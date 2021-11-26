АВРААМИЙ (Аверкий Иванович) ПАЛИЦЫН

Келарь Троице-Сергиева монастыря, автор «Сказания об осаде Троицкого монастыря от поляков и литвы, и о бывших потом в России мятежах» (около 1620) — одного из важнейших источников о Смутном времени.

Из потомственной служилой дворянской семьи. Поступил на службу при Иоанне Грозном . При Федоре Иоанновиче (1588) сослан в Соловецкий монастырь и пострижен в монахи . В 1594 назначен управляющим Свияжским Богородичным монастырем. При Борисе Годунове вернулся в лавру. С 1601 с А. П. снята опала и поручено управление Троицким подворьем в Москве. С 1608 — келарь Троице-Сергиевой лавры. В дни осады лавры поляками находился в блокированной «Тушинским вором» Москве, занимался организацией продажи дешевого хлеба. Член посольства под Смоленск к Сигизмунду III (1610), просившего у польского короля сына на русский престол. Здесь, видимо, перешел на сторону Сигизмунда и добился у него ряда милостей для своего монастыря. Вернувшись в Москву, А. П. сблизился с казаками и их правительством. В 1612 активно содействовал победе ополчения под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Участник Земского собора (1613). Из-за разногласий с патриархом Филаретом (Романовым) был вынужден уехать в Соловецкий монастырь (1619), в котором и оставался до смерти. Погребен в Соловецком монастыре.

Сочинения:

Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955.

Автор статьи: Т. А. Бахарева.