись­ме к Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу Иннокентий про­тес­то­вал про­тив вме­ша­тель­ст­ва московских вое­вод в цер­ков­ные де­ла.

С име­нем Иннокентия свя­зан осо­бый этап ре­дак­ти­ро­ва­ния Кие­во-Пе­чер­ско­го па­те­ри­ка. Пе­чат­ное из­да­ние Па­те­ри­ка 1661 года, осу­ще­ст­в­лён­ное Иннокентием, яв­ля­ет­ся ком­пи­ля­ци­ей, со­став­лен­ной на ос­но­ве тек­стов Пе­чер­ско­го па­те­ри­ко­во­го сво­да . Ма­те­ри­ал па­те­ри­ко­вых рас­ска­зов раз­де­лён им на три ав­тор­ских цик­ла - со­чи­не­ния Не­сто­ра, По­ли­кар­па, Си­мо­на, до­пол­нен жи­тия­ми и ря­дом но­вых ста­тей; кни­га со­дер­жит «По­свя­ще­ние» и «Пре­ди­сло­вие к чи­та­те­лю», имен­ной и пред­мет­ный ука­за­те­ли. В тек­сте Па­те­ри­ка уси­ле­но ри­то­рическое на­ча­ло. Ре­дак­ция Па­те­ри­ка Иннокентия раз­ви­ва­ла тра­ди­ции польского пе­чат­но­го «Па­те­ри­ко­на» (1635 год) и ру­ко­пис­ной ре­дак­ции Ио­си­фа Триз­ны - ус­та­нов­ку на био­гра­фический прин­цип из­ло­же­ния ма­те­риа­ла. Ре­дак­ция Па­те­ри­ка 1661 года име­ла ши­ро­кое бы­то­ва­ние и лег­ла в ос­но­ву по­сле­дую­щих из­да­ний па­мят­ни­ка. Иннокентий ре­дак­ти­ро­вал со­чи­не­ния Ла­за­ря (Ба­ра­но­ви­ча), со­дей­ст­во­вал пуб­ли­ка­ции книг Ан­то­ния (Ра­ди­ви­лов­ско­го), Ио­ан­ни­кия (Га­ля­тов­ско­го) и других. В 1669 году опуб­ли­ко­вал книгу «Мир че­ло­ве­ку с Бо­гом», в ко­то­рой дал пе­ре­чень гре­хов­ных дея­ний, об­стоя­тельств, из­ви­няю­щих грех, высказал суж­дение о по­кая­нии и ро­ли ду­хов­ни­ка. В 1671 году из­дал на польском языке трак­тат «Об ис­тин­ной ве­ре», по­ле­ми­зи­руя с кни­гой ие­зуи­та П. Бой­мы «Ста­рая ве­ра». По вос­по­ми­на­ни­ям Ди­мит­рия Рос­тов­ско­го , Иннокентий был из­вес­тен как про­по­вед­ник, но тек­сты его «по­уче­ний» и «слов» не со­хра­ни­лись.

Иннокентий уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии «Си­ноп­си­са» - пер­во­го отечественного пе­чат­но­го ис­то­рического про­из­ве­де­ния (пер­вое известное из­да­ние - 1674 год, од­на­ко име­ют­ся ука­за­ния на су­ще­ст­во­ва­ние из­да­ний 1670 года и 1672 года). Эта ра­бо­та пред­став­ля­ет со­бой пе­ре­дел­ку хро­ни­ки игу­ме­на Ми­хай­лов­ско­го Зла­то­вер­хо­го монаха Фео­до­сия (Са­фо­но­ви­ча), на­пи­сан­ной под воз­дей­ст­ви­ем польских ис­то­рических со­чи­не­ний. В «Си­ноп­си­се», вы­дер­жав­шем на про­тя­же­нии XVII-XI веков около 30 из­да­ний, ос­ве­ща­лись со­бы­тия, свя­зан­ные с ис­то­ри­ей Южной и Юго-Западной Ру­си, а из ос­таль­ной восточноевропейской ис­то­рии упо­ми­на­лись лишь со­бы­тия, имев­шие не­по­средств. от­но­ше­ние к Ук­раи­не. В XVII веке «Си­ноп­сис» пе­ре­ве­дён на греческий и латинский язы­ки.

Иллюстрация:

Ин­но­кен­тий. Гра­вю­ра с порт­ре­та не­из­вест­но­го ху­дож­ни­ка. 17 в. Архив БРЭ.