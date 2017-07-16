Где находится русский Иордан? Этот рассказ способен отнять потенциальных клиентов у туристических агентств, которые отправляют туристов в Иерусалим. Особенно расстроим организаторов паломнических туров по святым местам. Однако современная программа импортозамещения здесь ни при чём, так повелось в Москве и Подмосковье ещё более трёхсот лет назад. Сначала, в XVI веке, установили, что необязательно ехать в Рим: в умы россиян активно внедрялась идея «Москва – Третий Рим». В следующем, XVII столетии нашли и свой Новый Иерусалим – подмосковное село Воскресенское, ныне город Истра. А где Иерусалим, там и наш Иордан – замечательная речка Истра, воспетая Юрием Визбором. Всё это было грандиозным замыслом патриарха Никона, именно он...

Этот рассказ способен отнять потенциальных клиентов у туристических агентств, которые отправляют туристов в Иерусалим. Особенно расстроим организаторов паломнических туров по святым местам. Однако современная программа импортозамещения здесь ни при чём, так повелось в Москве и Подмосковье ещё более трёхсот лет назад.

Сначала, в XVI веке, установили, что необязательно ехать в Рим: в умы россиян активно внедрялась идея «Москва – Третий Рим». В следующем, XVII столетии нашли и свой Новый Иерусалим – подмосковное село Воскресенское, ныне город Истра.

А где Иерусалим, там и наш Иордан – замечательная речка Истра, воспетая Юрием Визбором. Всё это было грандиозным замыслом патриарха Никона, именно он стал организатором строительства в середине XVII века Новоиерусалимского монастыря на живописном берегу Истры.

Земли, на которых предполагалось расположить новую обитель, находились во владении вотчинников, и патриарх добился от царя Алексея Михайловича особого права приобретать земельные владения. До создания обители все земельные приобретения оформлялись на Валдайский Иверский монастырь. К территории будущего монастыря присоединились бывшие земли боярина Василия Шереметева, князя Алексея Трубецкого, стольника Романа Боборыкина. Монастырские сооружения были возведены на землях деревни Редькино, купленной у дьяка Лукьяна Голосова

Окрестности будущей обители подверглись перепланировке: лес по берегу реки Истры вырублен, а холм, на котором возводился монастырь, досыпан и укреплён. Прежние наименования были изменены на новые, взятые из евангельских текстов.

Вскоре Никон попал в опалу у царя Алексея Михайловича, но дело его не пропало и продолжало развиваться.

Вокруг монастыря даже ландшафт был сделан палестинский, а в храме были собраны копии иерусалимских святынь, до наших дней не сохранившиеся. Это не первая попытка перенести образ храма Гроба Господня, связанного со святынями, на территорию России. Среди памятников, в которых могло отразиться влияние палестинского «первообраза», исследователи называют храм Покрова на Рву и проект «Святая Святых» в Московском Кремле (последний, задуманный ещё Борисом Годуновым, так и не был осуществлён. Остаётся открытым и вопрос, что могло послужить образцом для «Святая Святых» этого проекта — ветхозаветный Храм Соломона или храм Гроба Господня).

Сам же Новоиерусалимский монастырь после недавней реставрации по-прежнему стоит на берегу Иордана и украшает подмосковную землю…